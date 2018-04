Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, cere presedintelui urmarirea penala fata de Ion Iliescu, Petre Roman si Gelu Voican Voiculescu, in dosarul Revolutiei, in legatura cu savarsirea infractiunii contra umanitatii.

- Judecatorii Instantei Supreme dezbat, joi, cel de-al doilea termen in dosarul in care au fost trimisi in judecata, intre altii, Ion Iliescu sau Petre Roman, cel privind evenimentele din iunie 1990. Avand in vedere ca la Inalta Curte nu este spatiu suficient pentru judecarea unei cauze cu un numar atat…

- Ministrul justitiei a primit protocoalele secrete dintre procuratura si SRI Tudorel Toader Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a confirmat ca a primit de la procurorul general protocoalele clasificate încheiate de Ministerul Public cu Serviciul Român de Informatii. Tudorel Toader…

- Procurorul general, Augustin Lazar, a transmis, marti, catre CSM si ministrul Justitiei, Tudorel Toader, protocoalele incheiate cu SRI, informeaza PICCJ. Știre in curs de actualizare. Sursa:...

- Procurorul general Augustin Lazar a declarat, marti, cu privire la solicitarea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de desecretizare a protocoalelor incheiate intre structurile de Parchet si Serviciul Roman de Informatii, ca Ministerul Public va face mai intai o analiza de legalitate, iar apoi…

- Sunt cifre șocante ale unui fenomen care ia amploare: cu o școala din ce in ce mai slaba și familii distruse, crește alarmant numarul de copii victime. Și asta chiar in timp ce politicienii sunt ocupați cu razboiul impotriva justiției. Aproape 1500 de inculpați trimiși in judecata pentru violența in…

- Procurorul general Augustin Lazar va prezenta miercuri, de la ora 11,00, la Sala de marmura a Cercului Militar National, raportul de activitate al Ministerului Public pe anul 2017. La eveniment si-a anuntat prezenta si presedintele Klaus Iohannis. In schimb, ministrul Justitiei,…

- Pentru procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, modificarile aduse legilor justiției reprezinta un adevarat dezastru. Intr-un interviu acordat Digi24, magistratul a atacat cu sange rece normele de pensionare accelerata și cele referitoare la raspunderea procurorilor și judecatorilor. Toate aceste…

- Nimeni nu poate dormi linistit daca are o condamnare definitiva, indiferent la cate mii de kilometri de tara s-a refugiat. Avertismentul vine de la procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, care a acordat un interviu in exclusivitate pentru Digi24. Declarațiile sale vin in contextul in care multi…

- Fostul presedinte Ion Iliescu, care in prezent este trimis in judecata pentru crime impotriva umanitatii, a implinit 88 de ani, sambata, urmand sa-si petreaca aniversarea acasa, alaturi de sotia sa, Nina Iliescu, si de prietenii apropiati. Fostul sef de stat, care este inculpat in dosarul…

- Procurorul general Augustin Lazar afirma intr-un interviu acordat AGERPRES ca "bruiajul" care exista in jurul sistemului judiciar din Romania nu trebuie sa impresioneze pe nimeni din justitie, intrucat este necesara asigurarea unor institutii "nediscreditate", a unei ordini de drept "ferme", la nivel…

- Procurorul general Augustin Lazar sustine ca exista metode sofisticate de frauda in achizitiile publice, in care sunt folositi ca paravan "oameni de paie" cu o cultura modesta, astfel incat este necesara mentinerea infractiunii de abuz in serviciu pentru a proteja banul public, care este "o miere la…

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a declarat, intr-un interviu pentru Agerpres, ca președintele Romaniei ar trebui sa aiba cel mai important rol la numirea șefilor de parchete, in timp ce ministrul Justiției ar trebui sa aiba doar rol consultativ. In opinia lui Lazar, CSM-ul ar trebui…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, se intalneste, la ora transmiterii stirii, cu procurorul general Augustin Lazar si cu sefii de Parchete, discutiile avand la sediul Reprezentantei Comisiei Europene.

- Augustin Lazar, despre pedepsirea votului multiplu. Procurorul general a explicat ca votul multiplu era pedepsit inca din anul 170 d.Hr., așa prevedea „Constituția de la Troesmis”. Aceasta este intepretata de specialiști ca fiind fundamentul ordinii de drept și al Constituției de azi a Romaniei. Procurorul…

- Procurorul general Augustin Lazar a afirmat, miercuri, la bilantul DNA, ca anul 2017 a fost un an sensibil, insa nu ar dramatiza in sensul ca a fost greu, spunand ca, atunci cand sunt valuri, magistratii isi pot da masura profesionalismului.”Anul 2017 intr-adevar a fost un an mai sensibil,…

- Intr-un interviu acordat Realitatea TV, Augustin Lazar a fost intrebat despre propunerea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, privind revocarea din functie a sefei DNA. "A fost o surpriza, pe care nu as vrea sa comentez mai mult, decat ceea ce am comentat public. Parerea mea este ca nu exista temei…

- Interviu exploziv cu Procurorul general al României, Augustin Lazar. În exclusivitate pentru Realitatea TV, Augustin Lazar a reacționat la scandalul uriaș declanșat de anuntul lui Tudorel Toader. Interviul va fi difuzat vineri la ora 18.

- Dupa anunțul de revocare a șefei DNA, Augustin Lazar, procurorul general al Romaniei a anunțat ca urmeaza sa prezinte un punct de vedere despre aceasta decizie dar și despre raportul ministrului Justiției.

- Procurorul general Augustin Lazar reafirma, dupa dupa anuntul lui Tudorel Toader privind declansarea procedurii de revocare a sefei DNA, ca "nu exista nici un motiv legal de revocare a doamnei Codruta Kovesi".

- Procurorul general, Augustin Lazar, nu vede motive pentru o revocare a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. „Trebuie sa stim ca in acest context intern sensibil privind modificarea legilor justitiei, privind apropierea de finalizare a unor dosare importante, care privesc persoane cu activitate publica,…

- "Activitatea DNA este una eficace, iar procurorul sef, Laura Codruta Kovesi, lucreaza in cadrul legii". Declaratia a fost facuta la RFI de procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, care-i critica pe „inculpatii cu resurse” care „isi incearca ultima sansa”. Reamintim ca ministrul Justitiei ar urma…

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a dispus, miercuri, efectuarea de verificari la nivelul tuturor unitatilor de parchet pentru identificarea riscurilor si vulnerabilitatilor, pornind de la aspectele semnalate de presa in ultima perioada, cu privire la conduita unor procurori, au anuntat…

- Procurorul general Augustin Lazar a cerut miercuri sefilor DNA si DIICOT sa initieze controale la unitatile subordonate, pentru a verifica riscuri interne si vulnerabilitati, situatiile in care sunt mediatizate aspecte negative care pun in discutie integritatea procurorilor, precum si respectarea legii…

- Ion Iliescu, Petre Roman, Virgil Magureanu, Gelu Voican-Voiculescu sunt cateva dintre personajele triste ale istoriei contemporane a Romaniei. Prea mici pentru vremurile traite, mult prea legate de trecutul lor comunist si incapabile sa inteleaga mersul istoriei, aceste personaje au murdarit cu sange…

- Magistratii Instantei Supreme au dat marti startul in procesul „Mineriada din 13-15 iunie 1990”, in care au fost trimise in judecata, pentru crime impotriva umanitatii, 14 persoane, intre care fostul presedinte Ion Iliescu, fostul premier Petre Roman, fostul vicepremier Gelu Voican Voiculescu, fostul…

- Procurorul general Augustin Lazar reactioneaza dupa scandalul in care este implicata DNA si vorbeste despre o campanie impotriva institutiilor justitiei, desfasurare de persoane cu probleme penale. Lazar aminteste ca rapoartele MCV nu critica functionarea sistemului judiciar, ci piedicile puse luptei…

- Dezbatere pe tema coruptiei in domeniul achizitiilor publice Augustin Lazar, procurorul General al Romaniei (stânga) și Laura Codruța Koveși, procurorul șef al DNA (dreapta), participa la dezbaterea cu tema 'Frauda si coruptia in domeniul achizitiilor publice. De la combatere la prevenire', organizata…

- Procurorul general al DNA, Laura Codruta Kovesi, a declarat, miercuri, referindu-se la dosarul Microsoft, in care sapte fosti ministri au scapat de acuzatii pentru ca faptele s-au prescris, ca, dincolo de faptul ca in acest dosar procurorii au facut patru rechizitorii si au trimis in judecata mai multe…

- Procurorul general Augustin Lazar a sesizat Inspectia Judiciara cu privire la savârsirea de abateri disciplinare de catre procurorul Mihaiela Moraru Iorga, în legatura cu clasarea din dosarul Microsoft în cazul mai multor fosti ministri. AGERPRES/(AS - autor: Eusebi Manolache, editor:…

- Procurorul general Augustin Lazar a dat asigurari joi, dupa ce GRECO a publicat un raport in care arata ca Romania a facut progrese limitate in implementarea recomandarilor privind prevenirea si combaterea coruptiei, ca Ministerul Public va fi in continuare consecvent in a apara ordinea de drept…

- Capacitatea premierului desemnat Viorica Dancila de a vorbi intr-o limba de circulatie internationala a fost pusa la indoiala de catre adversarii politici dupa ce europarlamentarul PSD a aparut intr-un scurt interviu raspunzand in romana la intrebarile adresate in engleza. In acest context, procurorul…

- Procurorii arata ca, potrivit dispozitiilor art. 135 Cod de procedura penala, persoana juridica raspunde penal pentru infractiunile savarsite in realizarea obiectului de activitate sau in interesul ori in numele persoanei juridice. Conform unui comunicat al DNA transmis miercuri, in dosar a fost pus…

- Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie au anuntat, miercuri, ca extind urmarirea penala in dosarul Tel Drum. Conform unui comunicat remis Vocea.biz , in dosarul rivind suspiciunea savarșirii mai multor infracțiuni, intre care obținerea nelegala, pe baza de documente false, a unor finanțari din…

- Maria Vasii, avocata liderului PSD, Liviu Dragnea, a afirmat joi, la DNA, dupa ce a studiat dosarul Tel Drum, ca a vazut multe lucruri in contractie cu cele declarate public de anumite persoane, informeaza Agerpres.

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu a fost audiat miercuri 3 ianuarie, la DIICOT București, in dosarul medicului urolog Mihai Lucan. La ieșire, acesta a facut o serie de acuzații foarte dure, la adresa a numeroase personalitați.„Fac un apel la procurorul general al Romaniei sa se uite foarte bine…