- Un dispozitiv explozibil a fost gasit luni intr-o cutie postala in apropierea casei din New York a miliardarului american de origine ungara George Soros, care a devenit o tinta a criticilor militantilor de dreapta in Statele Unite si in Europa de Est, potrivit editiei de luni a publicatiei The New…

- Adminstratia Trump le va transmite liderilor rusi ca Statele Unite intentioneaza sa se retraga din Tratatul fortelor nucleare intermediare (INF), intr-un efort de a contrabalansa dezvoltarea capabilitatilor militare ale Chinei in Pacific, au informat mai multe surse, relateaza The New York Times.

- Jurnaliștii de la The New York Times au publicat un articol in care au fost nevoiți sa dezminta afirmațiile președintelui american Donald Trump, care a spus ca „Uniunea Europeana a fost creata ca sa profite de Statele Unite ale Americii in ceea ce privește importurile și asta au facut” , scrie digi24.ro.…

- Statele Unite ale Americii si Alianta Nord-Atlantica sunt preocupate si trebuie sa mentina vigilenta din cauza activitatilor militare ale Rusiei, care a dezvoltat submarine militare puternice, unele fiind operationale in Marea Neagra, afirma amiralul James Foggo, comandantul Fortelor Navale SUA din…

- La 21 de ani, Camila Cabello are cele mai multe nominalizari la gala MTV Europe Music Awards, care va avea loc in Bilbao, Spania, pe 4 noiembrie. Camila Cabello are șase nominalizari la MTV Europe Music Awards 2018. Artista a inregistrat un urias succes comercial atat cu hitul „Havana”, interpretat…

- Piața forței de munca s-a schimbat, atat prin exodul de forța de munca cat și prin comportamentul celor ramași in țara, mult mai deschiși fața de diversificarea surselor de venit și, in general, fața de flexibilizarea condițiilor de munca. Noi forme de munca, deja consacrate in Europa sau Statele…

- La inceperea unei intalniri de la Washington, Donald Trump a afirmat ca Statele Unite iau in considerare lansarea unui program prin care cetatenii unei tari europene sa nu mai aiba nevoie de vize pentru a calatori in Statele Unite. Donald Trump s-a intalnit marti dupa-amiaza, la Casa Alba, cu presedintele…