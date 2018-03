Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE: 13. 34 O echipa a fortelor de elita GIGN - echivalentul echipelor SWAT, se indreapta catre Trebes, din Toulouse, potrivit L'Independant A team of France's elite GIGN forces, its equivalent of SWAT teams, are on their way to Trebes from Toulouse, according to the local l'Independant.…

- UPDATE 13:41 Martorii au precizat ca un barbat inarmat a intrat in supermarket in jurul orei locale 11 (12, ora Romaniei) si a tras mai multe focuri de arma, relateaza BFMTV. Potrivit ziarului La Depeche du Midi, atacatorul a intrat ...

- Potrivit ziarului La Depeche du Midi, atacatorul a intrat in supermarket, unde a deschis focul asupra unui ofiter de securitate, iar ulterior a luat mai multi ostatici. Fortele speciale de Politie au ajuns la supermarketul ”Super U”. Potrivit autoritatilor, atacatorul pretinde ca este membru al retelei…

- Aproximativ 16 persoane au fost ucise și in jur de 18 au fost ranite miercuri in urma unui atac sinucigaș ce a avut loc la Kabul. Anunțul a fost facut de Ministerul de Interne afgan. Explozia, produsa...

- Ministrul de interne Arsen Avakov a anuntat pe pagina sa de Facebook ca forte ale politiei vor pazi reprezentantele diplomatice ale Rusiei in Ucraina, 'la Kiev, Harkov, Odessa si Lvov, si nu le va permite cetatenilor rusi sa patrunda in aceste cladiri pentru a vota'. Aceasta decizie a fost…

- Judecatorii ICCJ au admis, marți, plangerea fostului secretar general adjunct al MAI Mihai Șova facuta impotriva fostului ministru Oprea, și a stabilit continuarea cercetarilor fața de fostul demnitar. „Admite plangerea formulata de petentul Sova Mihai impotriva ordonantei nr. 539/P/2016 din data de…

- Cel putin 16 persoane si-au pierdut viata sambata in sudul Rwandei, dupa ce un lacas de cult apartinand Bisericii Adventiste de Ziua a Saptea a fost lovit de fulger, a declarat un responsabil local duminica, citat de AFP. Primarul districtului Nyaruguru, Habitegeko Francois, a declarat…

- Potrivit informatiilor preliminare ale anchetei, corpurile celor patru persoane au fost descoperite la aproape opt ore dupa ce un barbat inarmat, in varsta de 36 de ani, a intrat in Casa Veteranilor din Yountville, care adaposteste organizatia nonprofit Pathway Home ce trateaza veterani americani…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, ca va sustine in Parlament ca lucratorilor MAI sa li se plateasca orele suplimentare, nu sa fie compensate cu timp liber. "Am avut o discutie si cu doamna Carmen Dan si cu doamna Olguta Vasilescu si cu domnul Solomon de la Comisia de munca…

- Cel putin 950 de atacuri au fost comise in Germania impotriva musulmanilor si a institutiilor islamice in 2017, potrivit unor cifre difuzate de Ministerul de Interne, relateaza editia de sambata a publicatiei Neue Osnabruecker Zeitung, relateaza DPA. Cel putin 33 de persoane au fost ranite in atacuri…

- Timpul pe care un politist il petrece acasa asteptand un posibil telefon din partea angajatorului, pentru a se prezenta de urgenta la serviciu, trebuie considerat "timp de lucru" si platit ca atare, a decis zilele trecute Curtea de Justitie a UE. In Romania, de la 1 ianuarie politistii sunt fortati…

- Argentina: 6 oameni arestați, dupa ce 389 de kilograme de cocaina au fost gasite pe terenul Ambasadei Rusiei. Un fost angajat al misiunii dimplomatice ruse in Argentina și un agent de poliție argentinian se afla printre cei șase oameni arestați joi, dupa o investigație de 14 luni declanșata de descoperirea…

- Cel putin 35 de persoane au murit miercuri in Peru dupa ce autocarul in care se aflau a cazut intr-o prapastie adanca de circa 80 de metri, pe o sosea de pe Coasta Pacificului, a anuntat politia, potrivit France Presse.Bilantul de pana acum al accidentului de autocar este de 35 de morti si…

- Sunt 18 vinovați in cazul pedofilului polițist, se arata in raportul emis de Ministerul de Interne. Cazul care a trezit reacții in masa scoate la iveala probleme de comunicare și erori profesionale chiar din partea celor care ar trebui sa ne apere.

- Ministerul de Interne nu va mai acorda sporul de 40% politistilor, pentru serviciul de permanenta. Ministrul Carmen Dan a declarat, vineri, ca s-au gasit solutii la nivelul ministerului, prin „compensare”, indicand ca este „obligatorie și necesara” o schimbare in Poliția Romana. Referitor la situația…

- Sigur va amintiți de isteria naționala de acum cateva luni cu presupusul joc „Balena Albastra”. In lipsa de alta activitate notabila la Ministerul de Interne sau la Primaria Capitalei, Carmen Dan și Gabriela Firea au pornit o campanie media impotriva acestui fenomen.

- Cel putin o persoana a decedat si alte cinci au fost ranite la Moscova in timpul celei mai puternice furtuni de zapada inregistrate in acest oras de la inceperea inregistrarilor meteorologice, au anuntat duminica primarul capitalei ruse si agentia de profil, citati de AFP. In douazeci…

- O celula formata din sapte persoane ce aveau legaturi cu gruparea Stat Islamic (SI) a fost destructurata in orasele marocane Tanger (nord) si Meknes (centru), a anuntat joi Ministerul marocan de Interne, ci...

- Interpolul a facut publica o lista cu 50 de persoane suspectate ca ar fi agenti ISIS si despre care se crede ca au ajuns recent in Italia pe cale maritima. Suspectii ar incerca sa ajunga in alte tari europene, scrie The Guardian. Lista, obtinuta de ziarul britanic, a fost redactata de…

- Update – 14:20 – Cel puțin 40 de persoane au murit și alte peste 140 au fost ranite, dimineața, in urma unui atentat produs in capitala afgana, Kabul. Atentatul a fost revendicat de talibani. Cel putin 17 persoane si-au pierdut viata si 110 au fost ranite, astazi, la Kabul dupa explozia unei ambulante…

- Douazeci si sapte de persoane au fost ranite, dintre care patru grav, intr-un accident rutier produs joi pe o sosea nationala din sud-vestul Frantei, transmit Reuters si France 3, citand autoritati locale. Un autocar in care se aflau 45 de elevi de liceu a intrat in coliziune cu un automobil, in jurul…

- Ministerul de Finante intentioneaza sa amane pana cel putin la 1 martie termenul de depunere a declaratiei fiscale 600, care a generat nemultumirea celor care desfasoara activitati independente sau obtin venituri in afara salariului. Ministrul Ionut Misa a dat ieri explicatii pe aceasta tema in fata…

- Cel putin 52 de persoane au murit, joi, dupa ce un autobuz cu care calatoreau a luat foc in regiunea Aktobe, aflata in partea de nord-vest a Kazahstanului, a anuntat Ministerul de Interne, relateaza site-ul agentiei Reuters si cel al BBC. Doar cinci pasageri au reusit sa iasa din vehicul, mai arata…

- Presedintele american Donald Trump a respins acuzatiile de rasism care au fost lansate la adresa lui dupa ce ar fi spus ca se opune patrunderii in Statele Unite ale Americii a unor imigranti din „cocini de tari”, referindu-se la natiuni din Africa, scrie bbc.com.Trump ar fi folosit aceasta…

- Într-o situație de deriva totala, generata de scandalul fara precedent din Ministerul de Interne, în care vorbele nu mai pot fi urmarite, cele mai grave încep sa devina tacerile.

- In ceea ce privește contribuțiile sociale (CAS), romanii cu venituri din activitați independente trebuie sa plateasca 25% din acestea, daca sunt intrunite mai multe condiții. Doua dintre acestea sunt: 1. au realizat in anul precedent (2017, in cazul de fața), un venit net lunar, exclusiv cheltuielile…

- Autoritațile franceze au reușit, in 2017, dejucarea a 20 de atentate teroriste, a anunțat ministrul francez de Interne, Gerard Collomb, care a prezentat un bilant privind interventia si masurile luate de autoritati privind amenintarile terorismului. Oficialul a precizat ca nu a existat niciun teritoriu…

- Explozia a avut loc in zona Banaee din Kabul, in timpul unui miting de protest. Conform bilantului preliminar, cel putin zece persoane au fost ucise, iar alte 20 au fost ranite in atentat. Citeste si Atentat sinucigas la Kabul. Cel putin 40 de persoane au muritAtacul nu a fost inca…

- Cel putin 48 de persoane au murit marti dupa ce un autocar a cazut de pe o faleza, la nord de Lima, anunta CNN. Conform anuntului Ministerului de Interne, victimele au fost gazite in autobuz, in Oceanul Pacific si pe plaja stancoasa pe care s-a prabusit autobuzul, titreaza News.ro. Sase persoane au…

- Anchetatorii au deschis o ancheta cu privire la o ”tentativa de omor”, in urma exploziei. ”Ieri, un act terorist a fost comis la Sankt Petersburg”, a declarat Putin la inceputul unei ceremonii de decorare a unor militari rusi care au participat la operatiunile ruse in Siria. Intr-un…

- Un barbat neidentificat a tras focuri de arma intr-o fabrica de bomboane si s-a baricadat intr-o fabrica din sud-estul capitalei ruse, Moscova. Presa rusa scrie ca o persoana si-a pierdut viata, patru ar fi ranite si mai multe ar fi ostatice.

