- Viorel Lazar, administratorul societatii Lazar & Sohne, un jucator important pe piata preparatelor din carne, a fost trimis in judecata de catre procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Arad. Anchetatorii sustin ca Lazar ar fi vinovat de comiterea infractiunii de evaziune fiscala in forma continuata.…

- Curtea Suprema este asteptata pronunte sentinta in dosarul „Turceni-Rovinari”, in care Victor Ponta este acuzat de fals in inscrisuri si complicitate la evaziune fiscala, iar Dan Sova la abuz in serviciu si fals in inscrisuri. Procurorii DNA au cerut pedepse cu inchisoarea pentru cei doi.

- Marian Vanghelie, fostul primar al sectorului 5, a facut dezvaluiri duminica seara la emisiunea Daei Chera, de la Antena3. Vanghelie care a obținut vineri o victorie impotriva DNA care a cerut arestarea sa, fiind lasat in libertate de judecatori, a devoalat faptul ca Maior era omul lui Traian Masescu…

- Procurorii de la Parchetul General au clasat plangerea depusa de un medic din Germania, care a reclamat ca presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, ar fi facut fals in declaratii, au confirmat, pentru AGERPRES, surse judiciare. Initial, plangerea a fost depusa la DNA, care si-a declinat insa…

- Procurorii din Timis au facut public, joi, referatul în baza caruia au cerut arestarea educatoarei care si-a ucis fiica de numai patru ani, în cada. Va avertizam ca urmeaza descrierea unor actiuni si circumstante cu puternic impact emotional.

- CAZ… Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Husi au finalizat ancheta, in cazul primarului de la Stanilesti, surprins, in septembrie anul trecut, conducand, desi avea permisul suspendat. Dosarul a ajuns pe masa instantei de judecata, cu “sesizarea cu acordul de recunoastere a vinovatiei”…

- Potrivit Ansa, procurorul Antonio De Nicolo a declarat ca nu exista suspecti in acest caz. "Este datoria noastra sa stabilim daca moartea lui Astori a fost o tragica fatalitate sau daca cineva ar fi trebuit sa perceapa ceva. In acest moment nu avem suspecti, nu avem in vedere pe cineva care ar putea…

- Procurorii DNA estimeaza un prejudiciu de peste 30 de milioane de lei la bugetul Consiliului Județean Teleorman in ancheta ”Tel Drum”, dar instituția nu s-a constituit parte civila in acest dosar pentru a primi despagubiri.

- La data de 27.02.2018 procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Biroul Teritorial Gorj au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpatilor PASARIN NICOLAE MARIAN si SINANI KLODJAN, pentru savarsirea infractiunilor de trafic ilicit…

- Procurorii au cerut marti, la ultimul termen in procesul “Turceni – Rovinari”, pedepse cu inchisoarea pentru fostul premier Victor Ponta si pentru Dan Sova, acuzati de fapte de coruptie in legatura cu incheierea unor contracte de consultanta, transmite News.ro . In cazul lui Sova, procurorii DNA a solicitat…

- CHIȘINAU, 20 feb – Sputnik. Alte 5 persoane au fost escortate astazi, 20 februarie, la CNA pentru audieri în dosarul ilegalitatilor, comise de catre un grup infractional, specializat în legalizarea constructiilor autorizate si neautorizate din Chisinau. Este vorba despre un specialist…

- Dosarul EADS, una dintre anchetele a carei detonare o anunta procurorul sef al DNA in 2014, este in curs de cercetare dupa patru ani. Daca atunci se anunta a fi una dintre anchetele de amploare, odata cu trecerea timpului nu s-au mai facut informari in legatura cu modul in care decurg investigatiile

- Antena 3 a prezentat noi inregistrari cu procurorii DNA Ploiești! In cel de-al patrulea episod oferit de Vlad Cosma, fost deputat PSD, a prezentat un clip audio in care procurorul Mircea Negulescu il ia ca ținta pe Daniel Savu, senator PSD laz acel moment. Cosma a prezentat inregistrari care au legatura…

- Condamnarea de doi ani cu suspendare a lui Liviu Dragnea din dosarul „Referendumului” ar putea fi anulata dupa ce Curtea Constitutionala a Romaniei a hotarat ca sunt neconstitutionale o serie de prevederi din Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciara.

- Jurnalistul Dan Andronic a devoalat vineri seara, intr-o intervenție la Antena3, cine sunt numele grele care se afla in spatele aducerii Laurei Codruța Kovesi, la acea vreme aflata la Bruxelles, la șefia DNA. Joi seara, jurnalistul a facut in EVZ alte dezvaluiri care au deschis Cutia Padorei in dosarul…

- Victorie in instanta pentru una dintre cele mai contestate sectii ale Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), filiala de la Ploiesti. Procurorii au reusit condamnarea intr-un dosar in care este implicat si cumnatul fostului premier, Victor Ponta.Citește și: RUSINOS! Unde a dus revolutia fiscala:…

- Mascații au descins la mai multe adrese din județele Argeș, Giurgiu și București . Anchetatorii vizeaza suspecți care ar fi introdus heroina in penitenciare. In aceasta dimineata, procurorii DIICOT Pitești impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul BCCO au efectuat 7 percheziții domiciliare,…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a decis ca legea de modificare a functionarii Agentiei Nationale de Integritate (ANI) este constitutionala, astfel, parlamentarii gasiti in conflict de interese in perioada 2007-2013 scapa de interdictii. Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a decis ca sunt…

- Procurorii DIICOT Brasov au clasat dosarul "Balena Albastra" si au stabilit ca elevii despre care existau informatii ca ar fi fost implicati in acest joc si care s-au sinucis in anul 2017 nu au avut legatura cu acesta.

Anchetatorii au investigat cinci cazuri de sinucideri si alte cinci de copii care s-au ranit singuri, dar le-au clasat pe toate. Procurorii nu au gasit dovezi care sa indice ca actele sinucigase au fost provocate de cei care au legatura cu celebrul joc Balena Albastra.

- Procurorii anticoruptie au dispus joi clasarea cauzei fata de fostii ministri Dan Nica, Silvia Adriana Ticau si Alexandru Athanasiu cercetati pentru abuz in serviciu in dosarul Microsoft. Po...

- Claudiu Florica si Dinu Pescariu au fost trimisi in judecata de procurorii anticoruptie in dosarul Microsoft, luni, pentru savarsirea infractiunii de spalare a banilor. Potrivit unui comunicat al DNA transmis AGERPRES, faptele au fost comise de cei doi in calitate de reprezentanti ai societatilor…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis ca DNA e obligata sa trimita in judecata dosarul moții polițistului Bogdan Gigina. Procurorii au și un termen: cel tarziu 1 mai.Decizia vine dupa ce Inalta Curte de Casatie si Justitie a judecat primul termen in procesul in care familia lui Bogdan…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis, miercuri, sa excluda doua probe din dosarul "Microsoft 3", in care sunt judecati fostul ministru al Comunicatiilor Gabriel Sandu, fostul jucator de tenis Dinu Pescariu, omul de afaceri Claudiu Florica si fostul director general al Microsoft Romania SRL, Calin…

- Curtea Suprema a decis, miercuri, excluderea unor probe din dosarul „Microsoft III”, constand in declaratiile unor martori denuntatori, Dinu Pescariu si Claudiu Florica, prezente deja in alta cauza. Instanta a cerut DNA sa decida daca, dupa eliminarea acestor probe, mentine trimiterea in judecata.

- Detalii noi ies la iveala in controversatul dosar TelDrum! Unul de-a dreptul șocant apare in rechizitoriul trimis de procurorii DNA la instanța in dosarul in care compania Tel Drum și administratorii sai sunt acuzați de fraudarea fondurilor europene. Astfel, deși dosarul vizeaza fapte din 2016, din…

- Un agent de politie din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului (IPJ) Giurgiu a fost trimis in judecata pentru savarsirea infractiunii de favorizare a faptuitorului. Potrivit unui comunicat emis, vineri, de Serviciul Judetean Anticoruptie (SJA) Giurgiu, barbatul este acuzat ca a scos un inculpat…

- Cel putin cinci dintre cei 27 de membri ai Executivului sunt cercetati pentru diferite fapte de coruptie. In cazul altora, dosarele au fost clasate. De asemenea, fiul unui ministru are o condamnare pentru trafic de droguri. Rovana Plumb este propusa sa fie ministru pentru fonduri europene. Este suspectata…

- Noul Guvern vine la pachet cu probleme penale mai vechi. Astfel, printre miniștii anunțați, vineri, de Viorica Dancila, gasim unii cercetati pentru diferite fapte de coruptie. Alții au dosare clasate, iar fiul unui ministru are o condamnare pentru trafic de droguri. Rovana Plumb, propusa sa fie ministru…

- Magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au decis ca rechizitoriul intocmit de procurorii DIICOT in dosarul Romgaz, in care sunt trimisi in judecata fostul ministru al Economiei Adrian Videanu si omul de afaceri Ioan Niculae, este nelegal, informeaza Agerpres.ro. Totodata, instanta a stabilt…

- Dosarul, ce are ca obiect deschiderea procedurii falimentului la cererea debitorului, a fost inregistrat pe 17 ianuarie.Potrivit informatiilor de pe portalul instantelor, cererea a fost formulata de Tel Drum SA Alexandria, in calitate de debitor.Tot pe 17 ianuarie, procurorii…

- Dinu Pescariu s-a prezentat, vineri dimineata, la DNA, pentru a fi informat de catre procurori ca are calitatea de inculpat in dosarul disjuns din cauza Microsoft. Acuzatiile din acesta cauza vizeaza spalarea de bani.

Fostul jucator de tenis Dinu Pescariu a precizat vineri, dupa ce a fost audiat la DNA, ca procurorii i-au adus la cunostinta ca este acuzat si de spalare de bani in dosarul "Microsoft 3". "Am aflat cat de corupt sunt. Mi-au mai adus la cunostinta (procurorii - n.r.) inca o acuzatie, de spalare de bani", a declarat Pescariu.

- Omul de afaceri Dinu Pescariu s-a prezentat astazi la sediul DNA pentru a i se aduce la cunoștința ca este acuzat de spalare de bani in dosarul „Microsoft3”.„Am aflat cat de corupt sunt. (...) N-are cum sa ma ingroape (c.n. dosarul Microsoft). Adevarul este de partea mea. Putea sa ma ingroape…

- Un barbat a fost retinut dupa ce a primit 30.000 de euro mita. El a cerut acesti bani de la iubita unui barbat aflat in arest la domiciliu, spunand ca are influenta asupra magistratilor care se ocupa de cazul sau. Iulian-Darius Boariu a fost prins in flagrant. COMUNICATUL OFICIAL: Procurorii din cadrul…

- Fostul vicepremier Sevil Shhaideh a fost chemata miercuri la DNA in dosarul "Belina". Aceasta ar fi fost citata de procurori pentru i se aduce la cunostinta faptul ca a fost finalizata expertiza realizata in respectivul dosar, urmand ca ea sa comunice anchetatorilor daca are obiectiuni la aceasta, au…

- Fostul deputat Victor Socaciu s a prezentat in aceasta dimineata la DIICOT, pentru a fi audiat ca martor in dosarul in care medicul Mihai Lucan este acuzat de delapidare, informeaza Agerpres.ro. Victor Socaciu a fost supus in anul 2009 unui transplant renal, fiind operat la Institutul de Urologie si…

- Procurorii DNA Ploiesti au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a primarului comunei prahovene Filipestii de Padure, Costel Morarescu, si a viceprimarului Vasile-Georgel Surugiu, in legatura cu acordarea nelegala de finantari nerambursabile de peste doua milioane de lei unui club…

- Procurorii au stabilit noi elemente importante pentru dosarul privind moarte soților Maleon. Anchetatorii au vizionat inregistrarile surprinse la toate camerele de supraveghere, indreptate spre casa celor doi. Concluziile trase de anchetaori duc spre o alta pista pe care vor merge procurorii.

- Fostul președintele al Consiliului Județean Timiș Constantin Ostaficiuc scapa de inchisoare in dosarul Politehnica, dupa ce, inițial, alte doua instanțe il condamnasera la ani grei de pușcarie.

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor: STANCIU NICOLAE, judecator, la data faptelor presedinte al Curtii de Apel Constanta, pentru savarsirea…

- Procurorii DNA – Serviciul Teritorial Ploiești au lu decis sa finalizeze dosarul și sa-l trimita in judecata , sub control judiciar, pe fostul președinte al Camerei Deputaților, Valeriu Zgonea pentru infracțiunea de trafic de influența. Prejudiciul a fost estimat de magistrații anticorupție la peste…

- Actionarul majoritar al FC Dinamo, Ionut Negoita, a fost trimis in judecata de Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti pentru comiterea infractiunii de complicitate la bancruta frauduloasa, intr-un dosar legat de insolventa clubului de fotbal. In acelasi dosar au mai fost trimisi in…

- Fostul primar al comunei Peciu Nou, Ioan Farcalau, inculpat pentru luare de mita, a fost trimis in judecata, in stare de libertate, de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Timisoara. In rechizitoriu, procurorii au retinut faptul ca in perioada februarie 2014 -…