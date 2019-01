Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Cosma a fost condamnata, marti, de instanta suprema, la o pedeapsa de 4 ani de inchisoare cu executare pentru complicitate la abuz in serviciu in dosarul „Ciuperceasca”. DNA Ploiesti a trimis-o in judecata pentru fapte comise in 2015, cand Cosma era notar. Decizia nu e definitiva.

- Un preot din judetul Constanta si-a dat foc, duminica, in fata Catedralei Mantuirii Neamului, in timpul slujbei de sfintire, nemultumit de faptul ca i s-a luat dreptul de a sluji dupa ce a fost implicat intr-un accident de masina.

- Patria Bank, institutie de credit detinuta de fondul de investitii Emerging Europe Accession Fund (EEAF), si-a majorat capitalul social prin emiterea unui pachet de 373,6 mil. actiuni, de la 274,1 milioane de lei, la 311,5 milioane de lei, potrivit unui anunt al companiei.

- Curtea constituționala din Costa Rica respinge cererea de eliberare a Elenei Udrea și Alinei Bica Magistrații din Costa Rica au decis sa respinga cererea de eliberare a Elenei Udrea și Alinei Bica, acestea fiind reținute inca de la 3 octombrie, relateaza surse citate de presa locala. Stirea in curs…

- Mai multe persoane au fost ranite vineri, dupa ce un individ a intrat cu masina într-un mall din Melbourne, capitala statului federal Victoria din Australia, iar apoi a încerca sa înjunghie oamenii aflati în cladire, relateaza CNN.

- Vicepresedintele Google pentru Politici publice, Susan Molinari, considerata coordonatoarea activitatilor de lobby ale companiei online la Washington, va fi transferata in alt post, pe fondul criticilor din Congresul SUA referitoare la protectia datelor private si la planul de investitii in China.

- Dispozitive explozive artizanale au fost depistate miercuri la casa fostului presedinte american Bill Clinton si a sotiei acestuia, fostul secretar de Stat Hillary Clinton, la periferia orasului New York, precum si la biroul fostului presedinte Barack Obama.

- Statele membre ale Uniunii Europene sunt dispuse sa accepte prelungirea tranzitiei post-Brexit, o etapa in care relatiile cu Marea Britanie vor fi neschimbate, iar negocierile vor continua, afirma surse comunitare citate de presa germana si britanica.