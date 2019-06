BREAKING NEWS de la Poliția Română: TOATE radarele vor fi scoase pe străzi "Incepand de astazi, la nivelul intregii tari, Politia Romana deruleaza o actiune de prevenire a accidentelor rutiere. Timp de trei zile, toate radarele vor fi scoase pe sosele si autostrazi, pentru depistarea celor care depasesc viteza legala. Se vor folosi echipamentele video de supraveghere a traficului rutier si de masurare a vitezei de deplasare a autovehiculelor instalate pe autospeciale si cinemometrele portabile model TruCAM", arata un comunicat al IGPR. Conform sursei citate, se vor utiliza si aparatele etilotest, etilometru si drugtest, pentru depistarea si sanctionarea celor aflati… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

- Pe parcursul a sapte zile, politistii rutieri au actionat, la nivel judetean, cu toate aparatele radar, pentru reducerea numarului de accidente rutiere produse pe fondul nerespectarii vitezei. In perioada 1-7 aprilie a.c., politistii rutieri au actionat, la nivel judetean, cu toate aparatele radar,…