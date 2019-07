Stiri pe aceeasi tema

- Oasele gasite in curtea lui Gheorghe Dinca par umane, dar vechi, au declarat, pentru MEDIAFAX , surse apropiate anchetei de la Caracal. Se pare ca și cenușa recoltata este veche, ceea ce ingreuneaza ancheta. De asemenea, sursele citate au spus ca in zona locuinței nu a fost gasit sange, pana vineri…

- Una dintre persoanele care il cunoaste de mic copil pe Gheorghe Dinca, suspectul de 66 de ani din Caracal, spune despre acesta ca este un om extrem de violent. Si-a lovit copiii in repetate randuri si a primit interdictie sa mai p

- Gheorghe Dinca, principalul suspect în cazul de la Caracal, a contestat, sâmbata, masura arestului preventiv. Curtea de Apel Craiova este instanta care urmeaza sa stabileasca data judecarii contestatiei, potrivit Realitatea TV.

- DIICOT a descoperit ca Alexandra Maceșanu a sunat la 112 chiar de pe telefonul suspectului de azi, Gheorghe Dinica, și a descris nu doar gospodaria, dar și pe el in detalii, ca varsta, statura, a spus pana și ca ”are burta”. DIICOT a comunicat public ca va cere arestarea suspectului de la Caracal pentru…

- Monica Melencu, mama fetei care a disparut pe 14 aprilie din Caracal, a ajuns sambata dimineața la casa lui Gheorghe Dinca, barbatul retinut pentru 24 de ore pentru comiterea infractiunilor de trafic de minori si viol. Femeia a ajuns la locul in care Gheorghe Dinca ar fi ucis-o pe Alexandra Maceșanu,…

- Gheorghe Dinca, criminalul din Caracal, poreclit „Popicu”, s-a nascut in anul 1953 si traia de ani buni singur, din cauza comportamentului agresiv pe care-l avea fata de sotia si copiii sai.

- Polițiștii au descoperit, vineri, cadavrele a doua fete in urma unei percheziții realizate in curtea unui barbat din Caracal. Anchetatorii fac verificari pentru a stabili daca exista o legatura cu adolescentele disparute dupa ce au fost luate la ocazie, la diferența de trei luni. Georgian Dragan, purtatorul…

- Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) a trimis polițiștilor „o arie in Munții Apuseni și trei locații greșite”, in cazul adolescentei de 15 ani care a disparut in Caracal. Declarația aparține purtatorului de cuvant al Poliției Romane, Georgian Dragan, care a explicat ca polițiștii au mers in zonele…