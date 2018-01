Stiri pe aceeasi tema

- 1.400 de masini au fost distruse in urma unui incendiu izbucnit, duminica, intr-o parcare supraetajata din Liverpool, in timpul unui spectacol ecvestru international, informeaza presa britanica.Citește și: SURSE - Radu Mazare nu a fugit singur in Madagascar: un alt GREU din dosar ar fi plecat…

- Emmanuel Mensah a fost un imigrant din Ghana care este considerat eroul incendiului izbucnit joi noaptea in cartierul Bronx din New York. El a salvat patru persoane din cladirea in flacari, iar cand s-a intors dupa a cincea a fost prins de capcana focului și și-a pierdut viața, scrie The Independent.…

- Cand mama, aflata in alta incapere, si-a dat seama ce se intampla, l-a luat si a parasit apartamentul, lasand usa deschisa. Casa scarilor a actionat ca un burlan, propagand focul spre etajele de deasupra in doar cateva minute, iar locatarii au ramas fara principala cale de evacuare. 12 oameni au murit…

Tragedie la New York. Cel putin 12 oameni au murit si 15 sunt raniti, dupa cel mai grav incendiu petrecut in ultimul sfert de veac in orasul american. O fetita de numai un an a pierit in bratele mamei sale in flacarile care au cuprins blocul din Bronx. Alti trei copii se numara printre victimele incendiului.

Un copil in varsta de trei ani si jumatate care se juca la aragaz a declansat joi incendiul care s-a soldat cu 12 morti – inclusiv patru copii -, a anuntat vineri seful pompierilor din New York, Daniel Nigro, relateaza AFP.

- Un copil în vârsta de trei ani si jumatate care se juca la aragaz a declansat joi incendiul de la New York, soldat cu moartea a 12 persoane, a anuntat vineri comandantul pompierilor locali, Daniel Nigro, relateaza AFP. 'Am descoperit ca focul s-a declansat într-o…

- Ministerul Afacerilor Externe si Integrarii Europene s-a autosesizat privind incendiul dintr-un bloc rezidențial situat in cartierul Bronx al orașului New York, care a avut loc joi, in jurul orei 19 (ora locala). Ambasada Republicii Moldova la Washington se afla in contact permanent cu autoritațile …

- Un incendiu intr-un bloc de locuinte din cartierul newyorkez Bronx a facut joi cel putin 12 morti, a anuntat primarul metropolei americane, Bill de Blasio, citat de AFP. Primarul orasului afirma ca este cel mai grav incendiu din ultimul sfert de secol. Cauzele nu au fost inca stabilite.

- 12 persoane si-au pierdut viata, ieri, intr-un incendiu care a cuprins un bloc de locuinte din cartierul newyorkez Bronx, potrivit primarul metropolei americane, Bill de Blasio, citat de CBS. “Am trista datorie de a va spune ca 12 locuitori ai ...

- Cel putin 12 persoane si-au pierdut viata intr-un incendiu izbucnit intr-o cladire din cartierul Bronx, din New York, potrivit news.ro. Primarul orasului New York Bill de Blasio a declarat ca printre victime se numara si un copil de un an si ca alte patru persoane au fost grav ranite.

- Printre victime este si un copil de un an, iar 4 persoane ranite sunt in stare critica, potrivit primarului orasului. Acesta a adaugat ca, prin numarul de victime, incendiul este cel mai grav produs la New York in ultimii 25 de ani.

- Cel putin 12 persoane, intre care un copil de un an, au murit intr-un incendiu care a izbucnit joi seara intr-un bloc de locuinte din cartierul Bronx, din New York. Mai multe persoane sunt ranite, patru dintre acestea fiind in stare critica. Este cel mai grav incendiu din oras din ultimii 25 de ani.…

- Un incendiu intr-un bloc de locuinte din cartierul newyorkez Bronx a facut joi cel putin 14 morti, a anuntat primarul metropolei americane, Bill de Blasio. "Am trista datorie de a va spune...

- Cel putin 12 persoane au murit, iar alte patru se afla in stare grava, in urma unui incendiu de proportii care a izbucnit intr-o cladire de apartamente din metropola New York, in cartierul Bronx, a anuntat vineri primarul Bill de Blasio, relateaza site-ul BBC News.

- Manuel Burga, fost presedinte al federatiei din Peru, a fost achitat, marti, la New York, in procesul in care fosti responsabili sud-americani au fost judecati pentru coruptie, relateaza AP.Burga, in varsta de 60 de ani, era acuzat de trafic de influenta. Fostul conducatoral federatie peruane…

- S a dat alarma la pompieri Conform primelor date, mansarda unui bloc situat aproape de intersectia bulevardelor Tomis cu Ferdinand, in zona Miga, pare ca a luat foc. Inca nu se cunosc alte detalii. ...

- Cel putin 16 oameni au murit si alti zece au fost raniti in urma unui incendiu ce a cuprins un centru comercial din orasul sud-coreean Jecheon, a anuntat, joi, brigada de Pompieri din Coreea de Sud, relateaza agentia Yonhap.

- Un incendiu a izbucnit in noaptea de duminica spre luni la o sonda de gaz din localitatea Moftinu Mare, la fata locului fiind peste de 30 pompieri care incearca sa lichideze flacarile, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Somes Satu Mare,…

- Un barbat si-a pierdut viata in urma unui incendiu care a avut loc azi-dimineata in judetul Timis. Incidentul s-a iscat la o casa din localitatea Ghilad. In aceste momente la fata locului actioneaza 10 subofiteri, cu doua autospeciale de stingere cu apa si spuma si o ambulanta SMURD, forte detasate…

- Poliția din New York a confirmat pe contul de Twitter ca intervine in centrul Manhattan-ului dupa ce mai mulți cetațeni au confirmat o explozie. Mai multe linii de autobuz au fost evacuate. UPDATE 15:31 O persoana a fost arestata, titreaza presa americana. Explosion in Manhattan pic.twitter.com/avH0Ng8cPs…

- Incendiu de amploare in metropola americana New York. Trei cladiri au fost facute scrum, iar 18 - avariate dupa ce un individ le-a dat foc. Presa de peste Ocean scrie ca barbatul a vrut sa repete o scena dintr-un film.

- Incendiu la magazin alimentar in oras Tg-Jiu str. Ecaterina Teodoroiu. Intervine Det. Tg-Jiu. ISU Gorj Articolul ACUM: UN MAGAZIN DIN TARGU JIU A LUAT FOC! apare prima data in GorjDomino - cotidian local! .

- Trei explozii uriase au avut loc la o fabrica de cosmetice din New York, in urma carora au fost ranite peste 20 de persoane, printre care si pompieri. Exploziile au lovit fabrica de cosmetice din Valea Hudson din New York, reusind sa imprastie un fum negru care a acoperit toata zona. In urma acestui…

- Mai multe explozii au avut loc la o fabrica de cosmetice din New York. În urma incidentului, cel puțin 20 de persoane au fost ranite. Printre victime se numara și pompieri. Potrivit Daily Star un nor imens de fum s-a ridicat deasupra fabricii situate în Hudson Valley, dupa…

- 'Mic dejun la Tiffany', titlul celebrului roman si film, a fost, vreme de multe decenii, doar o figura de stil. Acum insa, cine ajunge in New York poate servi micul dejun chiar in incinta renumitului magazin de bijuterii.

- Incendiu de proporții intr-un bloc cu șase etaje din New York. Cel puțin patru oameni au fost raniți dupa ce flacarile au izbucnit intr-un apartament și s-a raspandit la nivelurile superioare ale cladirii.

- Mare parte din acoperisul cladirii s-a prabusit. Locatarii imobilului, cat si cei ai cladirilor din jur au fost evacuati in urma incendiului care a izbucnit in dupa-amiaza zilei de vineri. James Leonard, un oficial din cadrul serviciului de pompieri din New York, a declarat ca echipajele…

- Un incendiu a izbucnit intr-o gospodarie din Valea Calugareasca, sat Pantazi, in urma cu putin timp. 2 detasemente de Pompieri ale ISU Prahova si o Ambulanta SMURD s-au deplasat la fata locului. Potrivit primelor informatii, exista o persoana care a suferit arsuri la nivelul fetei si…

- Cel putin sase persoane au fost ranite usor intr-un incendiu, vineri, la Paris, intr-un magazin de haine situat la parterul unui imobil locuit, au declarat pompierii.La fața locului s-au deplasat aproximativ 70 de pompieri si 30 de vehicule.

- Cel putin sase persoane au fost ranite usor intr-un incendiu, vineri, la Paris, intr-un magazin de haine situat la parterul unui imobil locuit, au declarat pompierii. La fața locului s-au deplasat...

- Un barbat in varsta de 28 de ani, originar din Rusia, a fost prins in flagrant delict in timp ce spargea un magazin de telefonie mobila din Balți. Hoțul a aruncat cu o piatra in vitrina și a intrat in local.

- Oamenii cred ca Maria Ghiorghiu a prevazut pericolul de explozie care a avut loc marti seara la Breaza, iar acum aceasta a facut noi premonitii tulburatoare. Clarvazatoarea a anuntat pe blogul sau ca o noua tragedie va avea loc in curand.

- SUA vor 'continua lupta' pentru 'a elimina amenintarea' terorista, a declarat miercuri secretarul de stat american Rex Tillerson, la o zi dupa atentatul de la New York comis de un barbat suspectat de legaturi cu gruparea jihadista Statul Islamic (SI), soldat cu opt morti si 11 raniti, relateaza AFP.…

- In ciuda atenționarilor transmise de pompieri populației, pentru a-și proteja corespunzator coșurile de fum in prag de iarna, mai sunt inca gospodarii care nu au luat in seama aceste recomandari, fapt ce duce la izbucnirea a noi incendii de locuințe. S-a intamplat și noaptea trecuta in localitatea Hurez,…

- Peste 200 de pompieri italieni au incercat sa stinga duminica seara 15 incendii de padure in Piemont si Lombardia, care au necesitat evacuarea mai multor sute de persoane, au anuntat serviciile de urgente din Italia, citate de AFP, scrie agerpres.ro. Cea mai afectata zona este Val di Susa,…

- Incendiul izbucnit joi la bordul remorcherului Hercules, aflat in reparații in dana 78 a Portului Constanța, a fost lichidat de pompieri la ora 16.30, dupa mai bine de patru ore de lupta cu focul in sala mașinilor, informeaza ISU Constanța. La intervenția de la bordul remorcherului…

- Desfașurare de forțe în Portul Constanța, acolo unde un apel la 112 a pus în alerta salvatorii constanțeni. Un incendiu a izbucnit în urma cu puțin timp în Portul Constanța, în camera motoare la o macara plutitoare din DANA 78. Catre locul incendiului au plecat doua…

- Dovleacul, ce are o greutate 1.071,8 kilograme si este considerat cel mai mare din lume, a fost expus la New York intr-o serie de evenimente dedicate Halloween-ului, o sarbatoare americana celebrata saptamana viitoare, si a fost cultivat de Joel Holland, un pompier din statul Washington. In urma cu…

- Focul i-a mistuit tot in numai cateva minute, dar nu și puterea de a o lua de la capat. Maria Radea, in varsta de 43 de ani, este dovada vie a faptului ca daca ai sanatate, dorința de munca, o fire de fier, dar și o mana de ajutor, atunci ai toate premisele pentru a reuși sa-i arați vieții și partea…

- Marti, in jurul orei 18.45, Garda Nusfalau a fost solicitata sa intervina la un incendiu izbucnit la o casa din localitatea Boghis. Cauza probabila de incendiu a fost de natura termica, jarul aprins a cazut din sistemul de incalzire (cazan de incalzire) pe materiale combustibile. Au ars aproximativ…

- Un incendiu puternic a pornit in urma cu puțin timp la un depozit de furaje din Timiș. Deocamdata, nu sunt inregistrate victime. La fața locului s-au deplasat mai multe autospeciale pentru stingerea flacarilor.

- In aceasta noapte, Sectia de pompieri Macin a fost solicitata sa intervina pentru limitarea efectelor unui incendiu in localitatea Jijila.Desi s a intervenit cu doua autospeciale de stingere cu apa si spuma, o autospeciala SMURD si 13 subofiteri, in incendiu au o parte a unui grajd din lemn si lut,…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Alba reaminteste principalele masuri pe care trebuie sa le ia cetatenii in anotimpul rece, pentru inlaturarea riscurilor de incendiu. Vezi si UPDATE: Incendiu in Bucerdea Granoasa. Au ars acoperisul unei case, o magazie si trei gaini. Focul a pornit de la cenusa…

- Incendiu intr-un garaj de pe strada Sitarului din orasul Codru, municipiul Chișinau. In urma arderii a avut loc o explozie, intrucat in interior se aflau doua butelii de gaz.La fața locului au intervenit doua echipaje de pompieri.

- Un incendiu a izbucnit într-o piata extrem de populata din Rusia, Sindika, aflata la nord-vest de Moscova, la o cladire care produce materiale de constructie. Fumul gros s-a propagat pe o raza de 55.000 de metri patrați. Cladirea arde înca de duminica dupa amiaza. Aproape 3000…

- Mai multe autospeciale si echipaje de pompieri fac eforturi de mai bine de 13 ore pentru a stinge un incendiu izbucnit la groaja de gunoi de langa Cluj Napoca. Flacarile care au cuprins inca de seara trecuta rampa de gunoi au fost lichidate pe parcursul noptii, anunta ISU Cluj, insa chiar si asa e nevoie…