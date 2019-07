BREAKING NEWS: Dăncilă, lovitură dură pentru KOVESI! "Opinia mea personala este ca fiecare trebuie sa isi lamureasca anumite lucruri atunci cand candideaza pentru o functie si acest lucru ar fi si in beneficiul domniei sale. Atata timp cat exista anumite aspecte legate de domnia sa, eu personal nu cred ca este oportuna o sustinere. Dar acest lucru il vom stabili in forurile statutare, din punct de vedere al partidului. Aceasta este opinia mea si sunt constanta opiniilor pe care le am. (...) De fiecare data am spus ca, atunci cand cineva accede intr-o anumita functie, nu trebuie sa aiba semne de intrebare referitoare la activitatea sa. Si acest… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

