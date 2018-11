Stiri pe aceeasi tema

- Minivacanța de 1 Decembrie. Romanii se pregatesc de o minivacanța de 1 Decembrie, Ziua Nașionala a Romaniei. Inainte de ziua Naționala pica insa sarbatoarea de Sfantul Andrei, pe 30 noiembrie, declarata oficial zi libera de la Guvern.

- Ministrul Justitiei a anuntat, luni, ca va redacta pana luni un proiect de sesizare a CCR pentru un conflict juridic de natura constitutionala intre Guvern si presedinte, rezultat de refuzul de revocare si numire a ministrilor. Toader a anuntat ca decizia sesizarii CCR nu a fost luata.

- Solutie posibila. Sa vedem si cat de probabila in conditiile in care, pe fata, in Romania s-a deschis sezolnul de vanatoare si situatia devine presanta, cu usoare accente incontrolabile.

- Dominic Raab, ministrul britanic pentru Brexit, a demisionat joi in semn de protest fata de acordul cu UE anuntat de premierul Theresa May, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters. Gestul sau a fost urmat la scurt timp de cel al ministrului Muncii, Esther McVey. Premierul Theresa May se afla in…

- Legea salarizarii si proiectul bugetului pentru 2019 au fost aprobate de Guvern. "Este un buget axat in primul rand pe investiții in oameni, un buget care va asigura continuarea proiectelor de infrastructura incepute, inclusiv proiectul „Drumuri Bune.

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a respins, miercuri, sesizarea formulata de presedintele Klaus Iohannis, in legatura cu existenta unui conflict juridic intre premier si presedinte, dupa ce premierul Viorica Dancila si-a delegat atributiile in perioada 6-13 august.

- Saptamana trecuta, mai exact luni, a circulat informația, pe surse, ca Viorica Dancila și Carmen Dan s-ar putea numara printre martorii care urmeaza sa fie audiați de procurorii Parchetului General care cerceteaza mitingul din 10 august. A doua zi, marți, 4 septembrie, a fost audiata ca martor Gabriela…

- Presedintele Klaus Iohannis a invitat-o pe Viorica Dancila la consultari, la Palatul Cotroceni, joi, de la ora 11:30, avand in vedere opiniile exprimate de Guvern in legatura cu necesitatea rectificarii bugetului de stat pe anul 2018.