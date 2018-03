BREAKING NEWS/ A murit Andrei Gheorghe

Stiri pe aceeasi tema

- La ora 22:15, un apel la 112 anunta ca o persoana este decedata la locuinta sa din Voluntari. Politia va deschide in acest caz un dosar de moarte suspecta Andrei Gheorghe era nascut la 14 ianuarie 1962, la Lipetk, in Rusia. (news.ro)

- Andrei Gheorghe a murit la varsta de 56 de ani. Fostul realizator ar fi fost gasit mort in baie. Cauzele decesului nu sunt clare in acest moment, insa mai multe echipaje ale poliției Ilfov se afla la locuința acestuia. Andrei Gheorghe a murit la varsta de 56 de ani. La 22.25 a fost inregistrat un apel…

- Andrei Gheorghe a fost unul dintre numele sonore ale radioului și televiziunii din Romania, realizator de filme documentare, de scurt și lung metraj. Tatal lui, originar din Romania, a studiat la școala de aviație din Lipețk, Rusia, iar mama sa rusoaica fiind, era chiar fiica comandantului…

- Doliu in lumea presei din Romania. Im aceasta seara, in jurul orei 10:00, jurnalistul și omul de radio Andrei Gheorghe a incetat din viața la locuința sa din București. Andrei Gheorghe, in varstade 56 de ani, a fost gasit decesat in baia locuinței sale. Informația a fost difuzata in premiera de catre…

- Este pentru prima data cand Romania are un reprezentant printre comisarii FIFA la un turneu final al Cupei Mondiale. "Este o performanta pentru mine, precum si o mare responsabilitate. Ma bucur ca am oportunitatea de a participa la un asemenea turneu major, reprezinta un moment important al…

- Ambasadorul Rusiei in Romania, Valeri Kuzmin, a declarat, miercuri, in cadrul unei dezbateri organizate la Centrul Ceh din București, ca Sergei Skripal, barbatul otravit la Londra era spion britanic. Intrebat despre crima de la Londra, care a generat mari tensiuni diplomatice intre Marea Britanie și…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis miercuri, intr-un mesaj postat pe contul sau de Twitter, ca Romania este solidara cu Marea Britanie, condamnand totodata atacul comis la Salisbury impotriva fostului agent dublu rus Serghei Skripal. "Ne exprimam intreaga solidaritate cu #UK, #Romania condamna…

- Clubul CSM București da lovitura dupa lovitura pe piața transferurilor. Dupa mutarile impresionante de la handbal sau rugby, și secția de tenis a reușit o performanța in materie. Sorana Cirstea, locul 35 mondial, a intrat in familia CSM-ului și este ”tigroaica” cu acte in regula. Tenisul feminin din…

- Elliott Broidy, om de afaceri si fundraiser, sustinator al lui Donald Trump, cu relatii in Romania, acuza o campanie dusa impotriva sa de catre Guvernul din Qatar, cu ajutorul postului "Al-Jazeera", care a anuntat ca Broidy este suspectat de lobby pentru o banca din Rusia, in ciuda interdictiilor,…

- Reputatul profesor universitar Marin Petrisor a murit in dimineata zilei de 10 martie 2018, la varsta de 85 de ani. El sustinea cursuri la Facultatea de Litere si la Facultatea de Teologie din cadrul Universitatii Ovidius din Constanta.

- Celebra Israela a murit. Vedeta a fost gasita fara suflare in propria locuința, chiar de avocata sa. Potrivit primelor informații, aceasta a murit de mai multe zile și a fost nevoie de folosirea forței pentru a se putea intra in locuința ei.

- CSM Bucuresti a fost un fel de sperietoare pentru Rostov Don in ultimii ani, reusind sa o elimine in ultimele doua sezoane ale Ligii Campionilor cu victorii obtinute in Rusia. Reprezentanta Romaniei nu ii mai da insa fiori campioanei Rusiei, inaintea confruntarii de sambata (ora 15:00), intr-un…

- Michele Ramis, ambasadoarea Frantei in Romania, a declarat joi ca Romania are o politica ce favorizeaza ascensiunea femeilor si ca ocuparea functiei de prim-ministru al tarii de catre o femeie este un semnal puternic care va genera ambitii pentru femei in politica.Dupa intalnirea „Egalitatea…

- Mutare neașteptata, miercuri seara pe scena media din Romania. Mircea Badea, prezentatorul emisiunii „In gura Prssei”, difuzata la Antena 3, candva televiziune rivala a Romaniei TV, a fost invitat in direct la emieiunea lui Victori Ciutacu, difuzata la RTV.

- Nationala de polo a Romaniei va evolua in grupa D, cu reprezentantivele Rusiei, Serbiei si Slovaciei, la turneul final al Campionatului European din 2018, potrivit tragerii la sorti de miercuri, de la Barcelona.Reprezentativa Romaniei s-a calificat la turneul final al Campionatului European…

- Locuitorii din comuna Cotnari, din județul Iași, au primit o veste infricoșatoare. In localitate a fost gasit trupul neinsuflețit al unei foste jurnaliste, in condiții suspecte. Capul femeii a fost zdrobit de un obiect necunoscut.

- Cum a murit Andreea Irina Mailat, in autocarul de Padova. Andreea Irina Mailat, in varsta de 30 de ani, a murit chiar de Marțișor, in dimineața zilei de joi, 1 martie rapusa de un infarct intr-un autocar care mergea in Italia, mai precis in nordul țarii, la Padova. Plecase in Peninsula, pentru a munci…

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va prezinta o analiza din cotidianul Adevarul pe tema amenințarilor directe ale Rusiei de la frontiera flancului estic al NATO și UE.Adevarul: Rusia este cotata ca sursa de amenintari directe pentru intregul flanc estic al NATO si UE, inclusiv…

- Rusia este cotata ca sursa de amenintari directe pentru intregul flanc estic al NATO si UE, inclusiv Romania, chiar daca Rusia ca tara nu este numita nici inamic, nici adversar, nici amenintare in sine. Nici Strategia Nationala de Aparare a SUA nu noteaza altceva decat provocari ale Rusiei si doar in…

- Este pentru a doua oara cand TUIASI este gazda acestei competitii, in Iasi fiind asteptati sa ajunga inca de pe 27 februarie zeci de studenti de la 21 de universitati din sapte tari - Argentina, Bulgaria, Cehia, Grecia, Romania, Rusia si Turkmenistan. Deschiderea oficiala a competitiei va avea loc miercuri,…

- Actrița Sridevi Kapoor a murit dupa ce s-a inecat in baia camerei sale de hotel din Dubai. Superstarul de la Bollywood Sridevi Kapoor a murit dupa ce s-a inecat accidental, arata rezulatele autopsiei. Femeia in varsta de 54 de ani, cunoscuta drept Sridevi, s-a inecat in cada baii din hotelul in care…

- Ambasada Rusiei la Bucuresti a comentat, pe pagina oficiala de Facebook, acuzatiile conform carora serviciile secrete din Rusia ar fi vrut sa incendieze doua scoli romanesti din Cernauti, acuzatii venite de la Seful adjunct al Serviciului de Securitate al Ucrainei."Inca un acces de paranoia…

- Din nefericire, continua sa apara vesti rele despre romani rapusi de virusul gripal. Vineri s-a anuntat oficial, pe site-ul Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, faptul ca sunt doua noi decese confirmate cu virus gripal, ceea ce face ca numarul persoanelor care si-au…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat ca la Reuniunea ministrilor apararii din statele membre ale NATO, Romania a militat ca pe agenda Summit-ului NATO din luna iulie chestiunea securitatii la Marea Neagra sa fie abordata separat, ”in contextul in care Federatia Rusa continua militarizarea…

- Dupa desparțirea de Ieva Kazlauskaite, Olimpia CSU Brasov a gasit inlocuitoare pentru aceasta. Ana Radovic sosește sub Tampa, dupa ce in prima parte a campionatului a evoluat pentru CSU Alba Iulia. In varsta de 27 de ani, Radovic masoara 1.91 metri și evoleaza pe poziția de pivot. Inaintea de a sosi…

- Casa Alba a amenintat joi Rusia cu "consecinte internationale" pentru atacul cibernetic global NotPetya care a fost "cel mai distructiv si costisitor din istorie", potrivit unui comunicat, citat vineri de AFP.Acest atac cibernetic - efectuat in iunie 2017 de militari rusi - "iresponsabil si…

- Un avion cu 71 de persoane la bord s a prabusit in Rusia, dupa ce s a prabusit in afara Moscovei, scrie AFP. Cursa regionala a disparut de pe radare la scurt timp dupa ce a parasit aeroportul din Moscova catre orasul din apropiere de Muntii Ural, potrivit Romania TV. Trei cetateni straini si trei copii…

- Un roman a murit in Malta in timpul unei furtuni devastatoare. O romanca se afla, de asemenea, in stare critica. Un barbat de 38 de ani din Romania si-a pierdut viata si o femeie de 32 de ani tot din Romania a fost grav ranita dupa ce un copac a cazut peste o furgoneta Nissan care ii transporta,…

- Unul dintre cei mai cunoscuți lautari din Romania s-a stins din viața, in cursul zilei de joi. Vestea trecerii in neființa a artistului de 58 de ani a produs o unda de șoc in lumea muzicii lautarești.

- Colonelul in retragere Bucur Neculai, ultimul veteran de razboi pompier din Romania, a incetat din viața la varsta de 95 de ani. Joi, 8 februarie, Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Somes” Satu Mare a pierdut un erou, un pompier militar desavarsit si un exemplu greu de urmat pentru generatiile…

- Unul dintre cei mai cunoscuți lautari din Romania s-a stins din viața, in cursul zilei de joi. Vestea trecerii in neființa a artistului de 58 de ani a produs o unda de șoc in lumea muzicii lautarești.

- Nave din cadrul Fortei maritime de reactie rapida a NATO efectueaza saptamana aceasta exercitii impreuna cu Fortele navale romane, in Marea Neagra. Doua dintre cele patru grupuri maritime NATO pentru reactie rapida efectueaza un exercitiu cu Fortele navale romane saptamana aceasta, in Marea…

- Doliu in lumea artistica din Romania. Actorul Cristian Dan, de la Teatrul de Nord, a incetat din viața. Actorul Cristian Dan a murit . Anunțul a fost facut de Teatrul de Nord din Satu Mare. „Cu mare tristețe anunțam trecerea in neființa a colegului nostru, actorul CRISTIAN DAN, membru fondator al Secției…

- "Eu facut Institutul Politehnic Bucuresti, ingineri zi. Domnul profesor a facut Facultatea de Electronica. Nu oricine putea sa faca Facultatea de Electronica in acea perioada. Deci, este o facultate care iti ajuta modul de gandire si rationamentul si te ajuta foarte mult in a organiza lucruri.…

- Federatia Europeana de Handbal a publicat, ieri, cele doua urne valorice inaintea tragerii la sorti pentru barajul de calificare la Campionatul Mondial din 2019, care va avea loc sambata, la Zagreb. Asa cum se stia deja, Romania a fost distribuita in urna a doua alaturi de Austria, Muntenegru, Ungaria…

- Orban, despre Viorica Dancila: Mai are timp sa se retraga, probabil nu-si da seama in ce a intrat Presedintele Partidului National Liberal, Ludovic Orban, a declarat miercuri, ca premierul desemnat Viorica Dancila mai are inca timp sa se retraga inainte de votarea cabinetului in Parlament, adaugand…

- UDMR anunța decesul senatorului Verestoy Attila, unul dintre liderii marcanți ai Uniunii din 1990 și pâna acum. Verestoy Attila a murit la vârsta de 63 de ani. Senatorul ocupa și funcția de președinte al Organizației Odorheiu Secuiesc. ”Ne…

- Senatorul UDMR Verestoy Attila a murit miercuri, la varsta de 63 de ani. Verestoy Attila suferea de cancer si se afla la Viena, pentru tratament. Verestoy Attila era unul dintre cei mai longevivi parlamentari din Romania: a fost senator in toate legislaturile din 1990 incoace, el fiind ales de fiecare…

- Gripa face ravagii in Romania, unde s-a inregistrat al treilea deces din acest an, o femeie de 40 de ani. Medicii din tara vecina sustin ca femeia nu era vaccinata si ca avea probleme de sanatate.

- Un numar de 125 de participanți provenind din 30 de țari, cei mai mulți din SUA, Italia și Germania, dar și 65 din Romania discuta timp de o saptamana, la Universitatea de Vest Timișoara pe tema „Big Data”. Noțiunea de Big Data definește seturile de date informatice care au dimensiuni atat…

- Autoritatile Republicii Moldova vor sa urgenteze construirea conductei Ungheni – Chisinau, prin care sa importe gaze naturale din Romania, pe fondul ingrijorarilor ca aprovizionarea cu gaze naturale dinspre Rusia ar putea fi oprita dupa 2019. Autoritatile Republicii Moldova se arata ingrijorate de declaratiile…

- ”Colaborarea dintre serviciul de obstetrica, cel de cardiologie și cel de terapie intensiva a fost conform protocoalelor. Decesul a survenit pe fondul unei cardiomiopatii latente prin instalarea unor tulburari de ritm cardiac severe care nu au raspuns la manevrele de resuscitare efectuate”. Este concluzia…

- Nico este o cantareața de succes, insa aceasta nu a reușit decat tarziu sa termine liceu și sa urmeze o facultate. Nico, pe numele sau real Nicoleta matei, este posesoarea uneia dintre cele mai bune voci din lumea muzicala din Romania. Nico, care este casatorita de ani de zile cu Laurențiu , este o…

- In data de 23 decembrie 1989, Ruxandra Ilinca Grigorescu avea 22 de ani si se afla la Bucuresti. Era studenta in anul al IV-lea la Facultatea de Electronica si se pregatea de sesiunea ce avea sa vina dupa sarbatorile de iarna.

- Intr-o perioada cu ape tulburi in politica, dar și cu razboaie declarate fara ocolișuri in peisajul Justiției din Romania, iata ca PSD se confrunta, pe langa altele, și cu o problema serioasa. Mai exact, pare sa nu gaseasca un candidat propriu la președinție. Și, atunci, in strategia social-democraților…