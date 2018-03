Breaking news. Avocatul Daniel Ionascu, implicat intr-un grav accident de circulatie. Medicii actioneaza de urgenta pentru a-i salva viata

Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul Daniel Ionașcu a fost implicat intr-un grav accident de circulație. Mașina a fost distrusa in totalitate, iar medicii au intervenit de urgența pentru a-i salva viața acestuia.Daniel Ionașcu a fost dus de urgența la Spitalul Floreasca din București, dupa ce a suferit un accident grav…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat joi ca medicii sectiei de Terapie Intensiva a spitalului Universitar din Bucuresti refuza sa mai intre in sala de operatii din cauza regulamentului de sporuri, precizand ca vineri va avea o discutie cu acestia, pentru clarificarea situatiei.

- Accident deosebit de grav in Vaslui, miercuri seara (14 martie). Un om și-a pierdut viața iar alți patru au fost raniți. Un șofer beat nu a mai putut controla mașina și a intrat pe contrasens. Autoturismul a lovit un alt vehicul care circula regulamentar. Ambele mașini s-au facut țandari. Accidentul…

- Circulatia rutiera se desfasoara, marti, cu dificultate pe DJ 504 din cauza apei de pe carosabil, iar pompierii actioneaza preventiv pentru protejarea gospodariilor, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Teleorman. ''Circulatia se desfasoara cu dificultate pe DJ 504, apa…

- Constructia noului Spital de Urgenta "Sfantul Vasile cel Mare" din Sectorul 1 ar putea incepe la sfarsitul anului viitor, urmand ca lucrarile sa dureze aproximativ patru ani. Unitatea medicala va avea peste 1.000 de paturi, 60 de linii de garda, 37 de sali de operatii, heliport, spatii de cazare pentru…

- O femeie in varsta de 47 de ani din localitatea Mizil a murit la Spitalul Judetean de Urgenta din Ploiesti, iar in cazul ei exista suspiciunea ca a fost rapusa de virusul gripal. Autoritatile asteapta rezultatele analizelor trimise la Institutul National de Boli Infectioase dr. Matei Bals din Bucuresti.

- Cum se simte Kuku dupa accidentarea horror din meciul FCSB – Sepsi, scor 2-0, duminica seara, pe Arena Naționala, in etapa a 26-a din Liga 1. Benjamin Kuku, atacantul nigerian de 22 de ani, de la Sepsi Sf. Gheorghe, a fost transportat de urgența la Spitalul Floreasca din București, dupa ce s-a ciocnit…

- Meteorologii au emis o avertizare Cod portocaliu de intensificari ale vantului și ninsori, pentru județele Gorj, Hunedoara și Caraș Severin, valabila pana la ora 18:00. In județul Gorj, in zona de munte, pana la ora 18:00, vor fi intensificari ale vantului care la rafala vor atinge 90-100 km/h viscolind…

- Polițist, lovit de o mașina condusa de un șofer beat in București. Un agent de la Brigada Rutiera a Capitalei a fost transportat la spital, dupa ce a fost izbit, sambata, de o mașina, in timp ce verifica actele unui alt șofer. Barbatul aflat la volanul mașinii care l-a lovit era baut. Accidentul…

- Deși IPJ Argeș a transmis, miercuri, ca a amendat cu 14.500 de lei Districtul Cepari, din cadrul Regiei Judetene de Drumuri, pentru ca nu a deszapezit DJ 703 I, pe care s-a produs un accident mortal in care a fost implicata o duba a mascaților, directoarea Regiei de Drumuri, Alina Nicolau, neaga ca…

- Cu cateva ore inainte ca FCSB sa intre pe teren la Roma, in meciul cu Lazio din returul 16-imilor Europa League, suflarea stelista primește o veste crunta legata de omul care a facut posibila cea mai mare performanța din istoria fotbalului romanesc. Helmuth Duckadam, eroul de la Sevilla, va fi suspus…

- Iulian Radu a fost mereu un barbat puternic. A facut sport de performanta si s-a luptat in ring. Are o familie frumoasa. In urma cu un an, viata lor s-a schimbat radical. Medicii i-au spus lui Iulian ca trebuie sa ii amputeze piciorul din cauza unei tumori canceroase. "Din cauza unei tumori…

- Viața unui barbat din județul Cluj s-a sfarșit fulgerator, duminica seara. Aflat pe o trecere de pietoni din localitatea Capușu Mare, acesta a fost accidentat mortal de un microbuz de transport persoane. Medicii de la SMURD s-au chinuit minute bune sa-l readuca la viața pe clujean, dar manevrele de…

- Accidentul a avut loc in localitatea Mihail Kogalniceanu. Cele doua femei traversau strada printr-un loc nepermis, moment in care au fost lovite de o mașina. Impactul a fost atat de puternic incat bucați din femeia de 65 de ani care a murit au fost impraștiate pe asfalt, scrie reporterntv.ro. …

- Accidentul a avut loc in aceasta seara la ieșire din Buziaș spre Lugoj. Doua mașini in care erau cinci persoane s-au lovit frontal, iar in urma impactului patru dintre persoane au ramas incarcerate. Un copil de numai șase ani a fost preluat de un echipaj SMURD in stop cardio respirator. Medicii nu au…

- Maria Vasilescu este actrita la Teatrul de stat din Constanta. Ea fost internata pentru un anevrism iar in urma analizelor s-a descoperit ca nu poate fi operata dupa metoda clasica, iar costul unei asemenea operații este de aproximativ 20.000 de euro. Medicii i-au spus ca operația trebuie…

- Eduard Ifrim este un baiețel extrem de simpatic, cu o poveste de viața uluitoare. Deși are doar patru anișori, micuțul știe deja ce inseamna sa lupte pentru supraviețuire. Din cauza bolii grave care i-a atacat organismal inca de la varsta de doi ani, puștiul s-a transformat, in doar cateva luni, intr-un…

- Un copil din Targu Jiu a murit duminica la Spitalul Marie Curie din Capitala. Ingrozite, rudele susțin ca baiatul a fost diagnosticat cu meningita. Un elicopter SMURD l-a transportat vineri pe copilul suspectat de meningita de la Targu Jiu la București, scrie observator.tv . Duminica dimineanța, copil…

- Mașina implicata, noaptea trecuta, in accidentul mortal de la Ciumbrud, in care un adolescent de 16 ani și-a pierdut viața, a fost ridicata sambata dimineața, cu un utilaj special. Din imaginile filmate de un localnic rezulta ca dupa ce a ieșit de pe carosabil, autoturismul s-a rasturnat intr-o rapa,…

- Tanarul de 24 de ani, injunghiat cu salbaticie in urma cu cateva zile, pe o strada din orasul Bumbesti Jiu, a povestit momentele cumplite prin care a trecut si care au determinat mutilarea sa pe viata.

- Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti PTB a emis, duminica, ordonanta de retinere pe numele conducatorului auto care a provocat sambata accidentul de pe Bulevardul Dacia, potrivit Politiei Capitalei citate de Agerpres.ro. Anterior, purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti…

- Soferul suspectat ca a provocat accidentul in care au fost avariate patru masini pe bulevardul Dacia din Bucuresti a fost externat din Spitalul Floreasca si incatusat de politisti pentru a fi condus la audieri. La iesirea din unitatea sanitara barbatul a declarat ca atat el, cat si sotia sa erau drogati,…

- O femeie din Suceava, ranita grav joi dimineața, in urma unei explozii din locuința sa, va fi transferata la Spitalul Floreasca din Capitala. Medicii au gasit cu greu un loc liber intr-o unitate specializata, dupa ce au incercat mai multe ore sa faca transferul.

- Aceasta este povestea lui Jocelyn Robertson și a soțului sau, Ignacio. Tanarul cuplu proaspat casatorit se pregatea pentru nașterea primului lor copil. Luna a noua de sarcina se sfarșea, iar Jocelyn și soțul ei de-abia așteptau ceea ce sperau ei ca va fi cel mai mare eveniment din viața lor. Toate gandurile…

- Accident grav pe DN7, miercuri, un tanar de 19 ani decedand dupa ce s-a angajat intr-o depașire periculoasa și s-a ciocnit frontal cu o autoutilitara. Accidentul a avut loc miercuri dupa-amiaza pe DN 7, intre localitatile Paulis si Sambateni, in zona Monumentului Eroilor de la Paulis, au informat reprezentantii…

- Un barbat in varsta de 35 de ani a murit, miercuri, in timp ce incerca sa-si repare masina, iar aceasta a cazut peste el, strivindu-l. Potrivit purtatorului de cuvant la Inspectoratului pentru Situatii de urgenta (ISU) Brasov, Luiza Danila, accidentul s-a petrecut in localitatea Tohanita, Zarnesti,…

- Tinara de 24 de ani care si-a pierdut sotul si fiica in accidentul cumplit din preajma satului Todiresti, Raionul Anenii Noi, si-a revenit din coma, dar inca nu stie ca a ramas fara familie. Medicii spun ca ea nu este, deocamdata, pregatita sa afle o astfel de veste, intrucit i-ar putea afecta si mai…

- Gabriela Balan, femeia care a fost acuzata ca si-a agresat copilul intr-un mall din Bucuresti a explicat cum au stat lucrurile si a relatat in emisiunea „Acces Direct” varianta sa si aceasta sustine ca nu si-a lovit copilul. Invitata in emisiunea „Acces Direct” Gabrielei Balan i s-a facut rau si a avut…

- Un accidentul feroviar a avut loc ieri dimineata, ora 6.57, la Milano, Italia. In accident si au pierdut viata trei femei de cetatenie italiana iar alte zeci de persoane au fost ranite. Printre pasagerii trenului se afla si romanul Ciprian Ryan.In varsta de 41 de ani, originar din Bucuresti, Ciprian…

- ConConsolul onorific al Bulgariei in Romania a fost implicat intr un accident grav pe DN 5 Bucuresti Giurgiu. Masina in care se afla acesta s a rasturnat. Consulul bulgar a fost transportat de urgenta la spital. Accidentul a avut loc in zona localitatii Adunatii Copaceni, judetul Giurgiu.Din primele…

- Consolul onorific al Bulgariei a fost implicat intr-un accident grav pe DN 5 - Bucuresti - Giurgiu. Masina in care se afla acesta s-a rasturnat. Consulul bulgar a fost transportat de urgenta la spital.

- Accidentul a avut loc in zona localitatii Adunatii Copaceni, judetul Giurgiu. Masina in care se afla diplomatul s-a rasturnat si a iesit in afara carosabilului. Consulul a fost dus de urgenta la Spitalul Bagdasar Arsenie. Stire in curs de actualizare

- Consolul onorific al Bulgariei a fost implicat intr-un accident grav pe DN 5 - Bucuresti - Giurgiu. Accidentul a avut loc in zona localitatii Adunatii Copaceni, judetul Giurgiu. Erau mai multe persoane in masina, in afara de consul si soferul acestuia. Masina s-a rasturnat si a iesit in afara carosabilului.…

- Mama copilului a vrut sa-i faca baie fiului ei si a incalzit apa pe plita sobei. Cand a mers sa aduca apa pentru a o raci, micutul de doar doi anisori, care se juca prin bucatarie, s-a impiedicat si a cazut cu spatele in apa oparita. Femeia a sunat de urgenta la 112. Micutul a fost…

- S-au scurs momente infioratoare intr-un cartier din sectorul 2 al Capitalei! Un barbat a fost lovit de un tramvai, iar trupul sau a ajuns sub unul dintre vagoane. Unul dintre martori a sunat disperat la 112, iar in prezent, victima se afla in mainile medicilor.

- Doi barbati au scapat ca prin minune, astazi, cu viata dupa ce masina in care se aflau a iesit direct in calea unui tren de marfa, in Ovidiu. Tamponul locomotivei a strapuns geamul soferului iar autoturismul a fost purtat asa aproape 30 de metri pe calea ferata, spre spaima martorilor care nu si-au…

- O echipa "100% romaneasca" va opera, de la 1 februarie, copii cu probleme cardiace la Spitalul de Urgenta ''Grigore Alexandrescu'', a anuntat managerul interimar al unitatii medicale, Alexandru Ulici.

- Femeia a incercat sa hraneasca cainele care era legat cu un lant, insa acesta a reusit sa rupa lantul si s-a naspustit asupra ei, scrie stirilekanald.ro. Cainele a muscat-o pe femeie de mai multe ori, de maini, pana in momentul in care femeia s-a refugiat in casa. Citeste si Un barbat si-a…

- Victor Spirescu, romanul care a “invadat” Marea Britanie, a murit intr-un accident de mașina, titreaza tabloidul The Sun . Accidentul a avut loc in apropiere de locuința pe care Victor o imparțea cu prietena sa, Suzana. Victor Spirescu, primul roman ajuns in Marea Britanie in 2014, dupa ridicarea restrictiilor…

- Un barbat a murit, joi, dupa ce a fost lovit de un tren de persoane in statia CFR din localitatea argeseana Leordeni, politistii efectuand cercetari pentru stabilirea imprejurarilor in care s-a produs incidentul. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arges, barbatul…

- Procurorul DNA Stoina Eugen a fost implicat intr-un accident de circulație, dupa ce a urcat beat la volan. Accidentul a avut loc astazi, in București, in jurul orei 15.00. Potrivit unui comunicat al DNA, dupa acest incident, procurorul a fost revocat din funcție.

- Un tanar de 30 de ani a fost aruncat prin parbriz, dupa ce mașina sa s-a izbit violent de un monument din apropiere de Parcul Expoziției, din Iași.Accidentul s-a petrecut in prima zi din an, cand...