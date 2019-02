Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj s-a desparțit de antrenorul portughez Antonio Conceicao (57 de ani) dupa ce echipa din Gruia nu a caștigat niciun meci in 2019. Tehnicianul lusitan lasa formația din Gruia pe primul loc in Liga I, cu 48 de puncte, cu 3 peste CS U Craiova și FCSB. La meciul cu Poli Iași, interimatul va fi asigurat…

- Concordia Chiajna și FCSB se infrunta in ultimul meci al etapei cu numarul 24 din Liga 1. Partida e programata la ora 20:00, liveTEXT cu video și foto pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Sport. ...

- Formatia Universitatea Craiova a invins, duminica seara, pe teren propriu, cu scorul de 2-0 (1-0), liderul din Liga I, CFR Cluj, intr-un meci din etapa a XXIII-a.Lovitura de start a fost data de Alexandru Mitrita, transferat de Universitatea Craiova la New York City FC. Mitrita i-a predat…

- Olguța Vasilescu este aparata de PSD dupa noul refuz al lui Klaus Iohannis. Liderul PSD Cluj, deputatul Horia Nasra, susține cA motivul șocant din spatele acestei acțiuni este doar frica acestuia fața de femeile frumoase și puternice.

- Ludovic Orban a declarat sambata, la Cluj, ca lista partidului pentru alegerile europarlamentare va fi stabilita in jurul datei de 15 februarie.Lui Orban i s-a amintit ca exista nemultumiri legate de aceasta lista, liderul PNL Timis, Nicolae Robu, cerand conducerii partidului democratizarea…

- Consorțiul Cultural Corona organizeaza a cincea ediție a evenimentului „Premiile Anului in Cultura la Brașov” – PAC 2018. De astazi se lanseaza apelul de nominalizari la Premiile culturale pentru Brașov, pentru anul 2018. De asemenea, Consorțiul Cultural Corona intenționeaza sa redacteze o evaluare…

- Așa dupa cum a fost facut cunoscut destul de recent, fostul secund al lui Leo Grozavu și, apoi, al lui Octavian Grigore, din mandatele din tur ale celor doi pe banca Petrolului, Mugurel Cornațeanu, și-a terminat interimatul odata cu incheierea ultimului mici din acest an, contra ilfovenilor de la CS…

- Incident amuzant intr-un Mall din Iași. Acum cateva luni un tanar din Chisinau a plecat la cumparaturi pentru a-și procura o geaca.Baiatul a intrat intr-un magazin, unde a vazut geaca pe care și-o dorea.