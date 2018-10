Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce va fi data in folosinta, șoferii vor ajunge in oras in doar 5 minute, fata de 35 de minute cat dureaza in prezent varianta ocolitoare, pe Soseaua de Centura a Capitalei. Cei care vor intra dinspre centura pe prima autostrada urbana din Romania trebuie sa stie ca aceasta, la inceput,…

- Mașina deputatului ProRomânia de Suceava, Catalin Nechifor, a fost suprinsa parcata pe o trecere de pietoni, în mijlocul unei intersecții din centrul Capitalei, scrie Realitateadesuceava.net.

- Primaria Sectorului 4 anunta ca va semna in aceasta saptamana protocolul de colaborare cu Metrorex pentru construirea unei noi statii de metrou intre statia Berceni si Soseaua de Centura, potrivit News.ro . Peroanele vor fi la suprafata, pe modelul statiei de metrou Berceni. Reprezentantii primariei…

- Mai multe echipaje de salvare si de politie s-au indreptat catre centura Capitalei, dupa ce au fost anuntati despre producerea unui grav accident rutier. Accidentul a avut loc in zona localitatii ilfovene Chiajna. Coliziunea in care au fost implicate o motocicleta si doua autoturisme a dus la ranirea…

- Un barbat a cazut cu masina in raul Dambovita, in noaptea de marti spre miercuri, dupa ce a pierdut controlul volanului si a rupt gardul de protectie, pe podul de la Timpuri Noi, anunța Brigada Rutiera a Capitalei. Accidentul s-a produs in jurul orei 01.05, cand un barbat de 29 de ani care circula cu…

- Potrivit acesteia, coliziunea s-a produs din cauza unui sofer, de 63 ani, care nu s-a asigurat cand a facut un viraj la stanga. "Din primele cercetari a reiesit ca soferul unui autoturism, un barbat de 63 ani, care circula la volanul unei masini pe Drumul de Centura, a vrut sa vireze la stanga…

- Un accident rutier a avut loc, marți, pe Șoseaua de Centura a Capitalei, in zona Magurele, circulația rutiera fiind blocata in ambele sensuri, potrivit ISU București-Ilfov.Potrivit sursei citate, in accident au fost implicate o autoutilitara și un tir, persoana incarcerata din autoutilitara…