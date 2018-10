BREAKING NEWS: Deficitul bugetar s-a DUBLAT! In primele noua luni din 2017, deficitul bugetar a fost de 6,8 miliarde lei, respectiv 0,81% din PIB. In aceeasi perioada din 2016, deficitul bugetar a fost de 3,7 miliarde lei, respectiv 0,49% din PIB, scrie news.ro. In august, bugetul general consolidat a incheiat primele opt luni cu un deficit de 14,6 miliarde lei, 1,54% din Produsul Intern Brut (PIB). In ianuarie-septembrie 2018, veniturile bugetului general consolidat, in suma de 205 miliarde lei, reprezentand 21,7% din PIB, sunt cu 13,6% mai mari, in termeni nominali, fata de aceeasi perioada a anului precedent. ”Se inregistreaza… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

