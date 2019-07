Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Donald Trump a declarat vineri ca va avea discuții privind comerțul cu prim-ministrul japonez Shinzo Abe, în cadrul Summitul Grupului Natiunilor Dezvoltate si Emergente (G20) din Japonia, scrie Mediafax, citând Reuters. „Vom discuta despre multe lucruri…

- Presedintele chinez Xi Jinping a urat joi succes dialogului intre Statele Unite si Coreea de Nord si a salutat eforturile Phenianului in favoarea ”denucelarizarii”, in prima zi a vizitei sale in Coreea de Nord, unde s-a intalnit cu Kim Jong Un, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Citește și: Nunta…

- Administratia de la Beijing a transmis, marti, Statelor Unite ca nu se teme de un razboi comercial, evitand sa confirme o intrevedere a presedintelui Xi Jinping cu omologul sau american Donald Trump.

- Huawei a semnat un acord cu MTS pentru a dezvolta tehnologia 5G in Rusia. Cele doua companii vor dezvolta retele de generatie viitoare in 2020, transmite BBC. Presedintele chinez, Xi Jinping, a inceput o vizita de trei zile in Rusia, iar acordul a fost semnat in conditiile in care…

- Kremlinul a anuntat marti ca SUA nu au facut nicio propunere oficiala pentru o intrevedere intre presedintele american Donald Trump si liderul rus Vladimir Putin in marja summitului G20 ce se va desfasura in Japonia luna viitoare, informeaza Reuters. Donald Trump a declarat luni ca se va intalni cu…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a parasit Vladivostok, vineri, dupa prima sa întâlnire cu Vladimir Putin, care i-a permis sa-si afiseze legaturile cu aliatul istoric al Phenianului, în plin impas diplomatic cu SUA, relateaza Agerpres.Dupa o ceremonie militara, Kim Jong Un…

- Kim Jong Un, aflat in plin impas diplomatic cu Washingtonul, cauta joi sustinerea lui Vladimir Putin, care, la finalul prmului lor summit, a indemnat sa se renunte la ”legea celui mai puternic” in solutionarea crizei nucleare, relateaza AFP, informeaza News.ro.Citește și: Sase marinari au…

- O intalnire intre Vladimir Putin și Kim Jong-un ar putea avea loc saptamana viitoare, la Vladivostok. Agenția de presa nord-coreeana da ca probabila data intalnirii, 24 aprilie. Vladimir Putin saluta demersurile diplomatice ale lui Kim Jong-un ce vizeaza ieșirea din izolare in fața Washingtonului, dar…