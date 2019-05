BREAKING NEWS: EUROPA LIBERĂ: Traian Băsescu, trimis în judecată de CNSAS pentru colaborare cu Securitatea. S-au descoperit note informative Documente atasate: Comunicatul CNSAS Traian Basescu este suspectat din nou de legaturi cu Securitatea. Colegiul CNSAS nu poate da direct o decizie de poliție politica, fiind obligat sa apeleze la instanța de contencios administrativ, singura in masura sa stabileasca daca e vorba de o colaborare cu Securitatea ca poliție politica. CNSAS a anunțat pe site trimiterea in judecata, potrivit articolului 3, lit b și art 5, al 1 din lege, respectiva litera indicand ca e vorba de un parlamentar. Ce scrie CNSAS Colegiul a aprobat Nota de Constatare si a dispus introducerea la Sectia de… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

