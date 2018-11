Stiri pe aceeasi tema

- Un pasager al unui autocar care efectua o cursa ocazionala a murit și alți cațiva au fost raniți dupa ce mijlocul de transport s-a rasturnat pe camp. Forțele de intervenție ISU Vrancea și Serviciul de Ambulanța Județeana intervin cu doua ambulanțe SMURD, o mașina de descarcerare, 2 autospeciale de stingere…

- Aproape 100 de oameni au trait clipe de coșmar in timp ce se intorceau din Spania acasa. Autocarul in care erau s-a rasturnat in localitatea Tatarasti din judetul Hunedoara. La scurt timp dupa ce a fost facut apelul la serviciul unic de urgența 112, utoritatile au declanșat planul rosu de interventie.…

- Accident groaznic in localitatea Tatarasti, judetul Hunedoara, dupa ce un autocar la bordul caruia se aflau 72 de oameni s-a rasturnat pe DN7. O persoana a murit si alte cateva zeci au fost ranite, a fost activat Planul Rosu de interventie. 32 de victime au fost transportate la spitalele din Ilia, Deva,…

- Un autocar cu 72 de persoane la bord s-a rasturnat, în jurul orei 4.50, pe drumul național 7, la Tatarești, în județul Hunedoara. O femeie a murit, iar alți 32 de oameni au avut nevoie de îngrijiri medicale.

- Un teribil accident de circulatie a avut loc, in aceasta dimneata, in judetul Hunedoara., unde un autocar cu 70 de persoane s a rasturnat, potrivit jurnalului de stiri de la ora 06.00, de la Romania Tv.In urma evenimentului rutier o persoana a murit iar alte opt au fost ranite.Autoritatile au declansat…

- Autoritatile din judetul Vrancea au activat planul rosu de interventie in cazul accidentului rutier petrecut duminica dupa amiaza pe E85 in localitatea Haret, in urma caruia au rezultat opt victime, dintre...

- Un microbuz cu pasageri a fost implicat intr-un accident rutier, vineri dimineata, in jurul orei 05.00, pe DN 6, in zona localitatii Bujoreni din judetul Teleorman. Patru persoane au fost ranite.

- Trei persoane au murit, iar alte 13 au fost ranite in urma unui accident cumplit produs in raionul Ștefan Voda.Potrivit informatiilor, un autocar de pe ruta Chisinau-Zatoka cu 41 de pasageri la bord s-a ciocnit violent cu un tractor și cu un automobil in care se aflau trei persoane,