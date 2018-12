Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a exprimat “dubii” privind capacitatea Romaniei de a detine Presedintia semestriala a Consiliului Uniunii Europene, informeaza Mediafax. Jean-Claude Juncker a argumentat ca, desi este “bine-pregatit din punct de vedere tehnic”, Bucurestiul nu a inteles…

- Romania este bine pregatita pentru președinția Consiliului Uniunii Europene - este declarația facuta de șeful Comisiei, Jean Claude Juncker, care a avut intalniri cu premierul și cu mai mulți miniștri din executivul de la București.

- Președintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, a declarat, miercuri, dupa intalnirea cu premierul Viorica Dancila, ca intre Guvernul Romaniei și Comisie mai exista divergențe in privința statului de drept, insa acest lucru nu are legatura cu președinția Consiliului UE. Oficialul european s-a declarat…

- Premierul Viorica Dancila a declarat marti, intr-o interventie telefonica la Romania TV, ca Romania este pregatita sa preia Presedintia rotativa a Consiliului Uniunii Europene (UE) si ca ii va convinge de acest lucru pe presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, si pe membrii Colegiului Comisarilor,…

- Premierul Viorica Dancila a declarat marti ca Romania este pregatita sa preia Presedintia rotativa a Consiliului Uniunii Europene (UE) si ca ii va convinge de acest lucru pe presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, si pe membrii Colegiului Comisarilor. "In perioada de pregatire…

- Statele membre ale Uniunii Europene ar urma sa solicite amanarea pana in 2021 a planului de renuntare la modificarea orei oficiale, conform unui proiect pregatit de presedintia austriaca in exercitiu a Consiliului Uniunii Europene, obtinut de POLITICO. Solicitarea vine in urma presiunilor unor state,…

- Presedintele Comisiei pentru Afaceri Europene din Bundestag, Gunther Krichbaum, critica Guvernul Romaniei, pe marginea raportului negativ al Comisiei Europene privind evolutiile de la Bucuresti. Krichbaum este totodata noul presedinte al Forumului Germano-Roman si crede ca situatia de la Bucuresti…

- ”Armistitiul politic a fost cerut de insusi presedintele CE, Jean Claude Juncker. Eu cred ca ar trebui sa luam exemplul celorlalte state membre, care au aratat ca atunci cand detin presedintia Consiliului UE trebuie sa fie consens, trebuie sa ai liniste si sa pui pe loc secund disputele politice,…