- Prezidențiabilul UDMR Kelemen Hunor are un venit anual de 222.636 lei, bani din indemnizația de parlamentar și salariul ca președinte al Uniunii, conform declarației de avere depusa de acesta la BEC. Activele sale financiare din conturi și fonduri de investiții se ridica la 216.000 lei, anun'[ MEDIAFAX.Potrivit…

- Candidatul independent la alegerile prezidentiale, Alexandru Cumpanasu, are 7 case, dintre care doua cumparate in 2016 și 2 in 2017, doua autoturisme, dintre care unul Mercedes fabricat in 2018 si are in conturi 260.000 de lei și 17.000 de euro, potrivit declarației de avere depusa in 22 septembrie…

- Alexandru Cumpanasu detine trei terenuri intravilane in suprafata totala de peste 600 mp, potrivit declaratiei de avere depusa pentru candidatura la prezidentiale. De asemenea, impreuna cu sotia au trei case delocuit si patru apartamente, doua masini - Subaru si Mercedes. In banci,…

- Termenul limita de depunere a candidaturilor la Biroul Electoral Central a expirat duminica, 22 septembrie, la ora 24:00. Biroul Electoral Central a validat inregistrarea candidaturilor lui Klaus Iohannis, Dan Barna, Mircea Diaconu, Kelemen Hunor, Viorica Dancila, Alexandru Cumpanașu, Ramona Bruynseels…

- Termenul limita de depunere a candidaturilor pentru alegerile prezidențiale a expirat duminica, 22 septembrie, la ora 24:00. Pana in prezent, candidaturile depuse de Klaus Iohannis, Dan Barna, Viorica Dancila, Kelemen Hunor, Mircea Diaconu și Theodor Paleologu au fost validate de Biroul Electoral Central…

- Doua candidaturi, a lui Viorel Catarama si cea a lui Miron Cozma, au fost respinse de BEC din cauza semnaturilor din partea sustinatorilor. Biroul Electoral Central a anuntat simbata ca a respins candidatura lui Viorel Catarama la alegerile prezidentiale din 10 noiembrie. Potrivit deciziei…

- Concomitent cu momentul in care președintele Klaus Iohannis și-a depus candidatura la Biroul Electoral Central pentru un nou mandat de președinte, liberalii bacauani le-au mulțumit celor peste 60.000 de susținatori, in cadrul unei conferințe de presa. “Vreau sa le mulțumesc bacauanilor care au semnat…

- Klaus Iohannis a anunțat ca a decis sa il decoreze, post-mortem, pe diplomatul roman ucis in atacul terorist din Kabul, de la sediul reprezentanței Romaniei in Afganistan. In plus, el a transmis ”sanatate și recuperare cat mai rapida” și celuilalt diplomat, care este ranit.”Incep aceasta declarație…