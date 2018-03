BREAKING NEWS. Cheltuielile au fost scăpate de sub control! In perioada ianuarie-februarie 2017, executia bugetului general consolidat s-a incheiat cu un excedent de 397,1 milioane lei, respectiv 0,05% din PIB. Veniturile bugetului general consolidat, au fost, in primele doua luni din 2018 de 42,3 miliarde lei, reprezentand 4,6% din PIB, fiind cu 21,3% mai mari, in termeni nominali, fata de anul precedent. "Se inregistreaza cresteri semnificative comparativ cu anul precedent in cazul incasarilor din contributiile de asigurari (+28,3%) si din veniturile nefiscale (+23,7%)", mentioneaza MFP. Incasarile din impozite si taxe pe proprietate au crescut… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Anul 2018 a demarat cu o puternica anomalie: deficitul bugetar a fost de 5,5 miliarde de lei, in ianuarie si februarie, respectiv 0,59% din PIB, in contextul in care cheltuielile bugetare s-au majorat cu aproape 40%.

- Incasarile din taxe și impozite au crescut cu peste 12 milioane, in primele doua luni ale anului, fata de aceeasi perioada a anului trecut. Astfel, pana la 28 februarie 2018, Directia Fiscala Brașov a incasat 43,092 milioane lei, fata de 31,203 milioane lei de milioane de lei, cat a incasat in aceeasi…

- Raiffeisen Bank a inregistrat anul trecut un profit net de 491 milioane lei, in crestere cu 9%, in timp ce activele bancii s-au majorat cu 8%, la 36,1 miliarde lei, motorul principal al acestei evolutii pozitive fiind creditele acordate, care au crescut in valoare neta cu 8%, de la 19,8 miliarde…

- Profesorii boicoteaza simularea examenului de evaluare nationala. De ce sunt nemultumiti Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) anunta ca a consultat in aceasta perioada membrii de sindicat in vederea declansarii protestelor, iar la nivelul cadrelor didactice din 1.100 unitati medicale…

- Excedent bugetar de de aproape 2 miliarde lei, in prima luna a anului Bugetul general consolidat a inregistrat in ianuarie un excedent de 1,98 miliarde lei, respectiv 0,21% din PIB, fata de 3,02 miliarde lei (0,35% din PIB), inregistrat in luna ianuarie 2017, in conditiile in care veniturile au fost…

- Cu o crestere economica record pentru 2017, cu care Guvernul nu a incetat sa se laude, veniturile la bugetul de stat au crescut in ianuarie cu aproape 17% pe total, dar cele fiscale au urcat doar cu 6%, in conditiile in care cheluielile bugetului general consolidat au avut un avans de 26%.…

- Bugetul general consolidat, care include atat bugetul de stat, cat si bugetele de pensii si de somaj, a incheiat luna ianuarie cu un excedent de 1,98 miliarde lei, 0,21% din Produsul Intern Brut (PIB), cu 34,4% mai mic decat cel din ianuarie 2017, arata datele publicate pe site-ul Ministerului Finantelor,…

- Veniturile bugetului general consolidat, de 22,4 miliarde lei, reprezentand 2,4% din PIB, au fost cu 16,8 % mai mari, in termeni nominali, fata de anul precedent, informeaza Ministerul Finantelor Publice. Se inregistreaza cresteri semnificative comparativ cu anul precedent in cazul incasarilor din…

- ♦ Executia bugetului general consolidat pe ianuarie indica o crestere de venituri totale cu 16,8% comparativ cu ianuarie 2017, gratie subventiilor agricole de la UE, de 1,2 miliarde de lei venite anul acesta mai devreme, dar si unui avans spectaculos al veniturilor din contributii sociale…

- Excedentul din ianuarie 2018 a scazut cu peste un miliard de lei fata de luna ianuarie 2017. "Conform datelor operative, executia bugetului general consolidat pe luna ianuarie 2018 s-a incheiat cu un excedent de 1,98 miliarde lei, respectiv 0,21% din PIB, fata de 3,02 miliarde lei, respectiv…

- Bugetul general consolidat a inregistrat un excedent de 1,98 miliarde lei, respectiv 0,21% din PIB, in prima luna a acestui an, in conditiile in care veniturile la buget au fost cu 16,8% mai mari decat in ianuarie 2017, iar cheltuielile cu 26,4%, potrivit datelor publicate de Ministerul Finantelor…

- Cresterea economiei britanice a fost mai slaba in 2017 decat se estima, Regatul Unit ramanand in urma redresarii globale, acum cand se pregateste sa paraseasca Uniunea Europeana, transmite Bloomberg, preluat de Agerpres. PIB-ul Marii Britanii a încetinit la 0,4% în trimestrul patru din 2017,…

- Metrorex SA estimeaza pentru anul in curs pierderi brute de 95,364 milioane de lei si investitii de 805,813 milioane de lei, potrivit anexei la proiectul de Hotarare de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe 2018 al companiei de transport cu metroul, publicat pe site-ul Ministerului…

- Autoritatea Electorala Permanenta a desfasurat, anul trecut, o misiune de control referitoare la respectarea prevederilor legale privind veniturile si cheltuielile inregistrate de Partidul Social Democrat - Organizatia Judeteana Galati in anul 2016, an electoral, perioada verificata fiind 1.01.2016-31.12.2016.Ca…

- In primele 11 luni din 2017, Romania a exportat carne si preparate din carne in suma de 380,5 milioane de euro, o valoare cu 13% mai mare fata de cea din perioada similara a anului anterior, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). Importurile de carne si preparate din…

- Indicele ROBOR la trei luni a crescut marți la 2,09%, cel mai mare nivel din decembrie 2017 incoace, potrivit datelor prezentate de catre Banca Naționala a Romaniei (BNR). Luni, același indice a urcat la 2,08%. Indicele ROBOR la trei luni este cel in funcție de care se calculeaza dobanzile la creditele…

- "Nu s-a imbunatatit gradul de satisfactie a clientilor si nu au fost luate masuri suficiente si adecvate pentru stimularea celor mai eficiente canale de distributie a produselor TAROM. Neregularitatile de zbor au generat plata de despagubiri catre clientii TAROM in cuantum total de 3.790 mii lei…

- Autoritatile europene de supraveghere ESMA, EBA si EIOPA, au emis o atentionare pan-europeana legata de riscurile privind cumpararea monedelor virtuale. De asemenea, ANAF a precizat pentru wall-street.ro ca veniturile din tranzactionarea criptomonedelor sunt impozabile. Autoritatile sunt ingrijorate…

- Deficitul de cont curent al balantei de plati a ajuns in 2017 la 3,4% din PIB, cel mai inalt nivel din 2012 incoace, pe fondul deteriorarii severe a deficitului comercial ca urmare a cresterii puternice a cererii de consum, ce nu a putut fi acoperita de oferta interna. Institutul National…

- MedLife a inregistrat un profit net de peste 8,84 milioane lei, anul trecut, comparativ cu o pierdere de 1,24 milioane lei, in 2016, potrivit rezultatelor financiare preliminare publicate pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti (BVB). “Rezultatul net înregistrat în 2017 a crescut cu…

- In perioada 1 ianuarie - 30 decembrie 2017, principalele resurse de energie primara au totalizat 34,2 milioane tone echivalent petrol (tep), in crestere cu 11 milioane tep fata de anul 2016. Conform INS, productia interna a insumat 21,3 milioane tep, in crestere cu 814,000 tep fata de anul…

- Cu toate ca mai multe categorii de bugetari s-au plans ca, in urma Legii salarizarii si a transferului contributiilor, li s-au redus veniturile, ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, sustine ca acest lucru nu s-a intamplat. „Salariile bugetarilor nu scad. Adevaratele cresteri se vor vedea in 2019”,…

- Romania a exportat, in primele zece luni din 2017, produse medicale si farmaceutice in suma de 640,4 milioane de euro, o valoare cu 7,2% mai mare fata de cea din perioada similara a anului anterior, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica /INS/. Importurile de…

- „Investițiile publice sunt importante pentru dezvoltarea economica. In primul rand, prin investiții banii merg spre infrastructura: autostrazi, drumuri, poduri, școli, spitale etc, care creeaza avantaje durabile, pe termen lung. In al doilea rand, prin investiții este incurajata economia privata, sunt…

- Potrivit unui comunicat de presa, de vineri, al Uniunii Bulgare din Banat – Romania, ANAF a facut un control la sediul Uniunii, in perioada 16 noiembrie 2017 – 1 februaruie 2018.”In urma acestui control au rezultat urmatarele constatari: din analizarea fisei sintetice pe platitor a U.B.B.-R.…

- ♦ Guvernul a incasat anul trecut 251,8 miliarde lei la bugetul consolidat al statului, cu aproape 30 de miliarde de lei mai mult decat in 2016, dar cu 3 miliarde sub tinta de venituri conform bugetului pe 2017. Nerealizarea se datoreaza in­ca­sarii sub estimari din im­po­zitul pe profit…

- „Termenul de depunere a cererilor de deschidere a creditelor bugetare de catre ordonatori a fost devansat si majoritatea au venit chiar la sfarsitul perioadei; dupa 22 decembrie am avut si zile cu plati de cateva miliarde de lei pentru echilibrare, dar noua formula nu va mai permite asa ceva", au…

- Potrivit Platformei, politica fiscal bugetara nu mai stimuleaza cresterea economica ci mareste dezechilibrele macroeconomice si indatoreaza generatiile viitoare, fara macar a le lasa mostenire o autostrada. Cheltuielile salariale si de asistenta sociala au fost scapate de sub control si au condus…

- Anul 2017 s-a incheiat cu un deficit de 24,3 miliarde de lei, respectiv 2,88% din PIB, sub tinta anuala stabilita de 2,96% din PIB, cu venituri de 251,8 miliarde lei si cheltuieli de 276,1 miliarde lei, informeaza Ministerul Finantelor. Procentual, veniturile au fost cu 12,5% mai mari, in termeni nominali,…

- Deficitul bugetului general consolidat a urcat la 24,3 miliarde de lei, respectiv 2,88% din Produsul Intern Brut (PIB), acesta fiind de 2,3 ori mai mare fata de un deficit de 10,2 miliarde de lei (1,21% din PIB) inregistrat in primele 11 luni ale anului trecut, arata datele Ministerului Finantelor Publice…

- Bugetul general consolidat, care include atat bugetul de stat, cat si bugetele de pensii si de somaj, a incheiat anul trecut cu un deficit de 24,3 miliarde de lei, respectiv 2,88% din PIB, sub tinta anuala stabilita de 2,96% din PIB, cu 32,8% mai mare decat cel din 2016, arata datele publicate vineri…

- Misa, scos de la Finante: 2017 s-a incheiat cu un deficit de 24,3 mld. lei Anul 2017 s-a incheiat cu un deficit de 24,3 miliarde de lei, respectiv 2,88% din PIB, sub tinta anuala stabilita de 2,96% din PIB, cu venituri de 251,8 miliarde lei si cheltuieli de 276,1 miliarde lei, informeaza Ministerul…

- Anul 2017 s-a incheiat cu un deficit de 24,3 miliarde de lei, respectiv 2,88% din PIB, sub tinta anuala stabilita de 2,96% din PIB, cu venituri de 251,8 miliarde lei si cheltuieli de 276,1 miliarde lei, informeaza MInisterul Finantelor. Procentual, veniturile au fost cu 12,5% mai mari,…

- Un studiu privind cele mai eficiente orașe din România plaseaza Cluj-Napoca pe locul 8 în România. Performanța administrativa a Clujului, care beneficiaza de uriașe investiții private, nu este pe masura mediului privat. Cel mai eficient oraș din România…

- Oficialii companiei spun ca durata reducerii de putere va fi de aproximativ 16 ore, reactorul ramanand conectat la Sistemul Energetic National in toata aceasta perioada. "Lucrarile de remediere si reducerea de putere nu vor avea niciun impact negativ asupra personalului, populatiei si mediului…

- Contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de peste 5,581 miliarde euro, in primele 11 luni din 2017, in crestere cu 92,7% comparativ cu perioada similara din 2016, se arata intr-un comunicat de presa al Bancii Nationale a Romaniei (BNR). Potrivit acestuia, datoria externa totala a…

- Creste deficitul de cont curent Deficitul de cont curent a crescut cu 92,7%, în primele 11 luni din 2017. Contul curent al balantei de plati a înregistrat un deficit de peste 5,581 miliarde euro, în primele 11 luni din 2017, în crestere cu 92,7 % comparativ cu…

- Deficitul balantei comerciale a Romaniei (FOB/CIF) a ajuns, in primele 11 luni din 2017, la 11,344 miliarde de euro, in crestere cu 2,569 miliarde de euro in comparatie cu perioada similara din 2016, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate marti. În perioada 1 ianuarie…

- Deficitul balantei comerciale a Romaniei (FOB/CIF) a ajuns, in primele 11 luni din 2017, la 11,344 miliarde de euro, in crestere cu 2,569 miliarde de euro in comparatie cu perioada similara din 2016, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate marti. In perioada 1…

- Romania s-a mentinut pe deficit in comertul cu produse agroalimentare dupa primele trei trimestre din 2017, exporturile avansand cu doar 2,7% fata de perioada corespunzatoare din 2016, pana la 4,453 miliarde de euro, in timp ce importurile au totalizat 5,211 miliarde de euro, un plus de 9,5%, conform…

- Veniturile din cinema au crescut in China cu peste 13% in 2017, fiind in puternica revenire dupa ce au batut pasul pe loc anul precedent, iar a doua piata mondiala din domeniu s-a apropiat si mai mult de SUA, relateaza AFP. Incasarile din biletele vandute de cinematografe au atins 55,9…

- În perioada 25 – 28 decembrie 2017, veniturile încasate la bugetul de stat de catre Serviciul Vamal au constituit 272,6 mln lei, fiind perfectate per total 6 307 de declarații vamale. Pentru anul 2017, volumul colectarilor la bugetul de stat se cifreaza la 20 mlrd 373 mln…

- Bugetul general consolidat, care include bugetele pentru pensii si ajutoarelede somaj, are un deficit de 10,18 miliarde de lei dupa primele 11 luni ale acestui an, conform cifrelor oficiale de pe site-ul Ministerului Finantelor . Veniturile au fost mai mari cu 23 de miliarde fata de aceeasi perioada…

- Deficitul bugetului general consolidat a urcat la 10,2 miliarde de lei (1,21% din Produsul Intern Brut) dupa primele 11 luni ale acestui an, de la 6,6 miliarde de lei (0,79% din PIB) in primele 10 luni, potrivit Ministerului Finantelor Publice. Faţă de primele 11 luni din 2016 deficitul bugetului…

- Executia bugetului general consolidat la finele lunii noiembrie 2017 s-a incheiat cu un deficit de 10,2 miliarde de lei, respectiv 1,21% din Produsul Intern Brut (PIB), cu incadrare in deficitul estimat de 3% din PIB, informeaza un comunicat al Ministerului Finantelor Publice (MFP). Veniturile bugetului…

- Dupa primele zece luni, bugetul consolidat avea un deficit de 6,6 miliarde lei, reprezentand 0,79% din PIB, in crestere cu 408% fata de aceeasi perioada a anului trecut, ceea ce indica un deficit de circa 3,6 miliarde lei in luna noiembrie. In primele 11 luni ale anului trecut, bugetul general…

- Bugetul general consolidat, care include atat bugetul de stat, cat si bugetele de pensii si de somaj, a incheiat primele 11 luni ale acestui an cu un deficit de 10,2 miliarde lei, reprezentand 1,21% din PIB, in crestere cu 86% fata de aceeasi perioada a anului trecut, in conditile in care ritmul de…

- Deficitul bugetului general consolidat a urcat la 10,2 miliarde de lei (1,21% din Produsul Intern Brut) dupa primele 11 luni ale acestui an, de la 6,6 miliarde de lei (0,79% din PIB) in primele 10 luni, potrivit Ministerului Finantelor Publice. Faţă de primele 11 luni din 2016 deficitul bugetului…

- Fata de primele 11 luni din 2016 deficitul bugetului general consolidat aproape s-a dublat, de la 5,5 miliarde de lei (0,72% din PIB) in perioada ianuarie - noiembrie 2016 la 10,2 miliarde de lei in aceeasi perioada din acest an. MFP precizeaza ca se incadreaza in deficitul estimat de 3% din PIB.…

- Deficitul bugetului general consolidat a urcat la 10,2 miliarde de lei (1,21% din Produsul Intern Brut) dupa primele 11 luni ale acestui an, de la 6,6 miliarde de lei (0,79% din PIB) in primele 10 luni, conform datelor publicate miercuri de Ministerul Finantelor Publice. Fata de primele…