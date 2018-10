Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti, aeronava Wizzair care zbura pe ruta Kutaisi Varsovia a aterizat la ora 16.20 pe Aeroportul din Otopeni, in urma unei amenintari cu bomba la bord, scrie Romania TV.Aeronava a fost parcata pe o pozitie izolata, iar cei 173 de pasageri au fost debarcati…

- Un marinar roman, aflat la bordul unei nave sub pavilion elvetian a fost rapit de pirati. Vasul care transporta grau a fost atacat in largul apelor Nigeriei. Ministerul Afacerilor Externe din Romania a activat celula de criza.

- Zeci de pasageri romani sunt blocati de mai bine de 24 de ore pe Aeroportul Beauvais din Paris. Cursa care trebuia sa-i aduca la Bucuresti pe 1 septembrie a fost amanata pentru duminica, insa, deocamdata, este neclar cand va decola. Un avion al Wizz Air a aterizat de urgența la Tel Aviv, dupa o defecțiune…

- „Urgența! A negativ, O negativ! Va așteptam in numar cat mai mare”. Acesta este mesajul transmis de Centrul de Transfuzie Sanguina din Arad, e drept pe o rețea de socializare. Am luat legatura cu cei de la Centru și ni s-a confirmat ca, din nou, este mare nevoie de sange in Arad, donatorii fiind…

- Romanii mai pot cere banii inapoi pana vinerea viitoare! Proprietarii de autovehicule care au achitat in trecut fostele taxe auto la prima inmatriculare in Romania a mașinilor mai au timp sa depuna cererea pentru restituirea banilor pana la finele lunii august 2018. 31 august este data limita pentru…

- Noua avioane au fost fortate joi sa faca schimbari de urgenta in rutele lor in spatiul aerian din Chile, Argentina si Peru din cauza unor amenintari cu bomba despre care a fost informata Autoritatea aviatiei civile din Chile (DGAC), a declarat jurnalistilor directorul sau general, Victor Villalobos…

- Sase moldoveni au murit intr-un accident de circulatie produs in apropiere de regiunea Kaluga, Federatia Rusa, pe traseul M3 spre Ucraina. Potrivit Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, accidentul a avut loc sambata dimineata, 4 august, la ora 7.40.

- Sute de romani au ramas blocati in Cipru, dupa ce cursa Ryanair spre Bucuresti a fost anulata. La fel s-a intamplat și dimineața la Otopeni, cand zborul spre Cipru a fost anulat, iar pasagerii nu au primit prea multe explicații. Li s-a spus ca pot cere banii inapoi sau se pot reprograma. Printre pasagerii…