- Presedintele Donald Trump a anuntat, marti seara, ca intentioneaza sa trimita militari americani la frontiera dintre Statele Unite si Mexic, inainte de construirea zidului, pentru a impiedica trecerea imigrantilor. - continua -

- Un convoi de peste 1200 de migranti este primit cu ajutoare in localitatile mexicane de pe traseu, in drum spre frontiera cu Statele Unite, relateaza Reuters. Marsul demonstrativ, organizat de grupul de sustinere a imigrantilor Pueblo Sin Fronteras (Poporul Fara Frontiere - n. red.) a…

- Presedintele Donald Trump si-a reafirmat opozitia fata de programul DACA, care protejeaza de deportare imigranti adusi ilegal in Statele Unite cand erau minori, si ameninta ca va retrage Washingtonul din pactul comercial NAFTA daca Mexicul nu opreste imigrantii care incearca sa patrunda in SUA.

- Președintele Donald Trump și-a exprimat joi „îngrijorarea„ legata de valoarea mici a impozitelor pe care le platește Amazon în Statele Unite, dupa ce zvonurile legate de o intenție a sa de frâna dominația gigantului internet a provocat caderea cotației acțiunilor grupului…

- Presedintele Donald Trump este „obsedat” cu Amazon, arata un nou raport, si cauta masuri legale pentru a dobori gigantul, potrivit Business Insider. Potrivit lui Jonathan Swan, de la publicatia Axios, Trump crede ca Amazon este o forta negativa pentru retailerii locali si vrea sa gaseasca…

- Liderii republicani si democrati din Congresul Statelor Unite au anuntat miercuri un acord privind finantarea cheltuielilor federale pe anul fiscal 2018, evitand astfel un nou blocaj al administratiei, care urma sa se produca vineri, informeaza AFP si Reuters. Mai intai Camera Reprezentantilor, apoi…

- Armata israeliana a anuntat ca a atacat in noaptea de sambata spre duminica o instalatie subterana apartinand Hamas in Fasia Gaza si a distrus un tunel in curs de constructie care ar fi putut sa fie folosit in atacuri, relateaza AFP, conform news.ro.Aceste atacuri au fost lansate ca represalii…

- Semiluna Rosie, ai carei angajati lucreaza in cladire, a confirmat lovitura, fara sa prezinte vreun bilant. Armata turca si fortele siriene care o sprijina desfasoara de la 20 februarie o ofensiva militara contra Afrin, o regiune aflata sub controlul Unitatilor de Protectie a Poporului…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, urmeaza sa viziteze marti in statul California o portiune a granitei cu Mexicul si sa inspecteze mai multe proiecte ale zidului care ar trebui in viziunea lui sa previna imigratia ilegala din tara vecina.

- Presedintele american, Donald Trump, a impus joi taxe pe importurile de otel si de aluminiu, ignorand avertismentele repetate ale mai multor aliati, in frunte cu Uniunea Europeana, asupra riscurilor unui razboi comercial cu consecinte imprevizibile, transmite AFP. Dupa mai multe zile de intense…

- Kim Jong-Un, liderul regimului de la Phenian, si-a exprimat disponibilitatea de a purta discutii cu Statele Unite despre denuclearizare, a anuntat, marti, Chung Eui-yong, consilierul pe probleme de Securitate al presedintelui Coreei de Sud, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- Comisia Europeana (CE) a propus tarife vamale de 25% la importurile de otel, aluminiu, produse agricole, imbracaminte, incaltaminte si anumite bunuri industriale din SUA, in replica la anuntul presedintelui Donald Trump privind impunerea unei taxe de 25% la importurile de otel si de 10% la aluminiul…

- "Exista programe pentru rachete care se pot deplasa pe cateva sute de kilometri, care nu sunt compatibile cu rezolutiile Consiliului de Securitate al ONU si care depasesc nevoia Iranului de a isi proteja frontierele", a declarat Jean-Yves Le Drian reporterilor inainte de a efectua, luni, o vizita…

- "Dupa 31 de ani de serviciu in cadrul guvernului american, voi pleca la inceputul lui mai in cautarea unor noi oportunitati", a declarat Roberta Jacobson intr-un mesaj in spaniola publicat pe Twitter, fara sa precizeze motivele plecarii sale. Ea a dat asigurari ca relatiile dintre cele…

- Presedintele Donald Trump a anuntat, joi, ca Statele Unite vor introduce de saptamana viitoare tarife de 25% la importurile de otel si de 10% la aluminiul importat, transmit Bloomberg si Reuters. La o...

- Departamentul de Stat de la Washington a confirmat mutarea sediului Ambasadei SUA din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim in luna mai, o decizie pe care liderii palestinieni au catalogat-o drept o "incalcare a dreptului international" si o actiune care anuleaza rolul de mediator al Statelor Unite.…

- Uniunea Europeana a inregistrat in 2017 cel mai mic numar de imigranti ilegali de la declansarea crizei migratiei, acum patru ani, potrivit datelor prezentate marti de catre Agentia Europeana pentru Politia de Frontiera si Garda de Coasta (Frontex), relateaza site-ul agentiei Xinhua.

- Sase runde de negocieri la New York, una pe luna, sunt prevazute pana in iulie. Obiectivul este de a se ajunge la un acord ce va fi apoi aprobat oficial pe 10 si 11 decembrie in cadrul unui summit ONU in Maroc, potrivit unor surse diplomatice.Obiectivul este de "a spori cooperarea in domeniul…

- Inainte de aceasta, ostilitati au avut loc pe parcursul intregului sfarsit de saptamana. Fortele terestre israeliene au ucis doi tineri palestinieni in timpul unui schimb de focuri la frontiera dintre Fasia Gaza si Israel, iar aviatia a lovit 18 instalatii ale Hamas in doua valuri de atacuri, potrivit…

- Cele mai mari sase agentii de inteligenta din Statele Unite le recomanda americanilor sa evite folosirea unor dispozitive comercializate de producatorii chinezii. Modelele cu probleme ar fi, potrivit șefilor acestor agenții, ZTE si Huawei. In cadrul unei intalnirii a Comisiei de Informatii din Senatul…

- Statele Unite cer din nou aliatilor sa mareasca bugetul militar. Jim Mattis, secretarul american al Apararii, participa la Bruxelles la reuniunea ministrilor apararii din NATO, unde reia ideea cresterii bugetelor militare.

- Președintele Donald Trump dorește sa puna capat finanțarii Stației Spațiale Internaționale (ISS) de catre Statele Unite și dorește sa o treaca in mediul privat dupa 2025. Aceste planuri reies din propunerea sa de buget pentru 2019, scrie BBC News. Președinte american a propus in bugetul pe 2019 alocarea…

- Presedintele Donald Trump a propus luni un buget in care solicita reducerea programelor sociale si urmareste o crestere accentuata a cheltuielilor militare si finantarea zidului de la granita cu Mexicul, informeaza Reuters.com.

- De la inceputul ofensivei Ankarei in nord-vestul Siriei, 31 de militari turci au fost ucisi, iar 143 raniti, a anuntat Statul Major luni, la doua zile dupa o zi deosebit de sangeroasa, relateaza AFP, citat de News.ro . De la inceputul acestei operatiuni – numita ”Ramura de maslin” -, pe 20 ianuarie,…

- Armata chineza urmeaza o strategie inspirata din idei lansate acum 2.500 de ani si intentioneaza sa o aplice in caz de razboi cu Statele Unite, scrie The National Interest, citand o serie de studii facute de Rand Corporation.

- Rex Tillerson a declarat ca Statele Unite, Mexicul si Canada au avut deja o intrevedere trilaterala, saptamana trecuta, in cadrul careia au analizat impactul unei astfel de decizii.Tillerson a mai adaugat ca l-a informat pe presedintele american cu privire la dezvoltarea acestei idei."Mi-a…

- Un document secret despre interceptari abuzive, in scopuri politice, ar putea provoaca un scandal monstru in Statele Unite. Președintele Donald Trump a dat unda verde pentru declasificarea documentului intocmit de un grup de republicani din Congres.

- Presedintele Donald Trump a sustinut, marti seara (ora Americii - n.r.), primul sau discurs despre Starea Uniunii, in care a pledat pentru incheierea programului Loteria Vizelor, prin care zeci de mii de oameni din toata lumea, inclusiv din Romania, obtin anual posibilitatea de a munci si de a se stabili…

- Presedintele Donald Trump a dat asigurari intr-o scrisoare adresata sefilor de stat de pe continentul african ca Statele Unite ale Americii ii "respecta profund" pe africani, au declarat duminica surse diplomatice, la doua saptamani dupa un val de indignare declansat de afirmatiile insultatoare facute…

- Presedintele Donald Trump va propune Congresului o cale de a accede la cetatenia americana pentru 1,8 milioane de imigranti intrati ilegal in Statele Unite, a indicat joi Casa Alba, transmite AFP, potrivit Agerpres.ro.

- "Atacurile precise au reprezentat rezultatul pregatirii ample din partea serviciilor de informatii pentru confirmarea unui sediu al gruparii Stat Islamic si al unui centru de comanda si control, intr-o locatie ocupata exclusiv de Stat Islamic in Valea Eufratului", se arata intr-un comunicat al comandamentului…

- Statele Unite ale Americii (SUA) au facut apel la aliatul lor Turcia „sa dea dovada de retinere'' in Siria, unde au intrat duminica militari turci, relateaza AFP si Reuters, citate de Agerpres.

- Avioanele turce au lansat mai multe rachete asupra orașului sirian Afrin, aflat sub control kurd, o mișcare ce ar putea provoca tensiuni cu Statele Unite, scrie BBC News. Avioanele de razboi turcești au lansat atacuri aeriene asupra pozițiilor kurde din nordul Siriei, intr-o incearcare de a elimina…

- Viziunea lui Donald Trump asupra zidului care ar urma sa fie construit la granita cu Mexicul a "evoluat" in ultima perioada, a anuntat seful de cabinet al presedintelui John Kelly. Discutia privind zidul de la granita cu Mexicul promis de Donald Trump in campania electorala a redevenit subiect…

- Este posibil ca Kim Jong-Un sa fi gasit tactica suprema împotriva SUA. Cum planuiește liderul Coreei de Nord sa câștige timp pentru a avansa în ceea ce privește puterea nucleara? Coreea de Sud a continuat discuțiile pentru a-l include pe vecinul sau din nord…

- Un jurnalist mexican din orasul Nuevo Laredo, aproape de frontiera cu Statele Unite, a fost ucis sambata, aparent primul caz de acest tip din 2018, a anuntat guvernatorul statului Tamaulipas, transmite AFP, scrie agerpres.ro. "Condoleante familiei jurnalistului Carlos Dominguez Rodriguez, decedat…

- Donald Trump este din nou in centrul atenției dupa ce a folosit cuvinte grele la adresa imigranților din țari foarte sarace. Președintele nu ințelege de ce Statele Unite accepta oameni din Haiti sau Africa și și-ar dori imigranți din state ca Norvegia.

- Presedintele Belarusului, Aleksandr Lukasenko, a declarat joi ca va pune capat in 2018 neintelegerilor cu Rusia privind frontiera comuna intre cele doua tari, a informat agentia de presa belarusa Telegragh, relateaza vineri Xinhua. In ianuarie 2017, Belarusul a anuntat anularea obligativitatii…

- Președintele Donald Trump a spus ca Statele Unite au vindut avioane de lupta F-52 Norvegiei, in timpul unei conferințe de presa alaturi de primul ministru norvegian Erna Solberg, miercuri. Insa jurnaliștii de la Business Insider scriu ca o asemenea aeronava nu exista, iar Trump ar fi fost confuz, pentru…

- Compania Walmart a decis sa creasca salariile angajatilor la 11 dolari pe ora si sa ofere bonusuri bazate pe vechime, dupa cea mai mare relaxare fiscala din ultimii 30 de ani din Statele Unite, care avantajeaza mai multe companii, potrivit Fox Business. Cel mai mare retailer din lume a spus…

- Statele Unite au desfasurat trei bombardiere invizibile B-2 Spirit in Insula Guam, unde mai sunt stationate si bombardiere supersonice de tipul B-1B Lancer, a anuntat, joi, Armata SUA, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- Premierul kosovar Ramush Haradinaj n-a obtinut viza pentru Statele Unite si va fi nevoit sa renunte la o vizita programata pe taram american zilele urmatoare. Haradinaj a fost criticat fiindca e contrar Tribunalului privind crimele UCK (Armata de eliberare din Kosovo).

- Administratia Donald Trump vrea ca imigrantii din El Salvador sa paraseasca SUA in 18 luni. Anuntul a fost facut in pofida eforturilor facute de catre reprezentantii imigrantilor si de Guvernul din El Salvador de a convinge Administratia Donald Trump sa continue sa ofere imigrantilor Statutul Temporar…

- Statele Unite au dezmintit neoficial, vineri, o stire potrivit careia au blocat fonduri de 125 de milioane de dolari pentru UNRWA, agentia ONU pentru ajutorarea refugiatilor palestinieni, informeaza Reuters. Stirea fusese difuzata de site-ul Axios, preluat de Reuters, citând trei surse diplomatice…