- Dosarul DGASPC Teleorman, in care Liviu Dragnea este judecat in apel, a fost amanat pentru 14 ianuarie.La aceeași data vor fi rediscutate toate cauzele care au fost astazi pe rolul completului de 5 judecatori in materie penala. Masura este o premiera pentru ICCJ, dupa decizia Curții de Apel…

- Magistrații Curții de Apel București au admis cererea lui Liviu Dragnea de a anula decizia ICCJ privind tragere la sorți a completurilor de 5 judecatori din 9 noiembrie. Decizia nu e definitiva, insa instanța a decis suspendarea executarii hotararii ICCJ pana la soluția finala.Hotararea Colegiului…

- Curtea de Apel Bucuresti a ramas in pronuntare, vineri, in procesul in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, contesta modul de tragere la sorti a completurilor de cinci judecatori de la Instanta suprema. Initial, Liviu Dragnea a dat in judecata Inalta Curte de Casatie si Justitie in legatura cu decizia…

- Curtea de Apel București a ramas in pronuntare, vineri, privind cererea formulata de Liviu Dragnea, prin aparatorul sau, de a anula tragerea la sorți in baza careia s-a stabilit noul complet de judecata care are spre soluționare apelul din dosarul DGASPC Teleorman.Avocatul a cerut suspendarea…