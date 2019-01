BREAKING NEWS! ANAF a intrat peste bănci! Tinta ar fi verificarea valorii activelor financiare ale bancilor, cele care vor trebui impozitate conform noii legislatii care a introdus “taxa pe lacomie”, adresata bancilor care, din perspectiva guvernului, ar avea dobanzi prea mari. Aceleasi surse ne-au spus ca cele mai mari credite din Romania au fost deja mutat in strainatate de bancilecare activeaza aici, dupa aparitia OUG 114. Sursele consultate de ECONOMICA.NET au spus ca ANAF a inceput o serie de controale incrucisate in cateva banci mari si unii dintre clientii lor inca de saptamana trecuta. Sursele citate spun ca este vorba de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

- ANAF a inceput o serie de controale incrucisate in cateva banci mari si unii dintre clientii lor inca de saptamana trecuta, scrie Economica.net. Sursele citate spun ca este vorba de un control incrucisat al ANAF care sa verifice si conformitatea dintre creditele si depozitele existente in…

- Bacauanii cu afecțiuni ortopedico-traumatice, neurologice, reumatologice, respiratorii, cardio-vasculare, respiratorii sau geriatrice au acum acces la un centru de recuperare cu dotari unice in țara. IOLA CENTER – FIZIOTERAPIE, KINETOTERAPIE, OZONOTERAPIE O investiție de la zero, in care efortul financiar,…

- Jurnaliștii de la Rise Project sunt somați de Poliția din Teleorman sa iși deconspire sursele. Se intampla in scandalul Teleormanleaks care a pus Romania pe jar. Directorul Tel Drum, Petre Pitiș, a facut o plangere penala, iar poliția din Teleorman a trecut la fapte.„Dupa miliția datelor personale,…

- "Guvernul Romaniei a atins un nivel de nepasare si incapacitate cronice, nefiind in stare sa mai apere interesele romanilor din strainatate sau macar sa fie la curent cu modul in care le sunt incalcate drepturi fundamentale, precum cel la proprietate sau libera circulatie. Incepand din 4 decembrie,…

- Cetațenii Bacaului apar și dispar in funcție de motivul pentru care sunt numarați, ca e vorba de salubritate sau de autorizații de taxi, scriu jurnaliștii de la zdbc.ro. Aceștia spun ca, in funcție de interes, sunt luate in calcul minimul și maximul populației. Cand vine vorba de dat bani, cum ar…

- Mai mult, peste un sfert dintre cei mai mari jucatori economici judeteni au incheiat anul 2017 cu profituri nete semnificativ mai mari decat in 2016, reiese dintr-o statistica realizata de ECONOMICA.NET, pe baza datelor pe care Oficiul National al Registrului Comertului ni le-a comunicat. Cele mai…

- Intalnirea a avut loc inainte de scandalul de la Realitatea TV care a dus la suspendarea lui Bogdan de la postul tv. Sursele FLUX 24 au indicat ca intalnirea ar fi avut loc la restaurantul Zaitoone din nordul Capitalei. Rareș Bogdan are o relația veche cu Gabriel Oprea. Oprea a revenit recent…

- O misiune a Fondului Monetar International, condusa de seful misiunii FMI pentru Romania, Jaewoo Lee, se va afla la Bucuresti in perioada 6 - 12 noiembrie. "Echipa FMI va evalua recentele evolutii economice si financiare din Romania, va actualiza perspectivele macroeconomice si va discuta bugetul…