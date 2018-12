Stiri pe aceeasi tema

- Un elicopter medical s-a prabusit intr-o zona muntoasa din apropiere de Porto, al doilea cel mai mare oras din Portugalia. Toti cei patru aflati la bord, doi piloti si doua cadre medicale, au murit in accident, potrivit media locale citate duminica de dpa si Reuters, potrivit agerpres.ro.citește…

- Un elicopter medical s-a prabusit intr-o zona muntoasa din apropiere de Porto, al doilea cel mai mare oras din Portugalia. Toti cei patru aflati la bord, doi piloti si doua cadre medicale, au murit in...

- Un elicopter medical s-a prabusit intr-o zona muntoasa din apropiere de Porto, al doilea cel mai mare oras din Portugalia. Toti cei patru aflati la bord, doi piloti si doua cadre medicale, au murit in...

- Un elicopter medical s-a prabusit, sambata, intr-o zona muntoasa din apropiere de Porto, al doilea cel mai mare oras al Portugaliei si se crede ca toate cele patru persoane de la bord au murit, potrivit agentiei Reuters, care citeaza presa locala si serviciul de urgenta INEM.

- O operatiune a politiei franceze era in desfasurare miercuri dimineata in zona catedralei din Strasbourg dupa ce marti seara, la targul de Craciun din centrul acestui oras, un barbat inarmat a ucis trei persoane si a ranit alte 13, dintre care opt sunt in stare grava, transmite Reuters. Un martor a…

- Trei soldați turci au murit și unul este ranit dupa ce un elicopter militar s-a prabușit in centrul Istanbulului, informeaza presa turca, citata de Reuters. Imaginile aparute in spațiul public arata ca aparatul de zbor s-a prabușit in zona rezidențiala ...

- Cel putin 29 de persoane au murit dupa ce o barca de croaziera s-a scufundat sambata in Lacul Victoria, au transmis autoritatile din Uganda, mentionand ca peste 40 de persoane au fost salvate la timp, relateaza Reuters.

- Un elicopter al armatei afgane s a prabusit miercuri in sud vestul Afganistanului si toate cele 25 de persoane aflate la bord au murit, au anuntat oficiali locali citati de Reuters si AFP, informeaza Agerpres.ro. Talibanii afirma ca elicopterul a fost doborat.Doua elicoptere militare au decolat din…