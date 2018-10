Explozie de culori pe tablourile unui pictor din Timiș

De când era copil i-a plăcut să deseneze și să picteze. Avea doar trei sau patru ani și își aduce aminte cum colora pe atunci. The post Explozie de culori pe tablourile unui pictor din Timiș appeared first on Renaşterea bănăţeană . [citeste mai departe]