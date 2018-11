Stiri pe aceeasi tema

- Trei marinari ucraineni, dintre cei 24 capturati duminica de garzile de coasta ruse in largul Crimeii, au fost plasati marti in arest preventiv pentru doua luni, fiind acuzati de trecerea ilegala a frontierei ruse, conform unei decizii a unui tribunal din aceasta peninsula ucraineana anexata de Rusia…

- Incidentul de duminica din Marea Neagra cand paza de coasta rusa a capturat doua nave-vedeta si un remorcher al marinei ucrainene, pe care Moscova le acuza ca au intrat ilegal in apele teritoriale ruse in largul peninsulei Crimeea anexate, continua sa provoace reactii la nivel international, marile…

- Rusia a redeschis traficului maritim in stramtoarea Kerci, intre Marea Neagra si Marea Azov, dupa ce trei nave ucrainene au fost oprite si confiscate de fortele navale ruse, a declarat un reprezentant al autoritatilor portuare din regiunea Crimeea, citat de agentia Tass.

- Rusia si Ucraina s-au acuzat reciproc ca au incalcat duminica legile maritime internationale, dupa ce garzile de frontiera ruse au incercat fara succes sa opreasca doua nave de lupta ucrainene sa navigheze in jurul Crimeii in drumul spre un port ucrainean, transmite Reuters. Incidentul din Marea Neagra…

