​Carmen Dan și-a dat demisia din funcția de ministru de Interne. Anunțul a fost facut chiar de Carmen Dan, inaintea ședinței Comitetului Executiv al PSD in care se discuta despre remaniere. „Nu sunt emoționata decat in masura in care am investit in acest minister. Mi-am depus mandatul. Plec cu fruntea sus (...) Nu am ce sa-mi reproșez”, a declarat Carmen Dan. Carmen Dan era unul dintre miniștrii pe care Viorica Dancila ii voia remaniați. In locul sau este pregatit senatorul Nicolae Moga. De altfel, Dan i-a urat succes acestuia. Premierul Viorica Dancila s-a declarat surprinsa de reproșurile…