- Directia Nationala Anticoruptie a publicat joi dimineata un comunicat in care da detalii cu privire la cererea de urmarire penala adresata Parlamentului, pe numele lui Calin Popescu Tariceanu, presedintele Senatului. Procurorii spun ca dosarul a fost deschis la solicitarea autoritatilor judiciare austriece…

- Presedintele Comisiei parlamentare de ancheta a SPP, Daniel Butunoi, a anuntat marti ca, in cursul saptamanii viitoare, va fi invitat la audieri seful Senatului, Calin Popescu Tariceanu, pentru a da detalii in legatura cu cei sapte ani in care ar fi fost interceptat, el precizand ca acest aspect…

- Liviu Dragnea s-a prezentat vineri seara la Parchetul General pentru a fi audiat de catre procurori. La intrarea in institutie, acesta a spus ca a fost chemat in calitate de martor. Liviu Dragnea, a declarat, dupa audierea de la Parchetul General, ca a fost chemat in calitate de martor in dosarul violentelor…