BREAKING: Dragnea propune CONGRES extraordinar la PSD

- Bucuresti, 14 feb/ Agerpres/- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, miercuri, intentia organizarii unui congres extraordinar al partidului. El a declarat, inainte de sedinta Comitetului Executiv al PSD, ca acest congres ar putea avea loc in luna martie. AGERPRES/ (A - Autor: Cristian Lupascu,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, miercuri, inaintea sedintei Comitetului Executiv, ca va propune convocarea Congresului extraordinar al partidului in luna martie, la care va cere si un vot de reconfirmare a sa ca lider al PSD. ”La acest congres, si cei care au facut scrisori sa le afirme…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a fost intrebat, marti, daca se are in vedere modificarea Legii salarizarii unitare, avand in vedere toate problemele care au aparut in aplicarea acesteia, el raspunzand ca doar Guvernul poate propune asa ceva.Dragnea sare in APARAREA lui Iohannis: Ce spune…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, si secretarul general-adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, au schimbat replici dure in sedinta Comitetului Executiv al PSD de vineri, pe tema viitorului ministru al Educatiei. Stefanescu a considerat ca portofoliul ar trebui sa-i revina Ecaterinei Andronescu, in timp ce Dragnea…

- Ministrul Finantelor, Ionut Misa, are o discutie cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, inainte de audierea din Comisia Economica a Senatului, in care va da explicatii in legatura cu Formularul 600, alaturi de presedintele ANAF, Mirela Calugareanu.

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a explicat, inainte de ședința Comitetului Executiv al PSD, de ce nu va fi stabilita astazi componența Cabinetului Dancila. La CEx vor fi discutate, in schimb, schimbari in programul de guvernare, stabilite impreuna cu partenerii din ALDe și discutate cu premierul desemnat,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat luni ca in sedinta Comitetului Executiv nu se va discuta despre ministere, adaugand ca, in cazul in care s-ar stabili in cursul acestei zile viitorul Cabinet, coalitia s-ar grabi. ''Parerea unanima a fost ca ne-am grabi daca astazi am…

- Consultarile presedintelui Klaus Iohannis cu delegatia PSD-ALDE s-au incheiat dupa aproximativ 25 de minute. Liviu Dragnea a anuntat ca i-au prezentat sefului statului ca PSD si ALDE o sustin pe Viorica Dancila pentru functia de premier. "Am avut o intalnire cu presedintele in acest format,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, doreste modificarea legislatiei astfel incat secretarii de stat sa nu mai fie numiti de catre premier, ci direct de ministri, potrivit Romania TV."Eu am propus o modificare legislativa ca secretarii de stat sa fie numiti de ministri", a precizat Dragnea, motivand ca…

- Presedintele executiv al PMP, deputatul Eugen Tomac, a declarat marti, la Timisoara, ca dupa ce PSD si-a dat jos doua guverne într-un singur an, oferind României crize politice, acest partid si-a pierdut dreptul politic de a mai propune un premier. ''Liviu Dragnea nu se mai trezeste…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca in cadrul Comitetului Executiv, la momentul votului Mihai Tudose s-a abținut. Dragnea a precizat ca, maine, se va desemna noua propunere de premier.”A fost discuție lunga, serioasa, cu foarte multe lucruri spuse, profunde chiar, in care s-a discutat…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, s-a abținut in a comenta situația exploziva din partid inainte de a intra la ședința Comitetului Executiv. Ironic, a spus doar ca in ultima vreme a „citit scrisori” și ca va spune ce are de spus in ședința conducerii extinse.

- Desi liderul PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, dupa precedentul CEx, ca urmatoarea sedinta va avea loc in perioada 29-31 ianuarie la Iasi, mai multi membri si lideri social-democrati au cerut convocarea de urgenta a Comitetului Executiv. In sedinta de luni ar urma sa se discute daca i se retrage sprijinul…

- Soarta premierului Mihai Tudose / Ce spun unele dintre cele mai cunoscute voci din partid Comitetul Executiv al PSD se va intruni, luni, de la ora 16:00, la sediul partidului din Kiseleff, pentru a transa situatia premierului Mihai Tudose, iar liderii partidului vor decide daca ii vor retrage sprijinul…

- PSD a convocat ședința Comitetului Executiv la inceputul saptamanii viitoare. Ședința era programata inițial pentru data de 28 ianuarie. Președintele PSD, Liviu Dragnea, a luat aceasta decizie dupa ce mai multe presiuni au fost facute de lideri importanți din partid asupra lui Ultima actualizare:…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, ieri, la Vaslui, ca nu exista tabere in partid si ca nici nu se impune organizarea unui congres extraordinar al partidului. Intrebat de ziaristi daca se impune demisia ministrului de Interne, Carmen Dan, sau daca ar fi oportuna o demisie a premierului, liderul…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri, la Vaslui, dupa ce a participat la o intalnire cu membrii de partid din organizatia judeteana, ca e important ca partidul sa ramana unit. Dragnea a raspuns și la intrebarea jurnaliștilor daca actualul premier Mihai Tudose ar trebui sa-și dea demisia,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri, la Vaslui, ca nu exista tabere in PSD si ca scandalul despre care vorbeste presa este "mult mai mic decat se vede", transmite Agerpres. Totodata, Liviu Dragnea a spus, raspunzand unei intrebari a jurnalistilor, ca nu se impune organizarea unui congres…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea face un turneu prin judetele din Moldova. Liderul PSD se intalneste cu sefii organizatiilor teritoriale. Discutiile au loc in contextul in care la sfarsitul lunii va avea loc sedinta Comitetului Executiv al partidului, in care se va decide o eventuala restructurare a Guvernului…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, este prezent, astazi, la ședința Comitetului Executiv al filialei județene Suceava. La intalnirea care are loc la un hotel din Sucevița participa și vicepremierul Paul Stanescu, ministru al Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, precum…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea va face un turneu prin judetele din Moldova. Liderul PSD. Se va intalni cu sefii de organizatiilor teritoriale. Discutiile au loc inaintea sedintei Comitetului Executiv al partidului, unde premierul Mihai Tudose este asteptat sa vina cu propuneri concrete de restructurare…

- Agitatia de ieri din PSD si o eventuala restructurare a Guvernului l-au obligat pe presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, sa-si scurteze vacanta. Revenit in tara, Tariceanu a avut o intalnire cu presedintele PSD, Liviu Dragnea, unde, potrivit unor surse politice, seful ALDE a spus clar ca o restructurare…

- Liderul de sindicat Dumitru Coarna afirma ca demiterile cerute de ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, la nivelul conducerii IGPR trebuie citite in cheie politica. Carmen Dan a anunțat, marți, ca a transmis premierului solicitarea de a il demite pe șeful Poliției Romane, Bogdan Despescu, și a solicitat …

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a avut o discuție cu șeful PSD, Liviu Dragnea, dupa ședința Comitetului Executiv al PSD de luni. Președintele ALDE si-a intrerupt vacanta si a venit de urgenta acasa, pentru a se repozitiona in urma deciziilor luate de sedinta PSD. Calin Popescu Tariceanu…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, considera ca desemnarea, în primavara acestui an, a unui candidat al partidului pentru alegerile prezidentiale ar fi o mare greseala. Întrebat daca sustine organizarea unui congres PSD pentru desemnarea, în primavara acestui an,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni ca ar fi un pas inapoi daca s-ar reveni la alegerea presedintelui partidului doar de catre delegatii din congres. "Cred ca ar fi un pas inapoi. A fost o propunere pe care a avansat-o Victor Ponta la vremea respectiva, contestata de multi…

- Se ascut sabiile in PSD. Niculae Badalau cere "conducere colectiva" in partid Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a cerut luni printr-o scrisoare deschisa "punerea in functiune a mecanismelor statutare pentru conducerea colectiva a partidului". Niculae Badalau a lasant in scrisoarea…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, îl refuza categoric pe președintele executiv al PSD, Niculae Badalau, dupa ce acesta din urma a solicitat organizarea unui Congres extraordinar pentru stabilirea candidatului la alegerile prezidențiale din 2019.

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, se vede incolțit in ședința PSD de catre cei din tabara lui Mihai Tudose. Se pune in mișcare un plan vechi de cateva luni, care prepune preluarea treptata a puterii din mainile lui Liviu Dragnea.Surse din PSD ne-au precizat ca in ședința Comitetului Executiv…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea a fost huiduit, luni, la intrarea in sediul central al partidului, unde urma sa inceapa ședința Comitetului Executiv Național al partidului . Un protestatar i-a strigat acestuia: ”Infractorule” și ”La pușcarie”. Liderul PSD i-a raspuns protestatarului: ”Mi-era dor de…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni ca il sustine in continuare pe premierul Mihai Tudose si ca nu se impune organizarea unui congres extraordinar al partidului. Intrebat, inainte de inceperea sedintei Comitetului Executiv National al PSD, daca este nevoie de o restructurare…

- Liderul eurodeputatilor social-democrati romani, Viorica Dancila, a subliniat, luni, inaintea Comitetului Executiv National al PSD, ca presedintele unui partid nu poate fi inlaturat prin congres.Intrebata daca ar simti ca exista in cadrul PSD semne ca s-ar dori inlaturarea lui Liviu Dragnea…

- Sedinta a Comitetului Executiv al PSD: restructurea guvernului si nemultumirile din partid Comitetul Executiv al PSD se reuneste, luni, pentru a lua o decizie dupa ce Doina Pana a demisionat din functia de ministru al Apelor si Padurilor, social-democratii urmand sa discute si oportunitatea unei…

- Inainte de sedinta Comitetului Executiv de luni, unde se va transa soarta premierului Mihai Tudose, eurodeputatul PSD Catalin Ivan face un scurt bilant al modului in care Liviu Dragnea a condus partidul in 2017. Ivan crede ca CEX-ul ar trebui sa-i ceara demisia lui Dragnea din fruntea partidului pentru…

- Relația dintre președintele PSD, Liviu Dragnea, și premierul Mihai Tudose este tot mai tensionata, miza fiind controlul principalului partid de la guvernare. Dragnea ar vrea sa fie reconfirmat in fruntea PSD de un congres extraordinar, in timp ce Tudose intenționeaza sa apara in fața Parlamentului cu…

- Guvernul Tudose ar putea fi restructurat. Președintele executiv al PSD Niculae Badalau a declarat, la Digi 24, ca este posibil ca Guvernul sa fie format din 16 ministere, in loc de 24. Badalau a mai spus ca, pentru PSD, un Congres extraordinar ar fi util. Declarația vine la o zi dupa ce ministrul Apelor…

- Catalin Ivan inainteaza un scenariu și spune ca este convins ca Dragnea este sfatuit sa organizeze un congres extraordinar al PSD, pentru a distruge orice opoziție in partid. Totuși, Ivan este de parere ca acest lucru nu se va intampla deoarece Dragnea nu este un „lider curajos” iar daca și-ar depune…

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, îl contrazice pe Liviu Dragnea în privința mitingurilor anuntate de acesta la finalul saptamânii trecute. ”Consider ca avem extraordinar de mult de munca pe Codul administrativ si legile justitiei si nu cred ca aceste mitinguri…

- ”Consider ca avem extraordinar de mult de munca pe Codul administrativ si legile justitiei si nu cred ca aceste mitinguri ar trebui sa se desfasoare in viitorul apropiat pentru ca este nevoie si de prezenta parlamentarilor”, a declarat senatorul. Președintele PSD Liviu Dragnea a anuntat, vineri,…

- Rezoluția a fost votata cu unanimitate de voturi. In preambulul rezoluției, social-democrații arata ca Executivul și-a indeplinit toate angajamentele luate in campanie și se face trimitere la raportul cu cele 100 de realizari . Totodata, in textul aprobat este invocata existența „statului paralel și…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat, joi, la Herculane, unde urmeaza sa aiba loc sedinta Comitetului Executiv al partidului, ca nu crede ca Mecanismul de Cooperare si Verificare se va ridica...

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat, joi, la Herculane, unde urmeaza sa aiba loc sedinta Comitetului Executiv al partidului, ca nu crede ca Mecanismul de Cooperare si Verificare se va ridica vreodata. „În permanenta sunt îngrijorari, mereu e ceva la noi, nu cred ca…