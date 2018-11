Stiri pe aceeasi tema

- Actorul Florin Busuioc, in varsta de 56 de ani, a suferit un infarct in timpul unui spectacol, la Craiova. Busuioc se afla in sala Filarmonicii Oltenia din Craiova, unde juca in spectacolul Central Park. El a inceput sa se simta rau in timpul spetacolului.Medicii l-au resuscitat și l-au dus…

