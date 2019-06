Stiri pe aceeasi tema

- Este informația momentului! Marcel Lepa, barbatul care a împușcat mortal un polițist, duminica, la Izvin, a fost prins în aceasta dimineața la Remetea Mare. Oamenii legii l-au luat prin surprindere și nu au tras niciun foc de arma pentru capturarea lui.

- Fugarul Marcel Ionel Lepa, care a impușcat mortal un polițist din județul Timiș, a fost prins marți dimineața de catre oamenii legii, transmite corespondentul MEDIAFAX.Potrivit unor surse judiciare, fugarul Marcel Ionel Lepa a fost prins, marți dimineața, de catre oamenii legii in localitatea…

- Oamenii legii scotocesc in continuare judetul Timis in cautarea barbatului din Lugoj care a impuscat mortal, duminica, un politist la Izvin. Din pacate, criminalul nu a fost gasit in urma cautarilor care s-au intins si pe timpul noptii. Zeci de politisti din trei judete il cauta cu caini antrenati in…

- In urma mai multor informații primite, trupele speciale ale Poliției Timiș și SIAS au venit la depozitul Lidl de la intrarea in Lugoj. Trei echipe inarmate cu armament greu și scuturi tactice au patruns in interiorul depozitului pentru a verifica daca fugarul cautat pentru uciderea unui polițist…

