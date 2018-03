BREAKING NEWS: Andrei Gheorghe a murit! Identitatea a fost confirmată Jurnalistul a fost gasit decedat acasa. Decesul a fost constatat in urma unui apel la 112, in urma caruia politistii s-au deplasat la o adresa din Voluntari, unde a fost gasita o persoana decedata, in baia locuintei. S-a confirmat ca persoana era Andrei Gheorghe, conform IPJ Ilfov. Identitatea a fost confirmata pentru MEDIAFAX si din surse medicale. La ora 22:15, un apel la 112 anunta ca o persoana este decedata la locuinta sa din Voluntari. Politia va deschide in acest caz un dosar de moarte suspecta Conform purtatorului de cuvant al IPJ Ilfov, Ciprian Romanescu, este asteptat medicul legist… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Andrei Gheorghe a murit la 56 de ani. E o viața pe care el și-a trait-o așa cum a dorit-o. Cautam oameni pentru PRO TV, am avut o discuție cu Adrian Sirbu. Și-a pastrat unicitatea și ingenuitatea. O voce aparte, un destin aparte, o asumare totala și bruta a ceea ce dorit el sa faca, un om de cultura,…

- Andrei Gheorghe a fost activ ultima data pe rețeaua de socializare Facebook la finalul lunii februarie. "Totul trece. In cazul de fata a trecut și ultima interdictie si dupa 30 de zile va spun iarași, Salutare! M'am intors și sint același, cu aceleași ocupații.) voi continua sa trollez demnitari,…

- Andrei Gheorghe a murit la varsta de 56 de ani. El a fost gasit mort la locuința sa din Snagov, cauzele decesului fiind inca neclare. Andrei Gheorghe aprezentator și realizator de radio și televiziune din Romania. El a absolvit Facultatea de Limbi și Literaturi Straine (secția rusa-engleza), din cadrul…

- Andrei Gheorghe a fost unul dintre numele sonore ale radioului și televiziunii din Romania, realizator de filme documentare, de scurt și lung metraj. Tatal lui, originar din Romania, a studiat la școala de aviație din Lipețk, Rusia, iar mama sa rusoaica fiind, era chiar fiica comandantului…

- Doliu in lumea presei din Romania. Im aceasta seara, in jurul orei 10:00, jurnalistul și omul de radio Andrei Gheorghe a incetat din viața la locuința sa din București. Andrei Gheorghe, in varstade 56 de ani, a fost gasit decesat in baia locuinței sale. Informația a fost difuzata in premiera de catre…

- A murit Andrei Gheorghe! Un telefon la 112 a anunțat moartea fostului prezentator, de numai 56 de ani.Intre 1991 și 1993 a fost reporter special la Radio Constanța și a realizat mai multe emisiuni la posturile Radio Sky Constanța (1993- 1996; "Videomania",

- Comisia Europeana reactioneaza la documentul prezentat duminica seara de Antena 3, despre care s-a spus ca ar fi o lista neagra a unor oameni pe care Bruxelles-ul ii dorea condamnati.Intr-un raspuns pentru STIRIPESURSE.RO. reprezentanta de la Bucuresti a Comisiei Europene afirma: "Ca o regula…

- Potrivit datelor centralizate la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, urmare a manifestarii fenomenelor hidrologice, au fost afectate 71 de localitați din 15 județe (Argeș, Brașov, Buzau, Calarași, Covasna, Dolj, Dambovița, Giurgiu, Harghita, Ilfov, Mureș, Prahova, Olt, Teleorman, Vaslui) și municipiul…

- Cheloo, despre felul de mancare ce nu ar trebui sa existe in Romania. Afland ca unul dintre concurenții ”iUmor” și-ar dori sa deschida o ”sarmalarie” in cazul in care ar reuși sa caștige marele premiu al concursului, juratul a fost vehement. ”Imi doresc ca acest baiat sa nu caștige “iUmor” pentru ca…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat vineri, cu o zi inaintea Congresului PSD, ca toti colegii care au dorit sa candideze la Congresul PSD vor fi trecuti pe buletinele de vot. "Astazi au fost cateva hotarari adoptate in Comitetul Executiv National al PSD. Am propus colegilor mei sa se aprobe si…

- Termenul de depunere a candidaturilor pentru Congresul PSD expira joi, la ora 16:00. .Majoritatea organizatiilor judetene ale PSD si-au desemnat candidatii pentru functiile de conducere din partid, care vor fi votati la Congresul Extraordinar din 10 martie. Lista celor care si-au depus candidatura va…

- Potrivit Consiliului Național Secuiesc, maghiarii vor participa la comemorarea și marșul ce vor fi organizate cu ocazia Zilei Libertații Secuilor. La marșul din 10 martie va fi depusa și o petiție prin care se cere autonomie teritoriala a ținutului, potrivit Agerpres. Acțiunea are toata…

- Descinderile au demarat marți dimineața in Arad și alte 22 de județe, precum și in municipiul București la sediile unor societați comerciale și locuințele unor persoane banuite de evaziune fiscala in domeniul comerțului cu piese auto. „La data de 6 martie, politistii Serviciului de Investigare…

- Leo de la Strehaia a fost saltat de politisti anunța Antena3. A fost prins la Arad si dus la IPJ Mehedinti pentru audieri, dupa ce este suspectat ca ar fi vandut o statueta de patrimoniu unui roman stabilit in SUA.Oamenii legii au facut opt percheziții, in Mehedinți și Dolj, precum și in București,…

- Noua judete si municipiul Bucuresti se afla, duminica dimineata, sub cod galben de polei, potrivit unor atentionari nowcasting emise de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Judetul Satu Mare este sub cod galben de ceata. Pana la ora 9.00, pentru municipiul Bucuresti si Constanta, Caras-Severin,…

- Noua judete si municipiul Bucuresti se afla, duminica dimineata, sub cod galben de polei, potrivit unor atentionari nowcasting emise de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Judetul Satu Mare este sub cod galben de ceata.Citește și: Soferii de pe bancheta din spate conduc Polonia,…

- Frans Timmermans, prim-vicepresedintele Comisiei Europene, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa sustinuta la Bucuresti, ca a vorbit “de la social-democrat la social-democrat” cu presedintele Camerei Deputatior, Liviu Dragnea, si i-a transmis ca reforma sistemului judiciar ar trebui sa fie “in…

- Kraftwerk, Richard Clayderman, Therion, Nikos Vertis si Lara Fabian se numara printre artistii straini care vor concerta in luna martie in Bucuresti. Lor li se alatura veterani ai scenei romanesti, precum Taxi, Parazitii, Stefan Banica,...

- Administratia Nationala de Meteorologie anunta ca va fi in continuare extrem de frig in intreaga tara. Pentru Moldova, estul Transilvaniei, Oltenia, Muntenia si Dobrogea, precum si pentru Capitala se mentine codul portocaliu de ger, pana in 1 martie, la ora 10.00. De asemenea, miercuri, pana la ora…

- Circulatia pe doua autostrazi si 25 de drumuri nationale este oprita, marti dimineata, din cauza vremii. Cele mai afectate judete sunt Mehedinti, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Calarasi, Ialomita, Buzau, Braila, Constanta, Tulcea si municipiul Bucuresti.

- Peste o suta de perchezitii domiciliare sunt efectuate joi, in Bucuresti si 16 judete, de politistii aradeni, sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe langa Tribunalul Arad, intr-un dosar penal de evaziune fiscala cu un prejudiciu de doua milioane de euro, se arata intr-un comunicat al Politiei…

- Polițiștii din Arad, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale, efectueaza peste 100 de percheziții domiciliare in București și in 16 județe, in cadrul unui dosar penal de evaziune fiscala, cu un prejudiciu de 2 milioane de euro. Vor fi puse in aplicare 27 de mandate de aducere. Perchezițiile sunt…

- Ingrid Mocanu, fosta șefa a Direcției de avizare din Ministerul Justiției, a lansat un atac dur la adresa lui Tudorel Toader, spunand ca este cel mai slab ministru de pana acum. „Este cel mai slab ministru, chiar și mai slab decat dna Pruna. De asemenea, este cel mai mincinos ministru de pana acum.…

- Procurori ai Serviciului Teritorial Pitesti al DIICOT si politisti specializati in combaterea criminalitatii organizate au efectuat, marti, cinci perchezitii in municipiul Bucuresti si in judetele Ilfov, Dambovita si Giurgiu, in cadrul unei actiuni ce a vizat destructurarea unui grup infractional organizat…

- Politistii au facut, marti, cinci perchezitii in Bucuresti si in judetele Ilfov, Dambovita si Giurgiu pentru destructurarea unui grup infractional organizat specializat in falsificarea de bani. Persoanele vizate sunt banuite ca au inselat cel putin 15 persoane de la care au cumparat diferite bunuri…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a transmis, luni, ca va lua o decizia la Bucuresti cu privire la conducerea DNA, dar ca nu va mai mai sesiza Inspectia Judiciara, deoarece aceasta ar amana mult luarea unei masuri. "Asteptari din partea mea referitor la subiectul discutat stiu ca sunt. Presiuni asupra…

- Deputata PSD, Andreea Cosma spune ca procurorul sef DNA Prahova, Lucian Onea, i-a cerut sa il denunte pe seful PSD, Liviu Dragnea, dar si pe Sebastian Ghita. "Onea mi-a spus ca imi ofera identitate protejata ca sa fac denunt impotriva lui Liviu Dragnea. Am refuzat si am fost trimisa in judecata de DNA.…

- Un accident rutier grav s-a produs joi, dupa ora 15, in localitatea Ganeasa-Șindrilița din județul Ilfov. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența, in accident sunt implicate doua autoturisme și un microbuz.Vom reveni cu amanunte!

- Luni, 5 februarie, ora 16.45. Cu capul in pamant, cu gandurile departe, Gina Pistol se plimba printr-un magazin de mobila din Baneasa, de unde a plecat cu un odorizant pentru casa, scrie click.ro. In decembrie, acelasi scenariu. Am surprins-o singura, la un mall din Vitan, de unde si-a cumparat cateva…

- Subway, cel mai mare lanț de restaurante cu servire rapida din lume, anunța o creștere a vanzarilor cu 9%, in 2017, și deschiderea altor 10 unitați in Romania, in 2018. Potrivit unui comunicat al companiei, volumul vânzărilor per restaurant a crescut cu 9% față de 2016, în…

- Politistii din Buzau efectueaza 30 de perchezitii in mai multe judete si in Capitala si pun in aplicare trei mandate de aducere, intr-un dosar privind savarsirea de infractiuni la regimul proprietatii intelectuale, cu un prejudiciu de aproximativ 1.000.000 de lei. "La data de 31 ianuarie,…

- Comisarul european Corina Crețu va discuta cu premierul Viorica Dancila Comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu. Foto: Arhiva. Comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu, considera ca România trebuie sa accelereze implementarea pe teren a proiectelor…

- Gabriela Balan, femeiaA care a fost acuzataA caA si-a agresat copilul intr-un mall din Bucuresti, a venit la Antena 1 si a explicat cum au stat lucrurile. Imediat ce a parasit platoul si a ajuns in culise, femeia a lesinat. A

- Un barbat in varsta de 40 de ani din judetul Iasi a murit din cauza gripei, fiind al patrulea deces inregistrat din cauza virusului gripal in aceasta iarna. Conform Centrului National de Supraveghere si Control a Bolilor Transmisibile, un barbat in varsta de 40 de ani, care avea si alte afectiuni,…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a apreciat, luni seara, la Antena 3, ca oficialii straini ar trebui sa fie mai rezervati cand critica ceea ce se intampla in Romania. "Atitudini ale unor ambasade la Bucuresti sau chiar ale unor oficiali straini se intampla pentru ca ei vor merge atat…

- Fiscul a scos la vanzare locuințe ieftine in numeroase localitați din țara. Apartamentele, casele și garsonierele la preț redus sunt disponibile in București, in județele Ilfov, Neamț, Botoșani, Brașov sau Harghita. Imobilele au fost sechestrate de la firme sau de la persoane fizice. Iata cele mai interesante…

- Politistii si procurorii DIICOT au efectuat perchezitii la o retea de traficanti de persoane care racolau tinere si apoi le obligau sa se prostitueze Italia, Spania, Germania, Austria si Belgia. Descinderile au avut loc in municipiul Bucuresti si in judetele Ilfov, Ialomita, Bacau si Dolj.

- Surse din poliție, citate de Antena 3 afirma ca omul de afaceri italian a injunghiat mortal un barbat in legitima aparare. Crima s-a produs intr-un apartament din București, din zona Alba Iulia. Omul de afaceri italian nu va fi reținut, potrivit surselor citate, pentru ca ar fi fost in legitima…

- Vicepresedintele PSD Ecaterina Andronescu s-a aflat printre propunerile de premier al PSD facute marți în CExN, însa fostul ministru a dezvaluit, la Antena 3, motivele pentru care a renunțat la aceasta nominalizare, deși o ”motiva”. ”M-a propus organizația de…

- Liderii PSD se vor reuni luni la Bucuresti, au declareat surse politice pentru Antena 3. Sedinta CExN in care urma sa se discute despre restructurarea guvernului a fost programata lunea trecuta pentru data de 29 ianuarie, dar numerosi lideri ai partidului au cerut o sedinta urgenta.

- O emisiune marca Antena 1 cauta cea mai mandra fata din Gorj, zonele „vizate” fiind localitațile Tismana, Peștișani și Runcu. Emisiunea se va filma in luna februarie a acestui an, iar marele premiu este in valoare de 20 de mii de euro. Concurentele vor primi premii in valoare de 1.500 de lei…

- Senatorul USR Vlad Alexandrescu a relatat, intr-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, povestile infioratoare ale unor copii din doua centre de plasament pe care le-a vizitat in Bucuresti si Ilfov. Unii tineri i-au spus despre cum se fura mancarea, iar altii au dezvaluit abuzurile la care sunt supusi.

- "Romania este pe ultimul loc privind aparatura medicala pentru tratarea cancerului. Bulgaria se afla in fața noastra. (...) Cand auzi o astfel de știre te indignezi? Reflexul este ca da. Noi om fi pe ultimul loc la aparatura medicala, dar cred ca suntem pe primul loc la servicii secrete. Nu putem…

- UPDATE: Drumul National 1 este aglomerat, marti dupa-amiaza, in zona statiunilor de pe Valea Prahovei, unde se circula bara la bara si s-au format coloane de masini atat pe sensul de coborare dinspre munte, cat si pe sensul de mers catre Brasov. Potrivit datelor furnizate de Inspectoratul…

- În primele 11 luni ale anului 2017 au fost înregistrate, în toata tara, 571.828 de vânzari imobiliare, arata datele centralizate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI), ceea ce înseamna ca totalul anului se ridica la 580.000 de tranzactii.…

- Comunitatea locuitorilor din Domnesti isi potriveste cu dibacie si intelepciune pretuirea datorata celor mai buni dintre ei. Si, slava cerului, are de unde alege. Primarul si membrii administratiei locale au acordat, la 8 decembrie, inca un titlu de “Cetatean de onoare”. El s-a indreptat spre un om…

- Inspectoratul de Politie al Judetului (IPJ) Ilfov anunta ca doua tone de petarde si artificii fara documente de provenienta au fost descoperite si confiscate de politisti, intr-o actiune desfasurata in localitatile Dobroesti si Ganeasa, precum si in municipiul Bucuresti, de la trei barbati care ar fi…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a recomandat Ministerului de Externe sa ia in serios posibilitatea mutarii Ambasadei Romaniei in Israel de la Tel Aviv la Ierusalim. "Mie nu mi se par foarte complicate lucrurile. Sigur, le putem complica foarte mult. Israelul este un stat suveran si are aceleasi drepturi…

- Dezvaluiri incredibile ale realizatorului Antena 3, dar si seful CNMR, Alexandru Cumpanasu. Acesta a devoalat o informatie incredibila primita de la Ambasadorul Israelului de la Bucuresti. "Inca o informatie BOMBA din inregistrarea pe care am realizat o cu E.S. Tamar Samash, Ambasadorul Israelului…

- In religia crestin-ortodoxa, in aceasta zi mai este praznuit si Sfantul Mucenic Ignatie Teoforu, urmas al apostolilor, patriarh al Bisericii Antiohiei si ucenic al Sfantului Evanghelist Ioan. Acesta a suferit multe chinuri pentru ca nu s-a lasat intors de la credinta in Hristos si a fost aruncat…