Breaking news. A murit George Stanca

Stiri pe aceeasi tema

- Scriitorul si jurnalistul George Stanca a murit luni, la varsta de 71 de ani, din cauza unei maladii cronice, a declarat o sursa apropiata familiei, scrie Mediafax. George Stanca ar urma sa fie inmormantat joi, la Cimitirul Bellu din Bucuresti, ...

- Cunoscutul ziarist George Stanca a murit luni, 4 februarie, la varsta de 71 de ani, din cauza unor afecțiuni grave. George Stanca s-a nascut pe 7 mai 1947 in Buftea si a absolvit Insititutul de Constructii din Bucuresti. Debutul ca publicist a avut loc in 1971, in revista „Saptamana“ a lui Barbu, fiind…

- George Stanca, cunoscutul scriitor roman, s-a stins din viata azi, luni, 4 februarie, la varsta 71 de ani. A avut o cariera literara ce a evoluat in paralel cu cea de inginer si a fost unul dintre cei mai notabili jurnalisti ai Romaniei activand pentru numeroase publicatii.

- George Stanca, cunoscut ziarist, poet si publicist, a murit, luni. A fost singurul roman condamnat la un an de inchisoare cu suspendare, pentru plagiat, fiinddeclarat vinovat pentru faptul ca a plagiat "Jurnalul" lui Lev Tolstoi. George Stanca avea 71 de ani si suferea de ceva timp de o boala…

- Cunoscutul scriitor israelian Amos Oz a murit de cancer la varsta de 79 de ani, a anuntat ziarul Haaretz. El s-a casatorit cu Nili din 1960 si au trei copii. A inceput sa publice in 1961, la varsta de 22 de ani.

- Potrivit primelor informatii, soferul unei Skoda mergea cu viteza mare si a incercat sa depaseasca autoturismul Audi. Ambele masini circulau dinspre Uricani spre Ciurea. In momentul depasirii, Skoda s-a izbit puternic de o autoutilitara care circula din sens opus, iar masina Audi a lovit Skoda in…

- Un militar a murit electrocutat, vineri, in timp ce se afla pe un tanc in Gara Alba Iulia. Din primele informatii reiese ca militarul participa la descarcarea unor tancuri pentru parada de Ziua Nationala.

- Dupa ce zilele trecute s-a scris ca Ionut Dolanescu si Maria Ciobanu au murit, un alt fake news halucinant a iesit la iveala, de aceasta Dan Negru fiind personajul principal. Dupa ce s-a scris ca a murit intr-un accident, Dan Negru a avut o reactie fabuloasa.