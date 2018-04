Stiri pe aceeasi tema

- Tranzacția a primit aprobarea Bancii Naționale a Romaniei și pe cea a Consiliului Concurenței. Banca Transilvania a devenit proprietarul pachetului majoritar de acţiuni (99,15%) deţinut de Eurobank Group la Bancpost, respectiv al acţiunilor deţinute la ERB Retail Services IFN…

- Dupa un prim trimestru in care a crescut cu peste 12%, Bursa de Valori Bucuresti incepe aprilie cu premise pentru inca o luna pozitiva, statistica ultimilor 18 ani aratand ca actiunile romanesti rareori au evolutii slabe in timpul sezonului dividendelor. 0 0 0 0 0 0

- ♦ Scaderea cu mai bine de 30% a costurilor asociate proiectelor eoliene ar putea readuce Romania pe radarul investitorilor, jucatorii din piata spunand ca la actualul nivel al investitiilor noile proiecte nu ar mai avea nevoie decat de un mediu stabil, nu si de scheme de sprijin in spate. …

- Consiliul de Administratie al Romgaz (SNG) va propune luna viitoare actionarilor un dividend brut de 4,99 lei/actiune, care le va aduce acestora un castig de 13,1%, avand in vedere cotatiile de vineri de pe Bursa de Valori Bucuresti (BVB). Acesta este cel mai mare randament al dividendelor anuntate…

- BVB și membrii Comitetului de Nominalizare au desemnat cele 50 de companii care vor intra in etapa finala a Made in Romania, ediția a II-a Publicul poate trimite direct in finala compania favorita prin voturile exprimate pe bvbleague.ro/vot pana in data de 3 aprilie Bursa de Valori București (BVB) a…

- Analistii financiari certificati (Certified Financial Analists - CFA) se asteapta ca in 2018 creditele sa se scumpeasca, indicele ROBOR la 3 luni sa urce peste pragul de 3% si inflatia in urmatoarele 12 luni sa se mentina la mai mult de 4%, arata un sondaj publicat marti de CFA Romania. …

- Analistii CFA Romania anticipeaza, pentru urmatoarele 12 luni, o rata medie a ROBOR la trei luni de 3,13%, un curs de schimb de 4,7651 lei pentru un euro si o rata a inflatiei in crestere, arata Indicatorul de Incredere Macroeconomica pentru februarie 2018, citat de Agerpres. Potrivit documentului,…

- Analistii CFA Romania evalueaza din acest an si pretul actiunilor listate la Bursa de Valori Bucuresti si pretul activelor imobiliare din orasele din Romania, sondajul realizat pentru indicatorul de incredere macroeconomica incluzand din februarie si intrebari despre cele doua piete.…

- Asociatia profesionistilor in investitii din Romania (CFA Romania) anticipeaza, pentru urmatoarele 12 luni, o rata medie a ROBOR, cu scadenta la trei luni, de 3,13%, un curs de schimb de 4,7651 lei pentru un euro si o rata a inflatiei in crestere, reiese din Indicatorul de Incredere Macroeconomica pentru…

- Potrivit documentului, la nivelul lunii februarie, Indicatorul CFA Romania de Incredere Macroeconomica s-a majorat cu 0,7 puncte, pana la valoarea de 46,7 puncte, in timp ce indicatorul conditiilor curente a crescut cu 9,9 puncte, pana la 67,1 puncte. De asemenea, indicatorul anticipatiilor a scazut…

- Allview, Atelierele Pegas, Bebe Tei, Elefant.ro, Paralela 45 si Salad Box sunt printre companiile care se regasesc intre cele 50 de semifinaliste ale proiectului Made in Romania, editia a II-a, organizat de Bursa de Valori Bucuresti (BVB).

- Banca Transilvania va incepe procedurile specifice finalizarii tranzactiei cu Eurobank Group in privinta achizitionarii actiunilor Bancpost, se arata intr-un anunt publicat pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti (BVB). "Banca Transilvania a primit aprobările necesare din partea Băncii Naţionale…

- Jumatate dintre femeile din mediul rural nu reusesc sa termine gimnaziul, in Romania, iar acest lucru nu le ajuta sa profite de avantaje, mai tarziu, a declarat joi Tatiana Proscuryakova, director de tara pentru Romania si Ungaria la Banca Mondiala, in cadrul unui eveniment organizat de Bursa de Valori…

- Fostul adjunct al Serviciului Roman de Informatii, Florian Coldea, le va preda in acest semestru un curs pe teme de securitate globala masteranzilor de la Universitatea de Vest Timisoara (UVT), dupa ce Senatul a aprobat programa de studiu."Senatul UVT a aprobat ca Florian Coldea sa tina pe…

- Administratorii dezvoltatorului imobiliar Practic Bucuresti, la care omul de afaceri Radu Dimofte este actionar majoritar, propun distribuirea de dividende in suma totala de 29,7 milioane lei, din profitul de 30,4 milioane lei aferent anului trecut. Propunerea va fi discutata la urmatoarea…

- OFERTA PUBLICA DE CUMPARARE PENTRU ACȚIUNILE ZENTIVA S.A (FOSTA SICOMED S.A. – FABRICA DE MEDICAMENTE) Ofertant: Zentiva N.V., parte a grupului Sanofi Emitent: Zentiva S.A. Intermediarul ofertei: BRD – Groupe Societe Generale S.A. Preț oferta:…

- Societatea de Investitii Finaciare Banat Crisana (SIF1), a achizitionat un pachet de 476.165 actiuni, reprezentand 5,5% din capitalul social al Conpet S.A., listat pe Bursa de Valori Bucuresti. SIF Banat Crisana si-a consolidat pozitia de actionar, cu un total de 6,5% din actiuni.…

- Zentiva N.V. inițiaza oferta publica de cumparare a acțiunilor Zentiva S.A. (fosta Sicomed S.A. – Fabrica de Medicamente) București, 15 februarie 2018 - Zentiva N.V. inițiaza, in perioada 20.02.2018 – 05.04.2018, o oferta publica de cumparare in vederea achiziționarii…

- "Asa cum dupa privatizare spuneam ca avem rezerve pentru 10 ani, adica acum 14 ani, acum spunem ca avem rezerve pentru alti zece ani si resurse pe care putem sa le capitalizam, sa le convertim in rezerve. Aceasta este natura business-ului nostru. Continuam investitiile, de aceea pentru noi important…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a rezistat mai bine trendului puternic negativ inregistrat saptamanile trecute in pietele internationale, datorita dividendelor generoase pe care companiilor romanesti sunt asteptate sa le anunte in primavara, spune Claudiu Cazacu, analist-sef XTB Romania. Acesta considera…

- Ofertant: Zentiva N.V., parte a grupului Sanofi Emitent: Zentiva S.A. Intermediarul ofertei: BRD – Groupe Societe Generale S.A. Preț oferta: 3,5 lei/acțiune Perioada de oferta: 20.02.2018 – 05.04.2018 Unde puteți subscrie (solicita vanzarea acțiunilor)? Sediul…

- Banca Transilvania, a doua cea mai mare banca din Romania dupa active, lanseaza o oferta de preluare a 8.308.673 de actiuni emise de Victoriabank, a treia banca in topul institutilor de credit din Republica Moldova, reprezentand 33,23% din numarul total de actiuni ordinare nominative cu drept de…

- Dupa o saptamana in care caderea bursei americane a tras in jos aproape toate pietele de actiuni, Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a revenit luni cu o crestere puternica, in medie de 1,3%, investitorii acordant o atentie sporita si sezonului raportarilor financiare aflat in plina desfasurare in Romania.…

- Banca Transilvania, in fruntea tranzacțiilor de la bursa Banca Transilvania se regasește pe primul loc in clasamentul tranzacțiilor bursiere pe prima luna a anului, iar o alta companie clujeana, Carbochim, intre acțiunile cu cea mai mare creștere. Topul capitalizarii de la Bursa de Valori București…

- Capitalizarea bursiera a companiilor romanesti a depasit 21 de miliarde de euro la finalul lunii trecute Valoarea tranzactiilor cu actiuni de la Bursa de Valori Bucuresti a depasit nivelul de 200 milioane de euro in ianuarie, pe fondul intensificarii activitatii investitorilor. Bursa de Valori Bucuresti…

- Valoarea tranzactiilor cu actiuni a depasit nivelul de 200 milioane de euro in ianuarie, pe fondul intensificarii activitatii investitorilor, spune Lucian Anghel, presedintele BVB. ”Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a inregistrat in ianuarie 2018 o crestere de aproape 8%, dupa ce indicele BET, principalul…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a deschis vineri cu scaderi pe toti indicii, BET marcand o pierdere de 1,43%, in vreme ce BET-FI, indicele SIF-urilor inregistra un minus de 0,8%. Trendul negativ are loc dupa ce cu o seara in urma Bursa de la New York a inchis cu o noua prabusire a indicelui Dow Jones…

- Formularul 600 | Ce se intampla cu asigurarea de sanatate a celor care nu au depus declaratia Premierul Viorica Dancila a afirmat duminica, referindu-se la Formularul 600, ca, pana la 1 martie, Ministerul Finantelor Publice va gasi o solutie astfel incat cei care au venituri din activitati independente…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) prelungeste pana la finalul zilei de 16 februarie perioada in care companiile antreprenoriale romanesti pot fi nominalizate in proiectul Made in Romania – Liga BVB. La fel ca in prima editie, BVB a observat un interes ridicat fata de acest proiect si un numar in crestere…

- Consiliul de Administratie al Argus SA, in sedinta din data de 01.02.2018, in unanimitate, numeste in functia de Director General al Argus SA Constanta, pe Robu Sabin Marcu, incepand cu data de 05.02.2018 pana la data de 30.06.2018, cu contract de mandat. Rapotul a fost emis de Bursa de Valori Bucuresti.Documentul…

- Piata de brokeraj se consolideaza in rau, respectiv cei mari isi restrang activitatea, iar cei mici dispar, a declarat luni Adrian Tanase, director general al Bursei de Valori Bucuresti (BVB), intr-o conferinta de presa. 'Se intampla doua lucruri la bursa sau cu legatura la bursa, respectiv unul…

- Adrian Tanase-noul presedinte director general al Bursei de Valori Bucurest Presedintele director general al Bursei de Valori Bucuresti, Adrian Tanase. Foto: bvb.ro "Faptul ca avem listari de companii private reprezinta elementul pozitiv, iar consolidarea pietei de brokeraj prin restrângerea…

- Schimbarile din plan politic și cele fiscale au afectat piața bursiera, dar nu atat de mult pe cat se așteptau pesimiștii, insa investitorii și-ar dori o mai mare stabilitate, spune noul șel al Bursei de Valori București, Adrian Tanase. In ciuda acestor schimbari, care aduc și o serie de incertitudini,…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a anuntat ca l-a aprobat pe Adrian Tanase, fost director de investitii la NN Pensii, in functia de director general al bursei de valori Bucuresti. “Numirea domnului Tanase Adrian in functia de Director general al societatii Bursa de Valori Bucuresti”,…

- Antonio Spinu, membru provizoriu al Consiliului de Administratie al Conpet SA, si a depus demisia, conform bvb.ro.Potrivit raportului publicat de Bursa de Valori Bucuresti, societatea Conpet SA aduce la cunostinta actionarilor si investitorilor faptul ca domnul Antonio Spinu a comunicat demisia sa incepand…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) impreuna cu partenerii sai anunta inceputul etapei de nominalizare a celei dea doua editii a proiectului Made in Romania. Intre 15 si 31 ianuarie antreprenorii romani precum si angajatii din companii romanesti inovatoare sunt invitati sa depuna nominalizarile utilizan...

- Un investitor care la inceputul anului trecut ar fi plasat cate 5.000 de lei in actiuni Romgaz si Petrom, cele mai mari doua companii de pe Bursa de Valori Bucuresti, ar fi avut la finalul anului cu 3.170 de lei mai mult, in vreme ce un depozit similar in cele mai mari doua banci din Romania ar fi…

- Etapa de nominalizare a celei de-a doua ediții a Made in Romania incepe azi pe bvbleague.ro BVB iși propune sa depașeasca numarul de 166 de nominalizari primite in ediția din 2017 Bursa de Valori București (BVB) impreuna cu partenerii sai anunța inceputul etapei de nominalizare a celei de-a doua ediții…

- Bugetul tranzactiei este cuprins in planul de investitii TeraPlast, majorat prin hotarare AGA, de la 96 de milioane de lei, la 131 de milioane de lei. 'Transferul a avut loc dupa ce Grupul TeraPlast a finalizat procesul de achizitie integrala a pachetului de actiuni Politub, detinut de…

- ♦ Profitabilitatea companiilor de stat ar putea urca in 2018, ceea ce implicit ar putea insemna dividende generoase, dar nivelul randamentelor din 2017 este posibil sa nu fie atins in anul curent ♦ Consumul va incetini in 2018 la un ritm de 5-6% pe an ♦ „Intr-un context in care costul…

- Firmele din Romania ar trebui sa-si creasca gradul de capitalizare, iar 2018 este un an foarte bun pentru listarea la bursa, au declarat analistii prezenti la evenimentul „Cum vor arata indicatorii macroeconomici ai Romaniei in 2018?”, organizat de Bursa de Valori Bucuresti (BVB) impreuna cu Asociatia…

- Brandul Dedeman, al cunoscutei companii din Bacau, ocupa locul al treilea in primul Top 50 al celor mai importante branduri din Romania intocmit de Brand Finance, cea mai mare firma globala independenta de evaluare și strategie de brand, cu prezenta pe toate continentele.

- Aseara, pe portalul Bursa de valori Bucuresti, a fost postat un Raport curent conform Legii nr. 24 2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Legii nr. 297 2004 privind piata de capital din Romania, Regulamentului nr. 1 2006 al CNVM si Codului Bursei de Valori Bucuresti.Conform…

- Johan Meyer va deveni de la 1 aprilie singurul manager al Fondului Proprietatea, a anunțat sucursala din Romania a Franklin Templeton, administratorul acestuia. Meyer a impartit responsabilitatile manageriale cu Greg Konieczny, in calitate de co-manager de portofoliu, incepand cu 1 noiembrie 2016. Anterior,…