FOTO Plaje cu peisaje de poveste, de care nu ai aflat inca

Vara inseamna concediu, plaja, mare, soare, leneveala in hamac sau pe sezlong. In tara sau in strainatate, turistii iau cu asalt statiunile cu iesire la mare, unde se relaxeaza alaturi de familie sau prieteni. Daca nu ti-ai facut inca planuri de... [citeste mai departe]