BREAKING NEWS: CCR aruncă în aer dosarele de corupție făcute cu suportul SRI Motivarea deciziei Curtii Constitutionale in cazul protocoalelor de colaborare cu SRI din 2009 si 2016, publicata in aceasta saptamana, ar putea arunca in aer toate dosarele de coruptie sau de crima organizata care sunt pe rolul instantelor si parchetelor, potrivit mai multor magistrati consultati de Ziare.com. Potrivit surselor citate, probele stranse cu suportul ofiterilor SRI pana in februarie 2016 ar trebui anulate, indiferent daca au fost obtinute sau nu in baza protocolului semnat de procurori cu SRI. In plus, potrivit unei alte decizii date de CCR in 2018, aceste probe trebuie excluse… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constitutionala arata, in motivarea deciziei prin care a constatat existenta unui conflict juridic de natura constitutionala ca urmare a incheierii protocoalelor dintre Ministerul Public si SRI din 2009 si 2016, ca, din cauza actelor de colaborare, justitiabilul a fost in situatia "de a lupta…

- Omul de afaceri Ion Țiriac este prins la mijloc în mega-scandalul declanșat de fostul deputat PSD Sebastian Ghița. Un pilot care se afla la conducerea companiei Ion Țiriac Air în 2011 ar putea arunca în aer scena politica.

- Procurorul Bogdan Voicu, propus de ministrul Justiției pentru funcția de procuror șef al Secției de Combatere a Traficului de Droguri din cadrul DIICOT, a atras atenția asupra numarului mare de cauze privind deținerea de droguri in vederea consumului propriu. Mentiunile au fost facute la audierea…

- Comisia Europeana reactioneaza oficial la anuntul ministrului Tudorel Toader cu privire la o ordonanta de urgenta care sa repuna in termen pentru contestatia in anulare a tuturor dosarelor finalizate la completurile de 5 judecatori de la ICCJ in ultimii 4 ani."Comisia urmareste indeaproape…

- Lazar a declarat, intr-un interviu pentru Digi24, ca hotararile judecatoresti definitive au putere de lege, iar deciziile Curtii Constitutionale se aplica pentru viitor, astfel ca va fi foarte greu pentru Ministerul Justitiei sa explice cum o Ordonanta de Urgenta poate schimba retroactiv decizii definitive…

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, spune ca intotdeauna dosarele au fost instrumentate, atat in faza de judecata, cat si in cea de urmarire penala, in mod profesionist si este optimist in privinta pastrarii actelor de urmarire facute pana in prezent in cauzele aflate la Ministerul Public.…

- Facebook dezvolta o criptomoneda care le va permite utilizatorilor sa transfere bani prin aplicatia WhatsApp. Serviciul va fi testat pe piata din India, unde WhatsApp are peste 200 de milioane de utilizatori, informeaza Bloomberg. Decizia de a testa initial in India a fost determinata…

- Ludovic Orban a declarat ca PSD a gratiat condamnarile pentru faptele de coruptie prin intermediul Curtii Constitutionale cu privire la constituirea completurilor de 5 de la Înalta Curte de Casatie si Justitie.