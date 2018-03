BREAKING NEWS. Doliu mare in Romania! Tocmai au anuntat ca s-a stins din viata un nume urias

Stiri pe aceeasi tema

- Aimee Iacobescu a murit, la varsta de 71 de ani, dupa o lunga lupta cu cancerul. Marea actrita a tetrului romanesc s-a stins pe patul Spitalului Elias, unde a fost transportata de urgența in seara zilei de luni. Medicii din echipajul SMURD au gasit-o in stop cardio-respirator. Deși au incercat sa o…

- Ana Bucur, o baschetbalista care evolua la clubul bucureștean ICED Blue Hawks, s-a stins din viața dupa ce a fost diagnosticata cu o forma de cancer osos, la doar 13 ani. Tanara a murit sambata noapte, iar anunțul a fost facut de curand, pe o rețea de socializare.

- Nicolae Tilihoi a fost unul dintre cei mai importanti oameni din echipa Craiovei care a scris istorie la mijlocul anilor 1980. A jucat in Banie intre 1976 si 1987 si a facut pereche in centrul defensivei cu un alt fotbalist regretat de toata lumea, Costica Stefanescu. Cu 294 de meciuri jucate…

- Santi, fiul in varsta de cinci ani al fostului portar al nationalei Spaniei, Santiago Canizares, a decedat din cauza unei afectiuni grave, cu care s-a luptat aproape un an, informeaza El Pais."Fiul meu Santi a murit. Cred ca ar trebui sa fiu eu cel care va spune, cu recunostinta pentru toate…

- Andrei Gheorghe a murit. Andrei Gheorghe a fost un prezentator și realizator de radio și televiziune din Romania. Andrei Gheorghe a murit la varsta de 56 de ani. La 22.25 a fost inregistrat un apel la 112 cu informația ca Andrei Gheorghe a fost gasit in baie. La aceasta ora, membrii familiei și cei…

- Artista Mira trece prin momente dureroase. Fratele ei vitreg a incetat din viața in urma unui accident care a avut loc in Gorj in noaptea de sambata spre duminica. Fratele ei vitreg, Robert, in varsta de doar 22 de ani, a incetat din viața in urma unui accident care a avut loc in Gorj. Accidentul s-a…

- Inainte sa fie casatorit cu Anamaria Prodan, Laurentiu Reghecampf a fost insurat timp de 14 ani cu Mariana, cu care are si un copil, pe Luca. Aseara, insa, o veste tragica a lovit familia Marianei, aceasta anuntand ca mama ei, ramasa in Romania, a murit.", scrie wowbiz.ro. Viata este…

- A murit tatal Amaliei Enache. Vedeta PRO TV, care in urma cu 10 ani, tot in luna martie, a pierdut-o pe mama ei, e in doliu, iar parte din durerea ei imensa razbate pe pagina personala de Facebook, unde a postat fotografii emoționante cu parintele sau. ”Baloane se sapun, fix ca-n viața”, sta scris langa…

- Marti dimineața știrea falsa despre Ionela Prodan cu titlul "Tragedie! Ionela Prodan s-a stins din viața pe masa de operație la varsta de 70 de ani" a circulat pe internet și a fost distribuita masiv pe rețelele de socializare.

- Cum a murit Andreea Irina Mailat, in autocarul de Padova. Andreea Irina Mailat, in varsta de 30 de ani, a murit chiar de Marțișor, in dimineața zilei de joi, 1 martie rapusa de un infarct intr-un autocar care mergea in Italia, mai precis in nordul țarii, la Padova. Plecase in Peninsula, pentru a munci…

- Este doliu in lumea sportului din Romania. Un fost portar de legenda al Romaniei a murit. Claudiu Ionescu, portarul cu care Romania a cucerit bronzul olimpic la handbal in 1980, la Moscova, a murit la varsta de 58 de ani, din cauza unor probleme la inima, anunța handbalvolei.ro.Citeste si:…

- Jurnalistul Sorin Avram s a stins din viata. Vestea a fost confirmata pe Facebook de fratele geaman al acestuia, jurnalistul Liviu Avram. Prieteni, din pacate e adevarat: geamanul meu, Sorin Avram, s a stins. Dumnezeu sa l aiba in paza este mesajul transmis de jurnalistul Liviu Avram pe contul sau de…

- Doliu in lumea sportului. Scott Westgarth, un boxer britanic de doar 31 de ani, s-a stins din viața la scurt timp dupa ce a caștigat meciul din ring. Sportivul a leșinat in timpul interviului pe care il oferea de dupa lupta. Westgarth a caștigat lupta la punctaj cu Dec Spelman. Cei…

- Emma Chambers, actrita celebra in Marea Britanie, a incetat din viata in cursul zilei de astazi. Emma Chambers a murit la varsta de 53 de ani. Emma Chambers a murit la varsta de 53 de ani, conform spuselor agentiei care se ocupa de imaginea sa. Potrivit acelorasi surse, Emma Chambers a murit din cauze…

- A murit printul Serban Cantacuzino. Descendent al unei vechi familii boierești romanești, s-a stins din viața la varsta de 90 de ani. Fiul lui George Matei Cantacuzino a fost membru onorific al Uniunii Arhitectilor din Romania și președintele Fundatiei Pro-Patrimonio care s-a implicat activ in restaurarea…

- Primul director al televiziunii nationale, academicianul Andrei Timus, s-a stins din viata la varsta de 96 de ani. Andrei Timus s-a aflat in fruntea televiziunii nationale in perioada februarie 1958 - aprilie 1961.

- Viorel Vlad, membru al primului echipaj al fregatei "Regele Ferdinand", s a stins din viata. Anuntul a fost facut pe Facebook."Colegul nostru Viorel VLAD, membru al primului echipaj al fregatei Regele Ferdinand, a plecat sa colinde pe intinderile nesfarsite ale altei lumi. Dumnezeu sa il aiba in paza…

- Vestea ca marea cantareața de muzica populara Irina Loghin a murit a devenit virala pe rețelele de socializare. Din fericire, stirea este total falsa, anunțul fiind facut chiar de catre cantareata de muzica populara, care a reacționat astfel la miile de mesaje care au asaltat-o. Vedeta a postat un mesaj…

- Unul dintre cei mai cunoscuți lautari din Romania s-a stins din viața, in cursul zilei de joi. Vestea trecerii in neființa a artistului de 58 de ani a produs o unda de șoc in lumea muzicii lautarești.

- Ion Craciunescu, fost vicepresedinte al PNL Gorj si consilier judetean in mandatul 2008 2012, s a stins din viata, informeaza igj.ro. Organizatia judeteana Gorj a Partidului National Liberal isi exprima profundul regret si transmite condoleante familiei indurerate. ...

- Teatrul de Nord Satu Mare anunta pe pagina de Facebook ca unul dintre actorii teatrului, Cristian Dan s a stins din viata. "Cu mare tristete anuntam trecerea in nefiinta a colegului nostru, actorul Cristian Dan, membru fondator al Sectiei Romane. Un gand de alinare si sincere condoleante familiei indurerate.…

- Pe data de 3 ianuarie Holly Butcher, o domnișoara bolnava de cancer în ultimul stadiu, a publicat pe Facebook o lista cu sfaturi de viața. Pe 4 ianuarie ea s-a stins din viața, fiind înconjurata de cei dragi. Avea doar 27 de ani.

- Senatorul UDMR Verestoy Attila a murit marti seara la varsta de 63 de ani. Mai mulți lideri politici și-au exprimat regretele dupa trecerea acestuia in neființa. Fostul presedinte al UDMR Marko Bela a anunțat ca regreta moartea senatorului Verestoy Attila, care ii era prieten si fondator al Uniunii,…

- Vesti triste in lumea muzicii! Indragita artista, Lari White, a murit la varsta de 52 de ani. Cantareata fusese diagnosticata cu o forma rara si agresiva de cancer in luna septembrie a anului trecut.

- Cunoscutul jurnalist, Nic Sarbu, de la Academia Catavencu s a stins din viata la varsta de 43 de ani. Vestea a fost data de sotia acestuia, Simona Tache, jurnalista si blogger. "Nic nu mai este. Ultimul lui an a insemnat o uriasa suferinta, pe care a trait o asa cum si a trait toti cei 43 de ani. A…

- Actorul Peter Wyngarde a murit la vârsta de 90 de ani, a confirmat agentul sau. Acesta este cunoscut cel mai bine pentru rolul lui Jason King sau pentru rolul din "Department S" sau "The Innocents". Deși s-a bucurat de o cariera de succes o perioada…

- Lucretia ‘Lucky’ Marinescu a murit in dimineata zilei de 10 ianuarie, fosta mare cantareata de muzica usoara fiind grav bolnava de mai multa vreme. Avea 83 de ani. Anuntul a fost facut joi, de fiul sau, Lawrence Marinescu. ”Lucky Marinescu, o mare voce a muzicii usoare romanesti din anii ’70, s-a stins…

- O tanara de 23 de ani din Pitesti, diagnosticata imediat dupa ce a nascut cu sarcom alveolar de parti moi, o forma rara de cancer, cu metastaze, s a stins din viata miercuri, intr o clinica din Turcia, potrivit Digi 24.Cristina Manea a nascut, prin cezariana, o fetita perfect sanatoasa, in vara anului…

- Joi seara, s-a stins pe un pat al sectiei ATI din Spitalul Judetean Arges, cel ce a fost medicul Sandu Panzaru, de la Ambulanta. Era considerat de colegi si prieteni ca un om si medic bun, sufletist, bine pregatit profesional, avand o conduita exemplara. Era corect si respectos si știa cum sa vorbeasca…

- Directorul Casei de Cultura a Studenților, (CCS) Laurențiu Toma, s-a stins din viața, a anunțat Doru Rocker Ionescu pe pagina sa de Facebook. „Directorul parca dintotdeauna al CCS Preoteasa -...

- Prezentatorul de televiziune Alex Dima a trecut printr-o mare incercare in urma cu ani, cand partenera sa de viața a murit rapusa de cancer. Alex Dima, care este taticul unei fetițe , este cunoscut publicului din țara noastra drept prezentatorul emisiunii „Romania, te iubesc”, de la Pro TV . Alex Dima…