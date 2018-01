Stiri pe aceeasi tema

- O tanara artista din Pitești, cunoscuta pentru efectele speciale pe care le crea in make-up, s-a stins din viața, noaptea trecuta, din cauza unei boli grave. Monalisa Pandelea a fost diagnosticata in urma cu cateva luni cu cancer și, din nefericire, medicii nu au mai putut face nimic pentru…

- Nicoleta Luciu a renuntat la viata de diva si s-a retras din lumina reflectoarelor la Miercurea Ciuc, acolo unde s-a transformat total. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , a aflat cum isi petrece Nicoleta viata dupa ce s-a mutat din Capitala si a renuntat la viata profesionala. (CITESTE SI: Nicoleta…

- Mirabela Cristian a fost gasita pe data de 13 octombrie fara suflare, langa A2. Mama acesteia a aflat de moartea fiicei sale abia dupa sase zile de la tragicul eveniment. In prezent, moartea ramane invaluita in mister, fara a sti daca a fost sau nu sinuciere, insa anchetatorii au aflat un lucru esential…

- Ipoteza potrivit careia directorului BCU Iasi si-ar fi ucis sotia a fost spulberata, marti, dupa efectuarea necropsiei. Parchetul a dezvaluit informatii care rastoarna tot ce se stia pana acum. (VEZI SI: Motivul pentru care Bogdan Maleon si-a ucis sotia, iar apoi s-a spanzurat! Mesaj tulburator postat…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o informare meteo de ninsori si viscol la munte, respectiv precipitatii mixte si polei în restul regiunilor, valabila din aceasta noapte pâna în seara Ajunului de Craciun.

- Carmen Serban a transmis un mesaj video pe pagina sa de Facebook, dupa ce unul dintre videoclipurile ei a starnit controverse pe retelele de socializare, pentru ca a fost filmat in biblioteca Universitatii de Medicina si Farmacie (UMF) „Carol Davila”, institutia demarand, marti, o ancheta interna in…

- Ministerul Afacerilor Externe si Integrarii Europene s-a autosesizat privind accidentul din aceasta dimineața din Județul Harghita, Romania. Ambasada Republicii Moldova la București este in contact permanent cu autoritațile romane.

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , are informatii de ultima ora in cazul lui Ionut Gologan, romanul incarcerat in Malaezia pentru trafic de droguri. Dupa doi ani, in care a trait momente cumplite in “Inchisoarea iadului“, se pare ca Ionut a fost transferat intr-un alt penitenciar, iar demersurile…

- Trei barbati au fost inculpati marti de justitia din Malta in ancheta privind uciderea jurnalistei de investigatii Daphne Caruana Galizia, pe 16 octombrie, in explozia unei bombe plasate sub masina sa, transmit EFE si AFP, scrie agerpres.ro. Acuzatii, cu antecedente penale, sunt fratii George…

- Ancheta la maternitatea Cuza Voda din Iași, dupa ce doi nou nascuti au murit în secția de Terapie Intensiva. Decesul bebelusilor a fost cauzat de o bacterie luata, cel mai probabil, din spital.

- Misterul tripului asasinat din judetul Satu Mare a fost dezlegat ieri de politisti. Autorul crimei care a socat Romania este chiar fiul sotilor Gheorghe si Niculina Rentea, care au fost gasiti morti in propria gospodarie, alaturi mama femeii, Viorica Apan. Razvan Rentea (33 de ani) si-a omorat parintii…

- Lumea artistica din Romania a fost cutremurata, in decurs de numai cateva zile, de moartea a doua mari actrițe. Joi, aproape de ora 16:00, STIRIPESURSE.RO informa, in premiera in presa, ca Stela Popescu a incetat din viața. Azi, și Cristina Stamate a murit, dupa o crunta boala, fiind internata chiar…

- Intrebat despre cum ar putea reprezentanții Romaniei, indiferent de partid, sa acționeze pentru o cauza comuna pentru Romania in Parlamentul European, acesta a declarat: ”Sunt cateva chestiuni care țin de ceea ce inseamna interesul național și atunci cand ești in afara Romaniei, practic nu…

- Tehnicianul formatiei Chelsea, Antonio Conte, a declarat, vineri, ca avionul cu care a revenit echipa la Londra de la Baku, dupa meciul cu Qarabag din Liga Campionilor, a avut probleme la aterizare, din cauza vantului puternic, relateaza Romania TV.Batea foarte tare vantul. Am incercat aterizarea prima…

- Ape tulburi la Dinamo! Fotbalistii au baut in hotel, la Piatra Neamt, inaintea meciului de Cupa, apoi Negoita a anuntat ca vinde clubul si, ultima bomba, 0-2 cu CFR, iar lui Miriuta i se arata usa din ”Groapa”. Doar ca totul s-a sucit cu 180 de grade, la o discutie patron-antrenor: Vasile Miriuta are…

- Rodica Olteanu, in varsta de 34 de ani, lucra ca asistenta medicala in cadrul unui spital din Marea Britanie, cand a fost acuzata ca pune viata pacientilor in pericol pentru ca nu stie foarte bine limba engleza. Citește continuarea pe stirileprotv.ro!

- Potrivit Politiei Prahova, accidentul s-a produs in Ploiesti, la intersectia strazilor Rudului cu Marasesti. “Din primele cercetari, se pare ca este vorba de o coliziune intre doua autoturisme, care au ricosat in alte 3 masini care erau parcate”, a declarat purtatorul de cuvant al Politiei…

- Mai exact, inspectorii de integritate au constatat existenta unei diferente nejustificate, in cuantum de 470.476 lei, echivalentul a 111.675 euro, intre averea dobandita si veniturile realizate de catre Doru Brasoan Lese, in perioada exercitarii mandatului de parlamentar 2008 – 2012. "Agentia…

- Ionut Negoita s-a saturat de Dinamo! Nu e prima oara cand spune ca vinde echipa din ”Stefan cel Mare”, dar acum este hotarat si nimic nu pare ca-l mai poate face sa se razgandeasca. Scandalurile pe care le-a avut cu fanii, in decursul celor aproape cinci ani de cand a preluat echipa, si-au spus cuvantul.…

- Un militar clujean detașat disciplinar la Constanța a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel Constanța, dupa ce in urma cu doi ani a incercat sa ii dea foc unei farmaciste. Barbatul, care ar fi intrat in farmacie cu intenția de a face rost de bani, a primit un an și jumatate de inchisoare cu suspendare.…

- Sarbul Bratislav Zivkovic, declarat indezirabil pe 15 ani de instanta dupa ce SRI l-a monitorizat incercand sa afle informatii secrete despre baze militare si radare ale Romaniei la Marea Neagra, a declarat pentru Sputnik ca serviciile de informatii nu au niciun fel de dovezi cu privire la asa-numita…

- ANAF a publicat situatia angajatorilor cu datorii la plata asigurarilor sociale. Din totalul de 583.170 de angajatori, persoane fizice sau juridice din Romania, 157.798 de angajatori au restante de 15,99 miliarde lei in contul contributiilor sociale obligatorii pentru pensii, sanatate si somaj, conform…

- Cel mai batran fotbalist din Romania nu mai este primit pe teren de colegii lui! Prima legitimare a avut-o in 1974! Gheorghe Grigore, de la tricolor Coțofenești, județul Prahova, este cel mai batran fotbalist legitimat in Romania! Gheorghe Grigore are 68 de ani și prima oara s-a legitimat in 1974. Fotbaliștii…

- Tudor Ciuhodaru, conf. univ. dr. și medic primar urgențe, atrage atenția cu privire la doza maxima de paracetamol care poate fi administrata celor mici, spunand ca 10 comprimate pot fi fatale. Doctorul atrage atenția ca educația pentru sanatate și noțiunile de prim ajutor ar trebui predate in toate…

- O ancheta care a durat timp de aproape un an si o cooperare stransa intre Franta si Elvetia au permis deslusirea unui caz misterios care data din iarna anului trecut. Este vorba despre uciderea brutala a unei tinere din Romania.

- Tinerii romani au de acum acces la conținut digital de calitate, prin noua platforma online WOAH , disponibila sub forma de aplicație mobila și website. Aceasta este cea mai recenta inovație din universul digital Coca-Cola, construita pentru a se adresa publicului adolescent – nativ digital, in permanența…

- El a declarat, in debutul ședinței de joi a comisiei, ca exista mai multe publicații media care, de la inceputul anchetei, au publicat informații care il ataca agresiv atat pe el, personal, cat și activitatea comisiei. "Instrumentele pe care le avem aici la comisia de ancheta sunt doar intrebarile…

- Modificarea Codului Fiscal prin ordonanța de urgența, dar și haosul introdus în economie prin anunțarea de masuri fiscale, care au fost ulterior retrase, au facut ca euro sa ajunga ieri la 4,6198 lei, cea mai mare cotatie a acestei valute din ultimii cinci ani. Euro a depasit ieri pragul psihologic…

- Tragedie de azi noapte din Capitala a lasat in urma ganduri negre si foarte multa suferinta, dupa ce o femeie in varsta de 35 de ani a ars de vie, iar o tanara de 18 ani a suferit rani foarte grave.

- Ancheta deschisa in urma plangerii depuse de Liviu Dragnea impotriva jurnalistului Mircea Marian se desfașoara la Parchetul de pe langa Curtea de Apel București, insa procurorii nu vor sa ofere niciun fel de informații despre dosar.In luna februarie 2017, Liviu Dragnea a facut o plangere penala…

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta, in exclusivitate, ce descoperire a facut Gigi Becali in ancheta amantei ”macelarite” de sotii in toaleta “Arenei Nationale”. Conform unor surse din apropierea clubului ros-albastru, patronul FCSB-ului ar fi aflat ca Denis Alibec a fost cel care a ”bagat-o”…

- Prezicatoarea a declarat intr-o emisiune TV ca un mare cutremur urmeaza sa se produca in Romania, scrie antenastars.ro. "Va cerne pamantul", a spus Maria Ghiorghiu. Citeste si Maria Ghiorghiu, despre locul unde va avea loc MAREA TRAGEDIE. "Tot vor muri oameni!" Maria susține ca in…

- Mara Banica a trecut prin momente dificile inainte sa ia decizia de a ruga o colega de serviciu sa sune la numarul unic de urgenta 112. Una dintre prietenele jurnalistei a povestit in exclusivitate pentru CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania, ce a patit vedeta atat inainte sa ajunga la redactie, dar…

- FCSB este noul lider al campionatului dupa 16 etape in care CFR-ul a fost la sefia Ligii 1. In urma victoriei cu CS U Craiova, scor 5-2, echipa lui Nicolae Dica i-a devansat cu un punct pe clujeni, care s-au incurcat acasa cu Gaz Metan, scor 0-0. Iuliu Muresan a vorbit despre situatia actuala…

- Politistii ieseni au demarat o ancheta, dupa ce un barbat in varsta de 51 de ani, din municipiu, a ajuns in stare grava la spital, cu lovituri de topor la cap. Barbatul ar fi fost victima unei batai care a avut loc in centrul Iasului, el fiind lovit in cap cu un topor, dezechilibrandu-se si cazand…

- Ancheta in cazul mortii politistului Bogdan Gigina, in care este cercetat fostul vicpremier Gabriel Oprea, este aproape de finalizare, a anuntat sefa DNA, Laura Codruta Kovesi. Procurorul de caz ar urma sa dea o solutie in acest dosar pana la sfarsitul anului.

- Procurorii fac investigatii la Academia de Politie, dupa ce doi absolventi au depus plângeri penale în care acuza ca ar fi fost modificate notele de la examenele de licenta, sustinând ca miza ar fi fost ierarhizarea mediilor finale,

- In doua saptamani de cand este aplicat sistemul Split TVA pentru firmele care au optat in acest sens, au putut fi depistate mai multe probleme, principala fiind ca Trezoreria nu este pregatita sa faca fata la noile dispozitii ale legii. Mai exact, tranzactiile prin contul de trezorerie necesita…

- Mai mulți cercetatori vor sa ii consilieze pe politicieni atunci cand aceștia pregatesc legi de infrastructura sau in domeniile medical, agricol, economic. Intr-o sala de conferințe de la Academia de Științe Tehnice din Romania iși spun discursurile de inceput cercetatorii invitați din peste 20 de țari.…

- Tragedie fara margini la o celebra catedrala din Londra. O romanca s-a sinucis in fata a cateva sute de turisti. Este vorba despre Lidia Dragescu, o studenta la medicina din Romania, care s-a aruncat de la un balcon al catedralei Saint Paul de fata ca sute de turisti, relateaza The Guardian.Citeste…

- Trupul neinsufletit al unei fetite de circa trei ani a fost gasit sambata in apele Dunarii, cel mai probabil fiind vorba de copilul care se afla in masina ce a cazut in fluviu in urma cu exact o saptamana.

- Barbatul era angajat al unei societați de exploatare a materialului lemnos. El a fost surprins de un copac in cadere și a murit pe loc. Cazul a fost incadrat ca accident de munca, fiind sesizați reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Munca Argeș. Ancheta penala va fi coordonata de un…

- Comisia Juridica a Camerei Deputaților va demara o „ancheta” proprie in cazul cererii DNA de urmarire penala a ministrului Rovana Plumb, demersul fiind o premiera in istoria parlamentara dupa 1990. „Ancheta este facuta in baza art. 13 din Legea 115/1999, cea a raspunderii ministeriale.

- Adrian Motoaca este medic sportiv la HCM Slobozia, dar in cariera sa a ajuns și la Academia de Fotbal al lui Hagi. Doctorul unei echipe de handbal din Romania trage un semnal de alarma cu privire la pericolele care il pandesc pe fobaliștii care activeaza in Liga 1.

- Simona Halep a plecat in China ca ocupanta locului 2 WTA si a revenit, astazi, ca noul lider al clasamentului mondial. Ea a fost primita in Salonul Prezidential, acolo unde a si sustinut o conferinta de presa.