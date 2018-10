Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, miercuri, decretul pentru promulgarea Legii privind emiterea cartilor de identitate speciale membrilor misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si reprezentantelor organizatiilor internationale acreditate in Romania

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat joi decretul de promulgare a Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.Legea se refera la persoanele care au desfasurat activitate in locurile de munca incadrate in grupa I si/ sau grupa a II-a…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, legea care prevede majorarea, de la 48 de ore la 15 zile, a perioadei in care persoanele pot plati valoarea amenzilor la jumatate. Legea isi propune eficientizarea si facilitarea procesului de achitare a contraventiilor. „Prezenta lege reglementeaza masuri…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat joi decretul pentru promulgarea Legii muntelui, conform unui comunicat de presa transmis de Administratia Prezidentiala. Pe 26 iunie, Camera Deputatilor a adoptat cu 245 de voturi "pentru", unul "impotriva" si 28 abtineri, proiectul care prevede instituirea unui…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat joi ca a fost nevoit sa promulge Legea 304/2004 privind organizarea judiciara, dupa ce a epuizat toate procedurile de contestare, si a solicitat Parlamentului reintroducerea in circuitul legislativ a Legilor Justitiei odata cu sesiunea de toamna. "Este…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, marti, proiectul de modificare a Legii 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, astfel ca judecatorii CCR capata imunitate sporita. In plus, in noul text legislativ, articolul care permitea ca judecatorii constitutionali sa aiba un…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, marti, legea care modifica actul normativ care prevede ca judecatorii constitutionali pot fi urmariti penal, insa nu pot fi arestati, perchezitionati sau trimisi in judecata decat cu incuviintarea plenului CCR, informeaza Administratia Prezidentiala.