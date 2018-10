Breaking News: A murit Ilie Balaci Potrivit informatiilor Digi Sport, Balaci (62 de ani) a cazut din senin in aceasta dimineata, iar in urma cu doar cateva minute i s-a declarat decesul. "Mi-a zis un prieten. Am vorbit la Craiova, cu prietenii noștri, care ii țineau lumanarea. Parca suntem blestemați!", a spus, printre lacrimi, Sorin Cartu, la "Digi Sport Matinal". Nascut pe 8 septembrie 1956, la Bistret, Balaci a fost supranumit "Minunea blonda" si este omul de care se leaga marile succese ale Universitatii Craiova din anii '80. Ilie Balaci a inceput sa joace fotbal la noua ani, in 1965, la "piticii" Universitații Craiova,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Ilie Balaci, legendarul atacant al Universitații Craiova, a murit la vârsta de 62 de ani. Ilie Balaci a suferit un atac cerebral. ”Într-o zi mohorâta de toamna, Ilie Balaci a plecat sa joace în echipa îngerilor. Dumnezeu sa…

