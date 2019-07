BREAKING NEWS: Ciclonul din Grecia poate ajunge în România! Aceasta avertizare surprinde autoritațile publice locale prin gravitatea sa și poate induce ideea de instabilitate sociala. „In Romania, prognoza meteorologica indica un grad de stabilitate atmosferica in special pentru partea de centru, vest și zona de munte a țarii noastre in cursul zilei de sambata. Acest sistem frontal cu deplasare spre partea de est, aduce duminica un grad de instabilitate in cea mai mare parte a țarii. In funcție de poziționarea nucleului ciclonului vom monitoriza situația, cu siguranța pe parcursul dimineții de sambata daca modelele iși vor pastra din perspectiva structurii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

