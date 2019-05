Nesimțirea în trafic se pedepsește

Polițiștii locali au continuat să ia măsuri de fluidizare a traficului obstrucționat de autovehiculele parcate neregulamentar. Este vorbe despre ... The post Nesimțirea în trafic se pedepsește appeared first on Renaşterea bănăţeană . [citeste mai departe]