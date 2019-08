Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Cum și cand a ucis-o monstrul din Caracal pe Alexandra. Detalii relatate de Dinca in timpul anchetei Cum și cand a ucis-o monstrul din Caracal pe Alexandra. Detalii relatate de Dinca in timpul anchetei Dupa ce a fost descoperit ADN-ul Alexandrei in cenușa, Gheorghe Dinca a relatat, cu…

- Probele rezultate in urma analizelor ADN arata ca Alexandra Maceșanu a fost ucisa și incinerata de Gheorghe Dinca. Surse apropiate anchetei au precizat faptul ca Gheorghe Dinca a oferit toate detaliile crimei și a modului in care Alexandra a fost ținuta. Dinca le-ar fi spus anchetatorilor ca Alexandra…

- Surse convergente ne-au precizat ca in cazul crimelor de la Caracal s-a solicitat implicarea Poliției Federale Americane (FBI).Citește și: INFIORATOR - Gheorghe Dinca le-a spus procurorilor DIICOT ca a ars-o pe Alexandra in ulei/ SURSE Se pare ca anchetatorii romani nu au neaparata…

- Medicul psihiatru, Gabriel Diaconu, a explicat pentru Antena 3 ca Gheorghe Dinca va fi supus expertizei psihiatrice, iar cel mai probabil expertiza va continua pe mai multe zile, fiind un proces extrem de complex.Suspectul va fi supus unui interviu clinic, realizat cu o echipa de psihologi…

- Surse apropiate anchetei crimei din Caracal au spus ca ucigașul Gheorghe Dinca a dat detalii legat de arderea cadavrului Alexandrei, potrivit Mediafax.Potrivit unor surse apropiate anchetei, autorul a folosit benzina și in momentul in care a facut focul a mai pus și cauciucuri. Aceleași…

- Informație-bomba, în exclusivitate, pentru Realitatea TV. Potrivit surselor citate, statul român face demersuri în Italia, pentru a obține informații despre activitatea infracționala a lui Gheorghe Dinca în Peninsula.

- Gheorghe Dinca a fost audiat in cazul mortii unei a treia tinere. Conform Romania TV, Dinca ar fi fost audiat astazi pentru moartea unei adolescente care a murit decapitata acum trei ani intr-un parc din Craiova. Telefonul fetei a fost gasit la locuinta lui Dinca. Source

- Cel puțin una dintre victimele criminalului Gheorghe Dinca a fost aruncata in raul Olt, au declarat surse judiciare pentru MEDIAFAX, anchetatorii identificand ramașițe umane arse langa apa. Surse apropiate anchetei spun ca ar fi vorba despre trupul Luizei, fata disparuta in aprilie.Sursele…