- Dosarul deschis de DIICOT dupa plangerea penala a lui Ludovic Orban, care o acuza pe Viorica Dancila de inalta tradare, este aproape de final. SRI a raspuns oficial DIICOT si, potrivit unor surse citate de Antena 3, serviciul a transmis ca nu exista informatii cu privire la comiterea unor asemenea…

- In ultimele saptamani nu au mai aparut informatii despre dosarul deschis de DIICOT, dupa plangerea lui Ludovic Orban impotriva Vioricai Dancila, pentru inalta tradare. Potrivit Antena 3, momentan, dosarul treneaza pentru ca singurul procuror care se ocupa de el este in concediu.Au trecut 56…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat joi seara ca sesizarea sa la DIICOT nu priveste doar posibilitatea comiterii infractiunii de inalta tradare de catre premierul Viorica Dancila, ci si alte fapte, printre care si cea privind uzurparea de functii. "Am inteles ca doamna Dancila i s-a plans presedintelui…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat ca un memorandum pentru mutarea unei ambasade nu are cum sa constituie tema unui dosar penal, dar in situația actuala din justiție mesajul este spre prudența, deoarece unii se tem de suspendarea premierului."Atata vreme cat vom ramane…

- Ludovic Orban s-a prezentat marti dimineata la DIICOT pentru a da declaratii in dosarul in care a depus o plangere penala la adresa Vioricai Dancila si a liderului PSD Liviu Dragnea. La finalul lunii trecute, procurorii antimafia au inceput urmarirea...

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a ajuns, in aceasta dimineata, la sediul DIICOT, acolo unde va da declaratii in dosarul deschis de procurori dupa plangerea depusa pe numele premierului Viorica Dancila pentru inalta tradare. Intrebat daca are emoții, Liviu Dragnea a afirmat, la Palatul Parlamentului,…

- Ludovid Orban a fost citat la DIICOT pentru a da declaratii in dosarul de inalta tradare, care o vizeaza pe Viorica Dancila. Saptamana trecuta, DIICOT a anuntat ca a inceput urmarirea penala in rem (asupra faptei), dupa plangerea penala depusa de liderul PNL, Ludovic Orban. “Am fost invitat sa dau declarație…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, va fi audiat, potrivit unor surse politice, marti de la ora 10.00, de catre procurorii DIICOT, in dosarul deschis in urma sesizarii depuse de catre liderul liberal impotriva premierului Viorica Dancila, in care o acuza de inalta tradare din cauza intentie mutarii ambasadei…