- O reuniune a Consiliului NATO-Rusia a esuat, vineri, sa solutioneze o disputa cu privire la o noua racheta rusa de croaziera, considerata de Alianta Nord-Atlantica o amenintare la adresa Europei, a anuntat vineri secretarul general al blocului militar occidental Jens Stoltenberg, relateaza Reuters.

- Moscova trebuie sa se conformeze pe deplin si "fara intarziere" tratatului cu SUA privind rachetele nucleare, a afirmat joi secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, subliniind ca noile rachete cu raza medie de actiune ale Rusiei pun in "serios pericol" acest tratat, relateaza dpa, potrivit Agerpres.Tratatul…

- Statele Unite au condamnat, luni seara, actiunile "ilegale" si "arogante" ale Rusiei impotriva Ucrainei, iar Alianta Nord-Atlantica a cerut Moscovei sa elibereze militarii ucraineni capturati"Statele Unite ar saluta o relatie normala cu Rusia.

- "Exista o noua chestiune problematica care a generat probabil cea mai mare ingrijorare a noastra si pe care am inceput sa o prezentam Statelor Unite in formatul bilateral al acestui Tratat. Se refera la instalarea lansatoarelor Mk-41 in cadrul Sistemului Aegis montat in Europa pentru presupuse sarcini…

- Jens Stoltenberg, secretarul general NATO, a indemnat Rusia sa actioneze "profesionist", subliniind ca nu este o situatie tipica Razboiului Rece, in contextul in care Moscova vrea sa efectueze teste balistice ca riposta la exercitiile occidentale efectuate in nordul Europei.Alianta Nord-Atlantica…

- Instalarea sistemelor balistice ruse compromite prevederile-cheie ale Tratatului Fortelor Nucleare Intermediare, a declarat Jens Stoltenberg, secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, relateaza Reuters preluata de mediafax.„Problema este ca Rusia instaleaza sisteme balistice noi. Nu exista…

- Ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, a declarat luni ca Europa nu intelege implicatiile unei posibile desfasurari de rachete americane in cazul in care SUA se vor retrage efectiv din Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare (INF) si a sugerat ca, din punctul de vedere al Rusiei, ar fi corect…

- Ambasadorii NATO se intalnesc saptamana viitoare cu omologul lor rus, in contextul amplificarii tensiunilor cu privire la soarta Tratatului INF, un acord nuclear istoric, si unor exercitii militare vaste, in curs, in apropierea frontierei de vest a Rusiei, a anuntat Alianta Nord-Atlantica, relateaza…