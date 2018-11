BREAKING Guvernul Marii Britanii a aprobat acordul pentru Brexit

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Theresa May se va intalni marti cu cabinetul de ministri pentru a prezenta acordul conceput cu reprezentantii Uniunii Europene privind relatiile post-Brexit, despre care opozitia crede ca va pune in pericol unitatea Marii Britanii, relateaza Reuters.

- Partidul Democratic Unionist (DUP), care sprijina guvernul britanic condus de Theresa May, va sustine un amendament propus de mai multi parlamentari care va face practic ilegala propunerea Uniunii Europene privind crearea unei 'plase de siguranta', transmite Reuters, care citeaza publicatia…

- Prim-ministrul britanic Theresa May a cerut luni UE sa nu permita ca problema granitei cu Irlanda sa afecteze discuțiile legate de Brexit, declarand ca inca mai crede ca o ințelegere este posibila, deoarece un oficial UE a afrmat ca șansele unui Brexit fara acord au crescut, relateaza Reuters, citat…

- Theresa May a anunțat noi reguli privind imigrația in Marea Britanie, care vor intra in vigoare dupa Brexit. Sistemul va fi mai dur, a declarat pentru Sputnik Richard Wellings, director adjunct de cercetare la Institutul de Afaceri Economice (IEA), comentand cu privire la reforma propusa de prim-ministru.

- Marea Britanie, dupa Brexit, va acorda prioritate migrantilor cu inalta calificare, iar cetatenii Uniunii Europene vor beneficia de acelasi tratament ca al acelora sositi din alte parti ale globului, a declarat premierul britanic, Theresa May. Cu alte cuvinte, doar migrantii care pot demonstra ca au…

- Guvernul de la Londra a spus ca cetațenii Uniunii Europene nu vor fi tratați preferențial dupa ieșirea Marii Britanii din blocul comunitar. Premierul britanic Theresa May și miniștrii sai au convenit ca sistemul de imigrare post-Brexit sa se axeze pe atragerea de lucratori cu inalta calificare și sa…

- Premierul britanic Theresa May si ministrii sai au convenit ca sistemul de imigrare post-Brexit sa se axeze pe atragerea de lucratori cu inalta calificare si sa nu acorde un tratament preferential cetatenilor Uniunii Europene, scrie presa britanica de marti, preluata de Reuters. Acordul…

- Stim acum cum arata calendarul privitor la Brexit? Nu neaparat. UE joaca la trecerea timpului si continua sa creasca presiunea asupra Londrei. Niciuna dintre tabere nu vrea sa clipeasca prima. La summit-ul informal de la Salzburg, Theresa May a crezut ca poate sa-i forteze pe sefii guvernelor…