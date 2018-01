Stiri pe aceeasi tema

- Petardele l-au nenorocit! Un jucator de naționala risca sa-și piarda vederea dupa ce un material pirotehnic l-a lovit in ochi! Petardele și alte materiale pirotehnice fac an de an victime. Anul acesta a pațit-o chiar și un cunoscut fotbalist, care risca sa-și piarda vederea, dupa ce a fost lovit in…

- Doi frați de 24 și 28 de ani, domiciliați in orașul Strașeni, au fost reținuți fiind suspectați de comercializarea marijuanei pe teritoriul municipiului Chișinau și raionului Strașeni. In urma investigațiilor, s-a stabilit ca suspecții cultivau marijuana intr-un laborator improvizat la domiciliu, ulterior…

- Centrul Național Anticorupție risca sa-și piarda izolatorul dupa ce Guvernul a elaborat un proiect de legi prin care a propus ajustari la Codul penal, Codul de procedura penala, Codul contravențional și la o serie de acte legislative in domeniu.

- Darren Cahill a dezvaluit de ce și-a dat, temporar, demisia din functia de antrenor al Simonei Halep, in primavara acestui an.Cahill a parasit-o pe Simona Halep pentru cateva saptamani, dupa o discutie aprinsa avuta in timpul meciului cu Johanna Konta de la Miami. Citește și: Pe banii…

- Barbati mascati au deschis focul asupra unei cafenele, in sudul capitalei egiptene Cairo, in noaptea de sambata spre duminica, ucigand cel putin trei persoane, au anuntat surse din serviciile de securitate, care privilegiaza o pista criminala, scrie AFP. Acest tip de atac asupra…

- Presedintele Igor Dodon spune ca daca ar fi avut imputernicirile necesare l-ar fi declarat demult pe Traian Basescu persona non grata in Republica Moldova, acuzand ca fostul sef al statului roman "promoveaza deschis o propaganda de lichidare" a Republicii Moldova."Sa fi detinut imputernicirile…

- Patinoarul de la Baza sportiva Olimpia de sub Tampa se va deschide pe 27 decembrie, a anuntat vicepresedintele Consiliului Judetean, Adrian Gabor. Deși reprezentanții administrației județene anunțau ca este posibil ca patinoarul sa fie deschis in jurul datei de 15 decembrie, acest lucru nu a fost posibil,…

- Locuitorii municipiului reședința se pot bucura de primul Targ de Craciun organizat vreodata in Vaslui. In casuțe noi, impodobite cu luminițe specifice sarbatorile, cei 22 de comercianții care au incheiat contracte cu primaria și-au expus marfurile dintre cele mai variate, evident toate specifice sarbatorilor…

- Primaria Municipiului Brasov, in parteneriat cu Asociatia de Turism Poiana Brasov, deschide oficial, sambata, 23 decembrie, sezonul de schi din Poiana Brasov. Evenimentele pregatite pentru aceasta ocazie vor avea loc la baza partiei Bradul, vor incepe la ora 13 si se vor intinde pana catre ora 18.…

- Luni, 18 decembrie 2017, s-a deschis oficial Programul Operațional Comun Romania – Ucraina 2014-2020, cu termen de depunere a proiectelor pana pe data de 3 mai 2018. Anunțul a fost facut de președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, dupa intalnirea pe care a avut-o luni in Vama Siret cu o delegație…

- ACADEMY+PLUS, scoala gratuita de programare, isi deschide oficial activitatea la Bucuresti. Inaugurarea are loc in parteneriat cu mediul privat si vizeaza formarea, in urmatoarele 6 – 9 luni, a 140 de specialisti IT, in cadrul unui proces educational bazat pe practica si lucru in echipa.

- Astazi, Capgemini Services Romania s.r.l.(Capgemini), parte din Capgemini Group, a inaugurat oficial noul sediu din Suceava, situat in incinta Iulius Mall, Calea Unirii, nr. 22, etajul 1. Compania a preluat spațiul in primavara acestui an, a demarat apoi impreuna cu proprietarul lucrarile de amenajare…

- Barbatul in varsta de 35 de ani a trat clipe de neimaginat atunci cand efectua perchezitii. Politistul a fost atacat cu o sabie chiar in timpul misiunii, ajungand in stare critica la spital. Dupa multe zile, medicii au dat verdictul.

- Oana Roman a pierdut, recent, ultima batalie in razboiul deschis unei societati comerciale care i-a patat grav imaginea, scrie spynews.ro. Considerandu-se jignita de reprezentantii SRL-ului respectiv, Oana Roman a deschis un proces si a pierdut la fond. Citeste si Oana Roman, sarbatori la…

- In ziua de sambata, 16 decembrie 2017, dupa scurta ceremonie religioasa și militara din Piata Palatului Regal, sicriul cu corpul neinsuflețit al Regelui Mihai va fi urcat pe un afet de tun si va parcurge traseul pana la Catedrala Patriarhala. Procesiunea se va face pe jos, iar afetul de tun va fi tras,…

- Așa cum s-a angajat in fața localnicilor, Primaria Cugir, a dat startul distracției pe patinoarul artificial situat in incinta Clubului Sportiv Orașenesc. Amenajat pe o suprafața de aproximativ 600 metri patrați și iluminat pet imp de seara, patinoarul artificial (in premiera la Cugir) s-a deschis vineri…

- Curtea de Apel Alba Iulia a decis sa solicite unei foste angajate a Bibliotecii Batthyaneum din Alba Iulia, in dosarul privind cererea de retrocedare a institutiei, informatii cu privire la documentele pe care le-a avut in vedere in anul 1997 la publicarea unui articol stiintific in revista Apulum.…

- De la 1 ianuarie 2011, carnetele de munca au devenit istorie, evidența salariaților facandu-se in sistem electronic. Ca urmare, angajații ar fi trebuit sa și le recupereze de la Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM), numai ca și acum aproape 8.000 de carnete de munca se afla in fișetele instituției.…

- Parcul Sarbatorilor de Iarna, din Cetatea Alba Carolina, a fost deschis oficial aseara. Chiar daca inca de pe data de 1 decembrie, albaiulienii și turiștii veniți in Cealalta Capitala au fost intampinați cu o atmosfera de sarbatoare, Serbarile iernii au inceput de ieri și vor ține pana pe 21 decembrie,…

- Una dintre tinerele ranite duminica noaptea in accidentul de la Lugoj a murit. Medicii au facut tot ce le-a stat in putinta sa ii salveze viata insa inima studentei in varsta de 19 ani nu a rezistat. In ceea ce priveste starea celorlalte victime, toate au fost trimise la Timisoara. Intre timp politistii…

- Magia sarbatorilor de iarna cuprinde mai multe localitați din Alba. Targurile de Craciun se deschid „oficial” miercuri, la Alba Iulia, Sebeș și Cugir și dumnica, la Aiud. Parcul de Craciun s-a deschis la Alba Iulia, in Piața Cetații, de 1 Decembrie. Punct de atracție pentru cetațenii din municipiu și…

- Dupa moartea lui Catalin Chelu, cele 5 femei cu care a avut relatii de-a lungul vietii, dar si mama afaceristului au deschis mai multe procese pentru a primi cate o parte din avere. Dupa ce concubinele acestuia facusera front comun contra mamei, ele au devenit dusmance, iar acum si-au intentat procese…

- Targul de Craciun, ajuns la ediția cu numarul 11, s-a deschis oficial de 1 decembrie, de Ziua Naționala a Romaniei. A fost aprins iluminatul festiv, urmat de Hora Unirii. Inca nu avem celebra cortina de beculețe, care va fi montata un pic mai tarziu, dar sunt unele ornamente nou-nouțe.

- Ancheta Directiei de Sanatate Publica Iasi a inceput dupa ce, conform protocolului, Maternitatea a sesizat institutia dupa ce patru bebelusi internati aici ar fi fost infestati cu Klebsiella, iar doi dintre ei au murit. "A fost o infectie asociata asistentei medicale. E clara treaba acolo.…

- BCR renunta si nu prea la pretentiile de circa 8 milioane de euro pe care le solicita de la 10 fosti angajati ai sucursalei din Alba Iulia. A renuntat la judecata intr-un proces, dar a deschis altul cu acelasi opbiect si aceleasi pretentii financiare.

- Noua concerte live si un Bal de Craciun reprezinta oferta din acest an a Targului de Iarna care s-a deschis oficial vineri seara in centrul vechi al municipiului Deva, in cele 21 de casute...

- Inaugurarea la Chișinau a Oficiului de legatura al Alianței Nord-Atlantice va avea loc la inceputul lunii decembrie curent, informeaza Noi.md. Anunțul a fost facut astazi in cadrul unei conferințe susține de premierul Pavel Filip și secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg. Parțile și-au exprimat…

- Procurorii anticoruptie au pus sechestru asigurator pe un teren, un apartament, doua autoturisme si conturi detinute de Liviu Dragnea, potrivit unui raspuns transmis de DNA miercuri, la solicitarea AGERPRES. Citeste si: Magistratii au DECIS: Fostul ministru Monica Iacob Ridzi, ELIBERATA din…

- Procurorii DNA ndash; Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie, au instituit masuri asiguratorii asupra bunurilor mobile si imobile detinute de urmatorii suspecti:DRAGNEA NICOLAE LIVIU, presedintele al Consiliului Judetean Teleorman la data faptelor ndash; sechestru…

- DNA a anuntat oficial marti seara ca a pus sechestru pe toata averea lui Liviu Dragnea pentru a recupera prejudiciul de 127 de milioane de lei. Un comunicat al procurorilor anticoruptie precizeaza ca au instituit "sechestru asigurator si poprire asiguratorie pana la concurenta sumei de 127.547.366,34…

- Peste 10.000 de oameni au fost, vineri seara, in Piata Mare din Sibiu, unde s-a deschis editia din acest an a Targului de Craciun. Toate cladirile au in prim plan o proiectie grandioasa ce transforma centrul orasului intr-o veritabila padure de brazi acoperita de ninsoare.

- Președintele Consiliului de Onoare al distincțiilor acordate de statul roman, Costin Georgescu, a explicat, miercuri seara, la Antena 3, de ce membrii Consiliului au decis sa-i propuna președintelui Klaus Iohannis sa ii retraga președintelui UDMR, Kelemen Hunor, ordinului național „Steaua Romaniei”,…

- Reprezentanti ai Aliantei Nord-Atlantice afirma ca Biroul de legatura al NATO la Chisinau este deja functional, deoarece sefa oficiului se afla in Republica Moldova, insa deschiderea fizica a biroului va avea loc in luna decembrie a acestui an, scrie Radio Chisinau.​

- Inca un strop de rabdare – asta le cere șoferilor din Timișoara primarul Nicolae Robu. Mai dureaza foarte puțin pana cand lucrarile de la Pasajul Jiul vor fi terminate in totalitate, iar traficul va fi deschis atat pentru mașini, cat și pentru pietoni și bicicliști. O data exacta nu se știe insa.

- Municipiul Motru risca sa piarda circa un milion de lei, bani guvernamentali, daca pana in data de 29 noiembrie nu va depune documentația completa pentru proiectele aprobate la finanțare prin programul PNDL al Ministerului Dezvoltarii. Or...

- Inca doi consilieri locali din judetul Gorj risca sa ramana fara mandate, asa cum s-a intamplat in alte trei cazuri de la inceputul anului si pana in prezent. Potrivit Corinei Belteu, purtatorul de cuvant al Institutiei Prefectului Gorj, la compartimentul ...

- Alti doi consilieri locali din judetul Gorj risca sa ramana fara mandate, asa cum s-a intamplat in alte trei cazuri de la inceputul anului si pana in prezent. Potrivit Corinei Belteu, purtatorul de cuvant al Institutiei Prefectului Gorj, la compantimentul de specialitate sunt in analiza documenatiile…

- Starea generala a Regelui Mihai s-a agravat și prezinta o slabiciune accentuata, cu o scadere semnificativa a rezistenței, potrivit unui comunicat oficial al Biroului de presa al Majestații Sale Regele Mihai I.

- Fostul primar al municipiului Targu Jiu, senatorul Florin Carciumaru, a declarat ca este obligatorie o intalnire intre autoritati si constructorii variantei ocolitoare a municipiului Targu Jiu, pentru ca lucrarile sa nu ramana fara finantare in 2018. Senatorul de Gorj Florin ...

- Partidele care sustin independenta Cataloniei ar urma sa obtina cele mai multe voturi la alegerile regionale anticipate programate pe 21 decembrie, dar ar putea pierde majoritatea absoluta, arata un sondaj publicat duminica in cotidianul La Vanguardia.

- Aproape un an a asteptat Gabi Enache acest moment, dar iata ca el a sosit! Fotbalistul a divortat oficial de Madalina, iar CANCAN.ro, site-ul nr 1 din Romania , are toate detaliile. La inceputul anului, barbatul si-a parasit sotia si fiica, pentru amanta Lena, care intre timp i-a daruit un baietel.…

- Atac armat in New York. Mai multe persoane au fost impușcate, insa nu bilanț oficial nu a fost anunțat pana in acest moment. UPDATE. Cel puțin sase persoane au fost impuscate de un taximetrist. Acesta a deschis focul din masina asupra pietonilor, insa inca nu sunt informații despre starea victimelor.…

- CFR Cluj a obtinut doar un rezultat de egalitate in partida disputata pe teren propriu impotriva celor de la Gaz Metan Medias, scor 0-0, in etapa a XVI-a a Ligii I. Liderul clasamentului a facut un joc extrem de modest si risca sa piarda prima pozitie in clasament daca meciul dintre CS U Craiova si…

- Clubul Academia Rapid, sprijinit de Primaria Sectorului 1, a folosit un fotbalist fara drept de joc in meciurile caștigate cu AS Tricolor și CS Victoria.“La Rapid nu am dreptul sa joc. Nu mi-a sosit cartea verde. Stau pana in ianuarie, sunt liber profesionist”, a spus Cristian Valentin Muscalu,…

- Primaria Chisinau susține ca prin intermediul unei hotaririi judecatoresti, municipalitatea a fost obligata sa transmita in proprietate un teren public, transmite NOI.md Este vorba despre terenul cu suprafata totala de peste 15 ari, din curtea blocului de locuinte de pe bd. Stefan cel Mare si Sfint,…

- Premierul spaniol i-a cerut, miercuri, sefului Executivului din Catalonia sa clarifice daca a declarat independenta inainte ca Madridul sa adopte masuri pentru preluarea controlului asupra acestei regiuni autonome

- Primaria Motru ar putea sa piarda o finanțare de aproape un milion de lei. Banii ar urma sa vina de la Ministerul Dezvoltarii Locale și au fost destinați reabilitarii și dotarii unor școli și gradinițe. Primarii din Gorj au termen limita sfarș...

- Curtea de Apel Bucuresti a pronuntat prima decizie in procesul in care primarul orașului Zlatna este acuzat de conflict de interese. Instanta a mentinut decizia Agentiei Nationale de Integritate. Silviu Ponoran, primarul PNL al orașului Zlatna, a pierdut prima etapa a procesului prin care a contestat…

- Jeremy Vine, celebru prezentator BBC si tata a doi copii, avertizeaza cu privire la programul incarcat al copiilor. Acesta este de parere ca micutii nu mai au timp sa se plictiseasca, lucru care duce la pierderea atentiei si impiedicarea dezvoltarii imaginatiei.

- Expo Flora 2017 si-a deschis oficial portile ! In prezenta reprezentantilor administratiei publice locale si alaturi de fanfara municipiului Baia Mare baimarenii iubitori de frumos s-au grabit sa admire aranjamentele expozantilor. Serviciul Public Ambient Urban , organizator al expozitiei,…