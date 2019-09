Stiri pe aceeasi tema

- O fata de 11 ani din localitatea Gura Suții, județul Dambovița, care a disparut vineri, dupa școala, a fost gasita. Conform primelor informații, ea a fost sugrumata, iar cadavrul i-a fost aruncat in niște tufișuri.știre in curs de actualizare

- Mihaela Adriana Fieraru, fetița de 11 ani care a disparut vineri, dupa ce a terminat programul la școala, a fost gasita fara suflare pe un camp din apropierea localitații Gura Șuții. Pe trupul ei sunt urme de violența.

- Alerta de gradul zero la Poliția Gaești, dupa ce un tanar a sunat la 112 și a reclamat ca sora lui de 11 ani a disparut. Politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Dambovita continua activitatile de cautare a minorei. Sunt angrenati aproximativ 200 de politisi, sunt folositi cainii de…

- Mihaela-Adriana Fieraru, o fetița varsta de 11 ani ani din județul Dambovița, a disparut vineri dupa-amiaza in drumul de la școala spre casa. Fata avea de parcurs un traseu de jumatate de ora pe distanța școala-casa, iar cand parinții sai au observat ca intarzie au sunat imediat la 112. Pe camerele…

- Politistii din Dambovita cauta o fata de 11 ani din localitatea Gura Sutii, care vineri nu s-a mai intors acasa, de la scoala. Rudele se gandesc la ce este mai rau, mai ales in contextul celor intamplate in Caracal. Persoanele care au informatii ce ar putea ajuta la gasirea ei sunt rugate sa anunte…

- Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dambovița desfașoara activitați de cautare a unei minore, de 11 ani, din localitatea Post-ul O fetița din Gura Șuții a disparut pe drumul de la școala spre casa apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Fetița de 13 ani din Balomiru de Camp, județul Alba, care a disparut de acasa de doua zile, fiind cautata de polițiști, dupa ce mama ei a povestit ca fata nu s-a mai intors acasa, a fost gasita joi, in gara din Simeria, județul Hunedoara. Polițiștii verifica daca a fost victima unei infracțiuni,…

- Politistii au gasit-o pe fata de 15 ani care disparuse din Holboca, Alecsandra Iovita. "In urma activitatilor de investigare desfasurate de catre politisti, in seara de 31 iulie spre 1 august, in jurul orei 01.30, minora de 15 ani care a plecat de la domiciliul din comuna Holboca si nu a mai revenit,…